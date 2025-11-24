Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 24hod.sk    Z domova

24. novembra 2025

„Rokovanie“ europarlamentu sa prenieslo do Nitry, poslancami boli študenti a diskutovali o rozpočte EÚ – VIDEO


Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zorganizoval už 12. ročník Simulácie Európskeho parlamentu, jedinečného podujatia, ktoré každoročne približuje ...



simulacia rokovanie europskeho parlamentu 676x507 24.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zorganizoval už 12. ročník Simulácie Európskeho parlamentu, jedinečného podujatia, ktoré každoročne približuje stredoškolákom fungovanie európskych inštitúcií, vedie ich k európskym hodnotám a k rešpektujúcej komunikácii. Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa stretlo približne 120 študentov z 12 gymnázií z celého Slovenska, od Košíc až po Bratislavu.

Videoodkaz slovenskej europoslankyne


"Rokovanie" europarlamentu prebiehalo vo francúzskom jazyku a témou bolo rozpočet Európskej únie, o ktorom študenti diskutovali v rolách poslancov, spravodajcov či zástupcov výborov.

„Peniaze pri zostavovaní európskeho rozpočtu sú dôležité, ale za číslami sú skryté hodnoty, ktoré nás spájajú ako demokracia, právny štát a rešpektovanie všetkých. Peniaze bez princípov a hodnôt nie sú ničím." vo francúzštine sa študentom prihovorila europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.



Jedinečná príležitosť pre študentov


Podujatie bolo slávnostne otvorené francúzskym veľvyslancom na Slovensku Nicolasom Suranom, dekanom Filozofickej fakulty UKF v Nitre Martinom Hetényim a riaditeľmi Lukášom Macekom (kampus Inštitút politických vied v Dijone) a Radovanom Gurom (Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút).
Simulácia Európskeho parlamentu ponúka mladým ľuďom jedinečnú príležitosť rozvíjať politickú gramotnosť, jazykové kompetencie t. j. počúvať, diskutovať, porozumieť tomu druhému, hľadať kompromis, obhajovať svoje názory s presvedčením, ale aj s rešpektom a samozrejme aj  chuť aktívne participovať na dianí v Európe.

— Radovan Gura, riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Podujatie bolo pripravené aj vďaka podpore Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá dlhodobo podporuje vzdelávacie aktivity zamerané na európske témy.


Zdroj: SITA.sk - „Rokovanie“ europarlamentu sa prenieslo do Nitry, poslancami boli študenti a diskutovali o rozpočte EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

