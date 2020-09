„Zlatí rytieri“ vyrovnali konferenčné finále NHL, Dallas so Sekerom v zostave ani raz neskóroval (video)

Lehner zneškodnil 24 striel

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hráčom tímu Vegas Golden Knights vyšiel druhý duel finále Západnej konferencie v play-off zámorskej hokejovej NHL . Zverenci trénera Petra DeBoera triumfovali nad Dallasom Stars hladko 3:0 a stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1. Tretí duel je na programe v noci zo štvrtka na piatok.Všetky zostávajúce súboje vyraďovacej časti kanadsko-americkej hokejovej profiligy sa konajú v kanadskom Edmontone. Za Dallas v utorkovom zápase odohral slovenský obranca Andrej Sekera 16:51 min a pripísal si jeden strelecký pokus na bránku a jeden "hit".Všetky tri góly strelili hráč Vegas v druhej tretine. Skóre stretnutia otvoril v rovnovážnom stave Paul Stastny, po ňom v presilovke skóroval William Karlsson a gólovú bodku za súbojom dal Tomáš Nosek.Veľký podiel na úspechu Golden Knights mal brankár Robin Lehner, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel hokejistov Stars. "V prvom zápase série sme nehrali tak, ako sme chceli. V druhom nám to vyšlo a keď sme strelili prvý gól, tak som vedel, že sme to opäť my," povedal po súboji kouč DeBoer podľa oficiálneho webu NHL.Hokejisti Vegas trikrát prekonali ruského brankára Antona Chudobina, ktorého na tretiu tretinu nahradil debutant v play-off Jake Oettinger. Ten si pripísal päť úspešných zákrokov."Anton nás napriek trom gólom podržal. Nebyť jeho, po druhej tretine by sme neprehrávali 0:3, ale aspoň 0:6. Na záver súboja sme do bránky poslali mladého chlapca, aby sa trochu oťukal. A celkom mu to šlo," priznal kouč Dallasu Rick Bowness podľa NHL.com.Zaujímavosťou je, že Oettinger sa stal prvým brankárom za ostatných 55 rokov histórie NHL, ktorý v súťaži debutoval v sérii vedúcej do finále bojov o Stanleyho pohár. Pikoškou je tiež to, že premiérovo od ročníka 1943/1944 predposlednú sériu play-off začali oba tímy víťazstvom na nulu. Stars v prvom súboji triumfovali 1:0V stredu je na programe druhý duel medzi Tampou Bay Lightning New Yorkom Islanders , "blesky" slovenského beka Erika Černáka vedú zatiaľ 1:0 na zápasy.