24.11.2025
|Denník - Správy
„Rokovanie“ europarlamentu sa prenieslo do Nitry, poslancami boli študenti a diskutovali o rozpočte EÚ – VIDEO
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zorganizoval už 12. ročník Simulácie Európskeho parlamentu, jedinečného podujatia, ktoré každoročne približuje ...
24.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zorganizoval už 12. ročník Simulácie Európskeho parlamentu, jedinečného podujatia, ktoré každoročne približuje stredoškolákom fungovanie európskych inštitúcií, vedie ich k európskym hodnotám a k rešpektujúcej komunikácii. Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa stretlo približne 120 študentov z 12 gymnázií z celého Slovenska, od Košíc až po Bratislavu.
"Rokovanie" europarlamentu prebiehalo vo francúzskom jazyku a témou bolo rozpočet Európskej únie, o ktorom študenti diskutovali v rolách poslancov, spravodajcov či zástupcov výborov.
„Peniaze pri zostavovaní európskeho rozpočtu sú dôležité, ale za číslami sú skryté hodnoty, ktoré nás spájajú ako demokracia, právny štát a rešpektovanie všetkých. Peniaze bez princípov a hodnôt nie sú ničím." vo francúzštine sa študentom prihovorila europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.
Podujatie bolo slávnostne otvorené francúzskym veľvyslancom na Slovensku Nicolasom Suranom, dekanom Filozofickej fakulty UKF v Nitre Martinom Hetényim a riaditeľmi Lukášom Macekom (kampus Inštitút politických vied v Dijone) a Radovanom Gurom (Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút).
Podujatie bolo pripravené aj vďaka podpore Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá dlhodobo podporuje vzdelávacie aktivity zamerané na európske témy.
Zdroj: SITA.sk - „Rokovanie“ europarlamentu sa prenieslo do Nitry, poslancami boli študenti a diskutovali o rozpočte EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Videoodkaz slovenskej europoslankyne
Jedinečná príležitosť pre študentov
Simulácia Európskeho parlamentu ponúka mladým ľuďom jedinečnú príležitosť rozvíjať politickú gramotnosť, jazykové kompetencie t. j. počúvať, diskutovať, porozumieť tomu druhému, hľadať kompromis, obhajovať svoje názory s presvedčením, ale aj s rešpektom a samozrejme aj chuť aktívne participovať na dianí v Európe.
