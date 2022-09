„Sme priekopníkom v intralogistike“– spoločnosť Jungheinrich spúšťa globálnu kampaň na témy inovácií s ambasádorom značky Nicom Rosbergom

Spustenie digitálnej kampane značky na 5 kontinentoch.



Podnikateľ v oblasti udržateľnosti a majster sveta vo Formule 1 Nico Rosberg je ambasádorom značky



Cieľom kampane je zvýšiť globálne povedomie o značke a prezentovať Jungheinrich ako atraktívneho zamestnávateľa



Zameranie sa na priekopníckeho ducha a autentickú osobnosť značky

Dôraz značky na témy budúcnosti

5.9.2022 (Webnoviny.sk) -Byť priekopníkom – to má spoločnosť Jungheinrich v krvi. Už takmer 70 rokov vyvíja a poskytuje priekopnícke riešenia v oblasti intralogistiky. Hamburská spoločnosť si teraz otvára nové možnosti aj v oblasti marketingu. "Ako tradičná značka musíme neustále prehlbovať svoju identitu a prinášať inovácie. To platí nielen pre naše výrobky, ale aj pre komunikáciu našej značky. Preto sa po prvýkrát spoliehame na výlučne digitálnu kampaň, ktorú zavádzame súčasne na piatich kontinentoch," vysvetľuje Linda Duffy, viceprezidentka pre marketing spoločnosti Jungheinrich.Digitálna kampaň s claimom: "Sme priekopníkom v intralogistike" má zvýšiť povedomie o značke Jungheinrich, najmä medzi digitálne zdatnými skupinami zákazníkov, a zároveň predstaviť spoločnosť Jungheinrich ako inovatívneho a atraktívneho zamestnávateľa, ktorý presadzuje témy budúcnosti v oblasti automatizácie, elektromobility a udržateľnosti. "Táto kampaň hovorí o tom, kto sme a koho hľadáme: ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť a pomôcť formovať budúcnosť intralogistiky," hovorí pani Duffy. Podporu poskytuje aj ambasádor značky Jungheinrich, Nico Rosberg. Podnikateľ v oblasti udržateľnosti a majster sveta vo Formule 1 z roku 2016 je spoluzakladateľom festivalu Greentech, globálnej platformy pre technológie budúcnosti. "Nico je nadšený podporovateľ inovatívnych a vizionárskych tém, rovnako ako my. Chceme preto využiť nášho spoločného priekopníckeho ducha a ešte výraznejšie komunikovať naše koncepty pre udržateľné sklady budúcnosti. Jungheinrich je značka budúcnosti v oblasti intralogistiky a ako takú ju chceme aj prezentovať." Spoločnosť Jungheinrich sa pri tom vedome spolieha aj na svojich vlastných zamestnancov: "Kolegovia po celom svete sú kľúčovou hybnou silou, ktorá každý deň prichádza do kontaktu so zákazníkmi a potenciálnymi novými talentmi a mení prísľuby našej značky na realitu," hovorí pani Duffy.Kampaň sa dôsledne zameriava na témy, ako sú udržateľnosť, efektívne a klimaticky šetrné technológie pohonu a inteligentné prepojenie a automatizácia skladových procesov. Priekopnícka úloha spoločnosti Jungheinrich v rámci odvetvia intralogistiky v oblasti lítiovo-iónovej technológie, jej komplexné odborné znalosti v oblasti elektromobility a integrovaných energetických systémov a riešenia riadenia skladov a vozového parku na báze umelej inteligencie zdôrazňujú inovácie a know-how spoločnosti v oblasti udržateľnosti."Udržateľnosť je pevne zakotvená v podnikovej kultúre spoločnosti Jungheinrich," zdôrazňuje pani Duffy. "Myšlienka zodpovedného využívania zdrojov je nám blízka. Chceme dávať impulzy, vymykať sa zo zabehnutých štandardov a nebáť sa skúšať nové veci. Práve v tomto duchu sa nesie kampaň "Sme priekopníkom v intralogistike".Ak sa chcete o kampani dozvedieť viac kliknite sem: https://www.jungheinrich.sk/nase-riesenia/jungheinrich