10 dôvodov, prečo by ste sa mali stať SVETOVÝM RODIČOM

10 dôvodov, prečo sa stať SVETOVÝM RODIČOM UNICEF



41 miliónov detí v 59 krajinách žije vo vojnových konfliktoch alebo oblastiach zasiahnutých živelnou pohromou

1 zo 4 detí žije práve v týchto krajinách

UNICEF získal počas 73 rokov svojej neúnavnej práce obrovské skúsenosti pri pomoci deťom v núdzi

UNICEF momentálne poskytuje ½ všetkých krízových dodávok vody na svete

Vojnových konfliktov je dnes viac ako za posledných 30 rokov!

Vďaka pomoci SVETOVÝCH RODIČOV môžeme robiť my svoju prácu v teréne. Dnes vďaka Vám môžeme vyliečiť dieťatko z akútnej podvýživy, zajtra inému zachránime život podaním vakcíny proti cholere, ktorá sa rozšírila v zaplavenej oblasti

Pre svoje deti nie sme vždy "svetoví", pre deti v núdzi budeme SVETOVÍ RODIČIA VŽDY

Budeme Vás pravidelne informovať ako a kde Vaše pravidelné príspevky pomáhajú

Stanete sa súčasťou našej veľkej rodiny UNICEF

Sú milióny detí, ktoré na svojho SVETOVÉHO RODIČA ešte len čakajú



Pridáte sa k nám na našej ceste okolo sveta?

Mária Sliacka je výkonná riaditeľka UNICEF Slovensko. Pracovala pre neziskové organizácie ADRA, Polish Humanitarian Action, Človek v ohrození a SAVIO. Niekoľko rokov strávila na humanitárnych misiách na Ukrajine, v Gruzínsku, Keni Južnom Sudáne, Sýrii, Haiti, Bosne a Hercegovine."Priamo v teréne som videla, aká je naša pomoc dôležitá, koľko životov dokážeme rýchlou reakciou zachrániť... Mnohým ľuďom záleží na deťoch, ktoré trpia v iných krajinách – práve vďaka nim môžeme my v teréne robiť svoju prácu. Program SVETOVÝ RODIČ, v ktorom darcovia podporujú organizáciu UNICEF na pravidelnej mesačnej báze, nám umožňuje vytvárať si finančné rezervy a v prípade humanitárnej krízy reagovať okamžite. Napríklad po ničivej tsunami v roku 2004 spustil UNICEF svoj krízový plán do 48 hodín – zabezpečoval lekársku pomoc, čistú vodu, hygienické potreby, jedlo, spájal rodiny, ktorých členovia sa stratili a neskôr obnovoval školy a poskytoval psychosociálnu pomoc.""Chcela by som sa poďakovať všetkým SVETOVÝM RODIČOM na Slovensku, vďaka ktorým UNICEF môže dosahovať také výsledky ako sme dosiahli v roku 2018. A verím tiež, že do našej rodiny pribudnú ďalší, pretože na svete sú milióny detí, ktoré na svojho svetového rodiča ešte len čakajú."AkoVás so sebou vezmeme na virtuálnu cestu okolo sveta. Pravidelne Vám budeme posielať mailové správy, aby ste videli, kde všade pomáhate. Pôjdeme spolu na miesta, kde UNICEF pôsobí, stretnete sa s deťmi, ktorým sme vďaka Vám zachránili život.Ukážeme Vám, ako sa deti učia počas humanitárnych kríz, navštívite najväčší utečenecký tábor na svete v Bangladéši, uvidíte ako tím UNICEF pomáha priamo na mieste kríz, stretnete sa s bábätkami, ktoré sa práve narodili, dozviete sa o programoch UNICEF na Slovensku, dozviete sa informácie o malárii, ktorá je pre deti veľmi nebezpečná... A to sme len na začiatku...S úctou a vďakouMária SliackaVýkonná riaditeľkaSlovenská nadácia pre UNICEF