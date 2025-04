„Nitriansky šmolko“ v prvom zápase semifinále chytil do pasce „žilinského Gargamela“ – VIDEO

Brankári podali výborné výkony

Rozhodli detaily

5.4.2025 (SITA.sk) - Po úvodných dvoch semifinálových stretnutiach play-off slovenskej hokejovej extraligy 2024/2025 medzi Košicami a Zvolenom sa v piatok naplno rozbehla aj séria medzi majstrovskou Nitrou a nováčikom zo Žiliny. Na nitrianskom ľade lepšie vykročilo za postupom do finále domáce mužstvo, ktoré triumfovalo 2:1.Tím spod Zobora sa tak ujal vedenia v sérii a s dávkou humoru i odkazom na predzápasové choreo domácich fanúšikov by sa dalo povedať, že „nitriansky šmolko“ v prvom zápase semifinále chytil do pasce „žilinského Gargamela“. Druhý zápas série je na programe v sobotu o 18.00 h.„Videli sme výborný zápas, bolo veľa šancí, na oboch stranách podali brankári výborné výkony. Bol to rýchly, korčuliarsky hokej. Ľuďom sa musel zápas páčiť. Som spokojný s tým, ako moje mužstvo hralo,“ vyhlásil na klubovom webe tréner hostí Milan Bartovič.Niekdajší reprezentačný útočník nebol po stretnutí spokojný akurát s produktivitou svojho tímu a zdôraznil, že s jedným streleným gólom sa len ťažko dá zvíťaziť. Hostia sa v Nitre strelecky presadili iba v 24. minúte, keď domáci brankár Sami Aittokallio pustil za chrbát puk, ktorý z polovice klziska nahodil na jeho bránku kanadský zadák Miguel Tourigny.„Musíme si vziať z dnešného zápasu do zajtrajšieho dobré veci, ktoré sme robili a nebolo ich málo. Dali sme šťastnejší gól, ale je jedno, aký dáme, pretože aj také v play-off padajú. Škoda, že bol iba jeden,“ poznamenal útočník žilinských „vlkov“ Daniel Vladimír Tkáč.Podľa domáceho kouča vo vyrovnanom stretnutí rozhodli detaily. „Čakalo sa, že to bude korčuliarsky súboj dvoch vyrovnaných tímov. Od nás to bol tímový výkon s pevným základom v bránke. Bola tam ochota blokovať strely, bekčekovať, to svedčí o tímovom výkone. Mali sme o niečo lepšie detaily a prvý bod sme si priklonili na svoju stranu,“ skonštatoval Andrej Kmeč.