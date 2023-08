„Naučíme vás milovať svoju vlasť“, v Tambove vyvesili transparent aj s mapou veľkého Ruska a Aljaškou

Mapy z minulých storočí

V marci zasa na Ukrajine vznikla petícia za premenovanie Ruskej federácie na Moskovskú federáciu a samotného Ruska na historický názov Moskovija.



Ukrajinci chceli týmto ukázať, že Rusko nie je dedičom Kyjevskej Rusi, ako to Kremeľ dlhodobo omieľa v rámci svojej propagandy, ale Moskovského kniežatstva. Ukrajinský prezident





16.8.2023 (SITA.sk) - Na budove školiaceho centra v ruskom meste Tambov vyvesili transparent s nápisom „Naučíme vás milovať svoju vlasť“. Na banneri je zároveň vyobrazená mapa Ruska zahŕňajúca celú strednú a východnú Európu, rozdelené Nemecko, Fínsko, Grécko, bývalú Juhosláviu, stredoázijské štáty, Mongolsko a Aljašku. Poukázalo na to napríklad konto Visegrád 24 na platforme X, predtým známej ako Twitter. Na transparent upozornili prostredníctvom Telegramu miestne médiá, ktoré podotkli, že v školiacom centre sa učia vodiči traktorov, operátori vysokozdvižných vozíkov, žeriavov, bagrov či buldozérov.Nie je to pritom prvý raz, čo sa ruskí predstavitelia pýšia mapami z minulých storočí. V máji šéf ruského ústavného súdu Valerij Zorkin priniesol ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi kópiu francúzskej mapy zo 17. storočia, ktorou chcel šéfovi Kremľa dokázať, že Ukrajina v tom čase neexistovala.Obaja sa síce rozplývali nad touto historickou mapou bez Ukrajiny, no v skutočnosti ju na mape mali priamo pod nosom. Pri zväčšení mapy bolo jasne vidieť nápis „Vkraine ou Pays des Cosaques“, v preklade „Ukrajina alebo krajina kozákov“. Toto územie bolo vtedy súčasťou Poľsko-litovskej únie.