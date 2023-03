(Ne)bezpečné hry: mýty o sexuálnych hračkách

Pravda, aj teraz sa nájdu skeptici, ktorí spochybňujú bezpečnosť a etiku používania intímnych hračiek v posteli. Rozptýliť pochybnosti a pochopiť, čo je pravda a čo je fikcia o sexuálnych hračkách, pomôžeme vám to pochopiť v tomto článku.

Intímne hračky: pravda VS mýtus

Nedostatok sexuálnej výchovy v spoločnosti je hlavným dôvodom, prečo mnohí vnímajú sexuálne hračky ako niečo, čo je zakázané a dokonca neslušné. Verím, že je čas napraviť situáciu a vyvrátiť mýty o zariadeniach na intimitu.

Mýtus 1. Sexuálne hračky sú len pre ženy

Možno to tak bolo aj donedávna. Zatiaľ čo ženy mali dilda, vibrátory a iné, muži sa mohli spoľahnúť len na zvláštne vyzerajúcu gumenú bábiku, ktorá v praxi vôbec nepripomínala skutočnú ženu. Ale teraz výber hračiek pre mužov nie je nižší ako u žien. Zahŕňaju:

fyziologické masturbátory na simuláciu akéhokoľvek typu intimity: klasická vaginálna, orálna a análna;

sex bábiky, ktoré plnia funkciu masturbátora, no vyzerajú skôr ako skutočný partner (pre maximálny realizmus existujú dokonca aj prakticky„živé“ bábiky);

masážne pumpy, ktoré zlepšujú kvalitu erekcie.

„Pumpa na penis môže skutočne pomôcť mužovi s erektilnou dysfunkciou dosiahnuť erekciu. Tento účinok sa dosahuje vytvorením vákua okolo penisu, ktoré stimuluje prietok krvi do orgánu. Zužujúci krúžok, ktorý sa nosí na spodnej časti penisu, pomôže udržať erekciu počas pohlavného styku. Pri používaní týchto hračiek však buďte opatrní: príliš tesný krúžok môže viesť k modrinám, mikrotrhnutiu krvných ciev a bolesti pri ejakulácii.“

Mýtus 2. Sexuálne hračky potrebujú len tie páry, ktoré majú problémy v posteli.

Nie, nie a ešte raz nie https://makeup.sk/categorys/751439/!

„Používanie intímnych hračiek nesvedčí o prítomnosti problémov v páre. Skôr naopak, hovorí o hlbokom vzájomnom porozumení a túžbe vyťažiť zo sexu maximum. Sex hračka je skvelým doplnkom k vašim „sexuálnym trikom“, ale je dôležité vybrať si takú, ktorá nie je založená na tom, čo je populárne. Vyberte si doplnok riadený intuíciou a spoločným záujmom, potom to skutočne rozjasní intímny život dvojice.“

Mýtus 3. Vibrátory tlmia citlivosť. Nakoniec žena bez nich nebude schopná dosiahnuť orgazmus

Na internete nájdete dokonca aj taký výraz ako „syndróm mŕtvej vagíny“. Znie to hrozivo, však? V skutočnosti ide o nemedicínsky fenomén, ktorý nemá žiadny vedecký základ.

„Spoločnosť spôsobuje, že ženy sa cítia nepríjemne kvôli používaniu vibrátorov, ktoré predkladajú rôzne teórie o ich vplyve na ženské telo. V skutočnosti je to absolútny mýtus: vibrátory neovplyvňujú citlivosť klitorisu. Jediný účinok, ktorý môže zariadenie spôsobiť, je mierna necitlivosť, porovnateľná s necitlivosťou natiahnutého svalu. A potom to prejde v priebehu niekoľkých hodín."

Mýtus 4. Hračka sa môže zaseknúť v konečníku alebo vagíne a bez pomoci lekára ju nedostaneme.

V skutočnosti ide o kontroverzné vyhlásenie, pretože všetko závisí od správneho používania zariadenia. Väčšina sex hračiek určených na vloženie do vagíny alebo konečníka má špeciálny obmedzovač, ktorý zabraňuje úplnému ponoreniu príslušenstva do tela. Preto sa takéto modely nemôžu zaseknúť. Samozrejme, ak nesprávne používate hračky a vkladáte do vagíny pomôcky, ktoré na to nie sú určené, môže nastať taká nepríjemná situácia, keď sa k nim nedostanete

Mýtus 5. Intímne doplnky sú nebezpečné pre zdravie.

Áno aj nie. Hračky môžu skutočne spôsobiť poškodenie slizníc a dokonca aj infekciu pohlavne prenosnými infekciami. Bezpečnosť tohto príslušenstva však do značnej miery závisí od toho, ako ho používate.

„Vo všeobecnosti je prax používania análnych hračiek celkom prijateľná, ale len pri dodržaní určitých pravidiel. Áno, je dôležité si uvedomiť, že v konečníku nie sú žiadne sekréty, ktoré slúžia ako prirodzené mazivo pri vaginálnom sexe. Vloženie hračky do konečníka bez použitia špeciálneho lubrikantu môže viesť k natrhnutiu jemných tkanív sliznice, bolesti a krvácaniu.“

Ako sa starať o sex hračky

Už ste pochopili, že intímne doplnky si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. V prvom rade ich treba poriadne umyť. Ideálne pred a po každom použití. Spôsob umývania závisí od materiálov. Pre neporézne hračky je vhodná teplá voda a mydlo, ale porézne výrobky by sa mali utierať mydlovou handričkou, aby sa výrobok nevsiakol do príslušenstva. Môžete použiť aj špeciálne prostriedky na sex hračky.

Venujte pozornosť! Väčšina hračiek je vodeodolná, ale nie vodotesná, takže ich nemusíte úplne ponoriť do vody.

Po umytí nezabudnite príslušenstvo dôkladne utrieť a vysušiť. Ak v ňom zostane vlhkosť, môže to viesť k rastu vlhkomilných baktérií.

Hračku je tiež potrebné správne skladovať. Na to je najlepšie použiť špeciálne puzdro, ktoré je súčasťou väčšiny príslušenstva.

Pamätajte, že vaše zdravie a zdravie vášho sexuálneho partnera závisí od dodržiavania jednoduchých pravidiel. Nech sú experimenty v posteli bezpečné!

Používate s partnerom sexuálne hračky?