Összefogás-Spolupatričnosť ponúklo miesta na kandidátke Mostu-Híd

Bratislava 4. októbra (TASR) - Hnutie Összefogás-Spolupatričnosť ponúklo miesta na svojej kandidátke do parlamentných volieb vládnemu Mostu-Híd a ostatným maďarským stranám na Slovensku. Ak chcú byť na spoločnej kandidátke, mali by stiahnuť svoje kontroverzné osobnosti. Po piatkovom rokovaní predstaviteľov hnutia a Mosta-Híd o tom informoval splnomocnenec prípravného výboru Spolupatričnosti Szabolcs Mózes. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár bude ponuku tlmočiť predsedníctvu strany.povedal Mózes s tým, že len spoločný postup môže zabezpečiť zastúpenie maďarských strán v parlamente. Aby bola kandidátka pre maďarských voličov akceptovateľná, strany musia podľa jeho slov stiahnuť svoje kontroverzné osobnosti. Dodal, že aj Bugár by mal voči sebe vyvodiť zodpovednosť. Zároveň deklaroval, že Összefogás-Spolupatričnosť nepôjde na kandidátke žiadnej inej strany.podotkol v súvislosti s požiadavkou Spolupatričnosti Bugár, nechcel však konkretizovať osobnosti, ktoré hnutie navrhlo z kandidátky vylúčiť. Priblížil, že pozvanie na rokovanie prijali, aby sa oboznámili s plánmi hnutia a ich programom. Požiadavku bude tlmočiť predsedníctvu strany a následne rozhodnú. V súvislosti so založením hnutia poukázal na to, že aj zakladatelia nových politických strán svojím spôsobom prispievajú k rozbíjaniu maďarskej politickej scény a nemali by byť na kandidátke.Hnutie oznámilo svoj vznik začiatkom septembra 2019, zakladali ho dvaja členovia SMK - bývalá europoslankyňa Edit Bauer a Örs Orosz. Koncom septembra odovzdali na Ministerstve vnútra (MV) SR potrebné podpisy a požiadali o registráciu. Bývalý europoslanec a exminister životného prostredia József Nagy sa k hnutiu pridal po odchode z Mosta-Híd. Podporuje ho aj bývalý ponovembrový podpredseda vlády Gábor Zászlós.