„Zlaté prvé minúty“ po narodení rozhodnú o kvalite života

Zoznam 53 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod:







Bánovce nad Bebravou

NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o.





Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica





Bardejov

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov





Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach





Bratislava – Nové Mesto

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou





Bratislava - Nové Mesto

Univerzitná nemocnica Bratislava





Bratislava - Petržalka

Univerzitná nemocnica Bratislava





Bratislava - Ružinov

Univerzitná nemocnica Bratislava





Brezno

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.





Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca





Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín





Dunajská Streda

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda





Galanta

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.





Humenné

Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.





Kežmarok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.





Komárno

FORLIFE n.o.





Košice - Juh

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1





Košice Juh

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43





Košice - Šaca

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica





Košice – Západ

Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica





Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec





Krompachy

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.





Levice

Nemocnice s poliklinikami n.o.





Liptovský Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš





Lučenec

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.





Martin

Univerzitná nemocnica Martin





Michalovce

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.





Myjava

Nemocnica s poliklinikou Myjava





Nitra

Fakultná nemocnica Nitra





Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou





Partizánske

Nemocnica Partizánske





Piešťany

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.





Poprad

Nemocnica Poprad, a. s.





Považská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica





Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana





Revúca

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca





Rimavská Sobota

Nemocnice a polikliniky, a.s.





Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.





Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica





Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.





Snina

Nemocnica Snina, s.r.o.





Spišská Nová Ves

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.





Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n. o.





Svidník

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.





Topoľčany

Nemocnice s poliklinikami n.o.





Trebišov

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.





Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín





Trnava

Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11





Trstená

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená





Vranov nad Topľou

VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O.





Zvolen

Nemocnica Zvolen a. s.





Žiar nad Hronom

Nemocnice a polikliniky, a.s.





Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina







BRATISLAVA 6. novembra 2018 (WBN/PR) - Každé dve hodiny potrebuje jeden novorodenec na Slovensku intenzívnu lekársku starostlivosť. Týchto viac ako päťtisíc detí narodených za jeden rok dostane vďaka zákazníkom spoločnosti Lidl Slovenská republika dôležitú pomoc. V rámci štvrtého ročníka projektu "Dobré rozprávky" môžu všetky slovenské nemocnice umožňujúce bezplatný pôrod opäť získať zostavu život zachraňujúcich prístrojov – monitor srdca a inkubátor.Od pondelka 5. novembra môžete za každých 20 € nákupu získať jednu z troch jedinečných audiorozprávok na motívy príbehov Pavla Dobšinského: "Koza odratá a jež", "Tri citróny" a "Trojruža" za symbolické 1 €. A toto jedno Euro opäť dokáže zázraky, Lidl totiž slovenským nemocniciam venuje zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov v hodnote celého výnosu z akcie. Cieľom projektu je podporiť čo najviac 53 novorodeneckých pracovísk vo všetkých nemocniciach, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod. "Rozprávky učia deti, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Dobro však nad zlom víťazí aj v skutočnom živote, pokiaľ sa dobrí ľudia spoja a podajú pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Verím, že spolu s našimi zákazníkmi sa nám znova podarí pomôcť našim najmenším a najbezbrannejším v ich boji o to najcennejšie - zdravie," uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika."Moderná liečba dnes vychádza z medicíny založenej na dôkazoch a táto určuje akým spôsobom sa má postupovať pri oživovaní novorodenca. Najnovšie európske odporúčania stanovili, že pri resuscitácii je potrebné použiť aj monitor, ktorý je schopný snímať elektrickú aktivitu srdca. Preto je ´srdcom´ ponúkanej sady prístrojov práve takýto monitor, ktorý je navyše použiteľný aj pri sledovaní životných funkcií dieťaťa vyžadujúceho si intenzívnu starostlivosť," uviedol prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu, a doplnil: "Nemocnice získajú aj inkubátor, ktorý zabezpečuje termoneutrálne prostredie pre dieťa a jemu i ošetrujúcemu personálu poskytuje potrebný komfort." Hodnota každej zostavy prístrojov prevyšuje 16 600 €.V roku 2015 venoval Lidl vďaka svojim zákazníkom 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich inkubátorov. Tieto pracoviská pomáhajú najrizikovejším novorodencom. O rok neskôr sa diskontný reťazec rozhodol ísť ešte ďalej a podať pomocnú ruku všetkým deťom, ktoré o to najcennejšie – svoj život – musia bojovať od prvých chvíľ. Spoločne so svojimi zákazníkmi venoval všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov. V minulom roku získali dôležité vybavenie všetky novorodenecké pracoviská. Za predošlé tri roky získali slovenské nemocnice vďaka zákazníkom Lidla prístroje v hodnote takmer 2,5 milióna eur.Vďaka nasadeniu a profesionalite lekárov a zdravotníckeho personálu sa dnes darí zachrániť život väčšiny detí, ktoré sa narodia predčasne alebo s komplikáciami. Tzv. "zlaté prvé minúty" po narodení sú síce krátkym, ale mimoriadne dôležitým obdobím, kedy sa rozhoduje o kvalite života dieťaťa do budúcnosti. "Novorodenecké oddelenia získajú týmto darom ďalšie vybavenie s cieľom nielen novorodencov zachrániť, ale zároveň im ponúknuť šancu na ďalší kvalitný a plnohodnotný život," uzavrel prof. Zibolen.Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít diskontného reťazca. Popri projekte "Dobré rozprávky" podporuje Lidl spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj v rámci kampane "Od začiatku v dobrých rukách". V spolupráci s Nadáciou Markíza pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk