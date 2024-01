„Zarábali“ takto Pčolinský a Krajniak? Zoroslav Kollár v pozdrave Borisovi vytiahol slová Hedvigy (video)

Zoznam firiem v diári pani Hedvigy

Nitra bola údajne chránené územie



7.1.2024 (SITA.sk) - Najvyšší predstavitelia hnutia Sme rodina mali počas predchádzajúcich vlád „zarábať“ vďaka Národnému inšpektorátu práce. Peter Pčolinský či Milan Krajniak mali zarábať vďaka svojej nominantke na poste generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce Hedvige Machayovej.Vo svojom aktuálnom videu to na sociálnej sieti uviedol právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Ten zverejnil aj prepis rozhovorov, ako sa mali deliť medzi „vyvolených“ odmeny zamestnancov inšpektorátu práce.„Pán Krajniak ju (Hedvigu Machayovú, pozn. red.) nemal problém vymenovať do funkcie napriek tomu, že nespĺňala podmienku vzdelania a bola dvakrát právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. A čo robila pani Hedviga, keď sa stala riaditeľkou Národného inšpektorátu práce? Pozrime sa pani Hedvige do diára, kde je zoznam firiem, ktoré treba strážiť a dohliadať na to, aby nikdy nemali problém. Sú to firmy, ktoré patria priamo alebo nepriamo pánovi Harmanovi, bývalému prednostovi okresného úradu v Stropkove. Je to spriaznená osoba pani Hedvigy, Milana Krajniaka a bratov Pčolinských,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár.Tiež tvrdí, že chránené boli ďalšie firmy pod ochrannými krídlami Petra Pčolinského a Milana Letka, hlavného inšpektora inšpektorátu práce v Nitre.Zoroslav Kollár vo videu ďalej uviedol, že podľa inštrukcií pani Hedvigy boli viackrát rozhodnutím Národného inšpektorátu práce vrátené rozhodnutia regionálnych inšpektorátov práce na základe vykonštruovaných procesných chýb.„Následne po vrátaní rozhodnutia boli hlavní inšpektori usmernení, ako je potrebné nelegálne zamestnávanie, ktoré bolo pôvodne zistené, zlikvidovať. Dúfam, že pani Hedviga porozpráva, kto jej dával pokyny, ktoré firmy sú politikmi chránené, a ako má Národný inšpektorát práce postupovať," podotkol Zoroslav Kollár.Podľa neho, zaujímavá bola hlavne činnosť inšpektorátu práce v Žiline a v Nitre. „Nitra bolo údajne územie chránené a spravované Petrom Pčolinským. Podľa pani Hedvigy vraj Peter Pčolinský na tom strašne zarobil," dodal Zoroslav Kollár, podľa ktorého z nahrávok, ktoré má k dispozícii vyplýva, že Peter Pčolinský riadil Milana Letka, ktorý chodil na kontroly.„A potom následne vyberal odmeny za vyriešenie problémov a delil sa s pánom Krajniakom. Páni toto som nepovedal ja, to povedala pani Hedviga," konštatoval Zoroslav Kollár, ktorý vo videu zverejnil prepis rozhovoru, ktorý to má potvrdzovať.Zoroslav Kollár na záver vo videu radí bývalej šéfke Národného inšpektorátu práce, aby sa sama obrátila na políciu a vypovedala.„Chápem vašu snahu o zastavenie mojich aktivít, ale na mňa neplatia ani prosby, ani hrozby. Dám vám radu. Choďte na políciu a porozprávajte im o tom, ako páni Pčolinský a Krajniak profitovali vďaka úradu, ktorý ste riadili a možno budete akceptovaná ako výborný kajúcnik. Veď spomenutí páni ten systém kajúcnikov vymysleli a podporovali, tak to treba využiť na vlastnú záchranu," uzavrel Zoroslav Kollár.