„Nebudeme ticho“ sa opäť ozývalo námestím v Poprade. Po 22-krát sa konalo zhromaždenie, ktoré reaguje na súčasné politické a spoločenské dianie

Zúčastnilo sa viac ako 400 ľudí

Kultúra národa

Témou bola aj ochrana prírody

Skúsenosti v Kežmarku

10.10.2024 (SITA.sk) - Námestím v Poprade sa opäť ozývalo „nebudeme ticho". Už po 22-krát sa tam konalo zhromaždenie, ktoré organizuje občianska platforma Poprad za demokraciu. Reaguje na súčasné politické a spoločenské dianie.Rečníkmi vo štvrtok boli ekológ Ondrej Kameniar , novinárka Anna Sámelová i bývalý pracovník kultúry v Kežmarku Boris Švirloch. V závere podujatia si všetci spoločne minútou ticha pripomenuli dve obete teroristického útoku v Bratislave pred kaviarňou Tepláreň spred dvoch rokov.V Poprade sa ľudia stretávajú na zhromaždení s kratšími prestávkami od polovice decembra minulého roka. Štvrtkové občianske zhromaždenie prilákalo podľa organizátorov odhadom viac ako štyristo ľudí.„Stojíme na strane veľkej spoločenskej objednávky za spravodlivosť pre každého, za lepšie zdravotníctvo, za dofinancované školstvo, za primerané zdanenie obyvateľov v čase konsolidácie, za vyššie mzdy, za udržateľný dôchodkový systém, za slobodnú kultúru, za zdravé životné prostredie i za slušný život," poznamenal v úvode podujatie moderátor protestu Roman Švarc.Rodená Popradčanka, novinárka Anna Sámelová stála na pódiu aj pred 35 rokmi počas Novembra 1989 ešte ako študentka. Prvá a posledná riaditeľka zlúčeného Rozhlasu a televízie Slovenska pred nedávnym zrušením RTVS pôsobí v súčasnosti ako docentka na Katedre žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave „Ľudia sa boja. Je neuveriteľné, ako stačilo 35 rokov na to, aby sme z toho precitnutia a odvahy v novembri 89 boli znovu učupení, prikrčení, ustráchaní," komentovala súčasnú situáciu. Zároveň vyzdvihla mesto Poprad, ktoré podľa jej slov ako jediné na Slovensku po smrti Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej vo februári 2018 začalo protesty a nikdy neskončilo.„Nebudeme ticho a odkážeme všetkým, ktorí si myslia, že mať moc znamená môcť všetko, že kultúra nie je ani liberálna, ani konzervatívna, že kultúra národa nie je ani progresívna, ani tradicionalistická, a nie je ani biela, ani farebná. Kultúra národa je alebo nie je, je slobodná, ak je národ slobodný, je sebavedomá, ak je národ sebavedomý, je učupená, priškrtená, udýchaná, plaziaca sa, ak je práve taký národ," povedala. V tejto súvislosti uviedla, že kultúrou nie je len umenie a umelci, ale aj to, čomu veríme, ako žijeme a o čom sme presvedčení.Ochranár, vyštudovaný zoológ a ekológ z iniciatívy My sme les Ondrej Kameniar hovoril o nebývalom útoku na kultúru, spravodlivosť, políciu, médiá, LGBT komunitu či mimovládne organizácie za posledný rok.„Dokonca ešte aj na Európsku úniu NATO , ktoré sú garantom našej bezpečnosti a prosperity v čoraz nebezpečnejšom svete," skonštatoval. Upriamil tiež pozornosť na ochranu prírodu.„Aj keď sa dá len ťažko povedať, čo je zo súčasného besnenia vlády najškodlivejšie, dovolím si tvrdiť, že ochrana prírody je na popredných miestach," uviedol. Kritizoval vyhodenie dlhoročných odborníkov z nielen riadiacich pozícií, dosadzovanie vlastných ľudí, či útoky na kritických odborníkov a na mimovládny sektor.„Navrhujú a schvaľujú škodlivé zákony, ktoré okliešťujú práva verejnosti a umožňujú ničenie prírody, výstavbu, ťažby, poľovanie bez obmedzení. Zanedbávajú úlohy z plánu obnovy, kde ministerstvo životného prostredia mešká najviac zo všetkých rezortov," skonštatoval.Zakladateľ a bývalý dramaturg kežmarského filmového klubu Iskra a súčasný člen platformy Otvorená kultúra Boris Švirloch porozprával o svojej skúsenosti z Kežmarku.„Neprávosti a rôzne vyhadzovačky z práce a podobné veci sa nedejú iba v Bratislave, ale dejú sa po celom Slovensku," poznamenal.Poukázal pritom na svoj koniec na oddelení kultúry v Kežmarku, kde prišiel podľa jeho slov spolu s ďalšou kolegyňou o prácu zo dňa na deň a bez možnosti odovzdať agendu. Dôvodom malo byť podľa jeho slov to, že neboli kompatibilní s názorom vedenia mesta.