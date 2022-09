„Putinov kuchár“ verboval väzňov k Vagnerovcom na Ukrajinu. Ľudia, ktorým sa to nepáči, tam majú poslať svoje deti

Šesť mesiacov vojny za slobodu

Ruské právo to nedovoľuje

Kolónia v Marijskej republike

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Veliteľ súkromnej vojenskej skupiny Vagnerovcov obhajuje myšlienku verbovania väzňov do bojov na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Jevgenij Prigožin pritom skonštatoval, že tí, ktorí nechcú, aby do bojov posielali odsúdencov, majú miesto nich poslať vlastné deti. Vyjadril sa tak po tom, ako sa na internete objavilo video, ako verbuje bojovníkov vo väzení.V uniknutom videu Prigožin ponúka väzňom slobodu výmenou za šesť mesiacov služby v jeho žoldnierskej skupine. Vagnerovci údajne na Ukrajine bojujú už od roku 2014.Vo vyhlásení, ktoré Prigožin zverejnil na sociálnych médiách po tom, ako sa na verejnosť dostalo spomenuté video, uvádza, že ak by on sám bol vo väzení, „sníval by“ o tom, aby sa mohol pripojiť k Vagnerovcom a „splatiť svoj dlh vlasti“.Tým, ktorí si neželajú, aby bojovali žoldnieri alebo väzni, pritom odkázal: „Buď sú to súkromné vojenské spoločnosti a väzni alebo vaše deti - sami sa rozhodnite.“ Nevyjadril sa však priamo k samotnému videu ani nepotvrdil, či je pravé.Britské ministerstvo obrany konštatovalo, že verbovanie väzňov naznačuje, že Rusko trpí „kritickým“ nedostatkom bojových jednotiek pechoty.Video, ktoré BBC overilo, pritom potvrdzuje dlhodobé predpoklady, že sa Rusko snaží posilniť bojové sily verbovaním väzňov.Ruské právo pritom podľa BBC nedovoľuje prepustenie z väzenia výmenou za vojenskú alebo žoldniersku službu.Prigožin však na záberoch trestancom sľubuje, že ak budú slúžiť u Vagnerovcov, nikto z nich sa za mreže nevráti.„Ak si odslúžite šesť mesiacov, ste voľní,“ hovorí, no zároveň ich varuje pred dezerciou s tým, že ak dorazia na Ukrajinu a zistia, že to pre nich nie je, popravia ich.Video zrejme vzniklo na dvore väzenia, nie je však jasné, kto ho natočil, kedy, ani ako sa dostalo von. BBC ho s pomocou geolokácie lokalizovala do trestaneckej kolónie v Marijskej republike.Softvér na rozpoznávanie tvárí naznačuje, že väzňov verbuje samotný Prigožin, čo potvrdilo aj viacero ďalších zdrojov. BBC už minulosti identifikovala prepojenie medzi Vagnerovcami a Prigožinom, ktorý je známy aj ako „Putinov kuchár“.On sám toto spojenie odmietal, no v uniknutej nahrávke z väzenia oligarcha hovorí väzňom, že je „zástupcom súkromnej vojenskej skupiny“ a dodáva: „zrejme ste už počuli názov Vagnerova skupina“.Žoldnierov zo skupiny Vagnerovcov už okrem Ukrajiny nasadili aj v Sýrii a viacerých afrických konfliktoch.