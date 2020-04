„The Reds“ majú titul na dosah a starosta Liverpoolu je proti pokračovaniu Premier League

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Starosta anglického Liverpoolu Joe Anderson je proti reštartu futbalovej Premier League. Obáva sa totiž toho, že aj povinným prázdnym tribúnam by sa fanúšikovia združovali pri jednotlivých štadiónoch.Tým by sa zvýšilo riziko prenosu ochorenia COVID-19. Miestny FC Liverpool je neohrozene na čele tabuľky súťaže a ak by sa súťaž nedohrala, nemusel by získať prvý titul po 30 rokoch.