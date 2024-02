„Môže mi pobozkať zadok,“ odkázala spojenkyňa Trumpa britskému ministrovi zahraničných vecí. Naliehal na pomoc Ukrajine

Môže jej "pobozkať zadok"

Kľúčové hlasovanie pre ďalší vývoj vojny

16.2.2024 (SITA.sk) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron uviedol, že nechce poučovať Spojené štáty v otázke poskytovania finančnej pomoci Ukrajine. Ako referuje web Politico, povedal to po tom, ako naňho v súvislosti s pomocou Kyjevu zaútočila republikánska kongresmanka Marjorie Taylor Greene Tá pokarhala Camerona po tom, čo vyzval amerických zákonodarcov, aby poskytli väčšiu pomoc ukrajinskému vojnovému úsiliu a vyzval ich, aby „neustúpili tyranom“, ako to niektorí urobili počas vzostupu Adolfa Hitlera.„(Cameron) by sa mal starať o svoju vlastnú krajinu a úprimne povedané, môže mi pobozkať zadok,“ povedala Greene v stredu pre Sky News na margo Cameronových komentárov.Greene, ktorá je blízkou spojenkyňou Donalda Trumpa , patrí k skupine amerických zákonodarcov v Snemovni reprezentantov, ktorí sa snažia zmariť balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan.Cameron sa však na štvrtkovej tlačovej konferencii v Poľsku snažil upokojiť napätie, pričom naďalej naliehal na amerických republikánov, aby poskytli Ukrajine ďalšiu finančnú a vojenskú pomoc. Zdôraznil, že pre ďalší vývoj vojny je hlasovanie v americkom Kongrese kľúčové.„A hovorím to ako niekto, kto v žiadnom prípade nechce poučovať amerických priateľov alebo povedať americkým priateľom, čo majú robiť,“ povedal Cameron a dodal, že prechováva „hlbokú a trvalú lásku“ k Spojeným štátom.