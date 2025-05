10 fascinujúcich faktov o whisky, ktoré vás prekvapia

1. Whisky alebo whiskey?

2. Whisky znamená "voda života"

3. Írsky klenot s príbehom

4. Whisky ako investícia

5. Najdrahšia whisky na svete?

6. Whisky starne len v sudoch

7. Japonská whisky si podmanila svet

8. Single malt nie je jediný kráľ

9. Najstaršia legálna liehovarňa

10. Whisky a voda – nie je to hriech

Tak na zdravie – Slainté!

29.5.2025 (SITA.sk) -V 19. storočí začali Íri písať "whiskey" s písmenomaby sa odlíšili od škótskej whisky. V tom čase mala írska whiskey výbornú povesť a vyššiu cenu, a tak si chceli chrániť svoj poklad. Tento pravopis sa neskôr ujal aj v USA, vďaka silnému írskemu vplyvu. Naopakzostávajú pri tradičnom tvare– bez "e".Slovopochádza z galskéhoalebočo doslova znamenáTento názov napovedá, aký význam mal tento nápoj v minulosti nielen ako alkohol, ale aj ako liek.Tullamore D.E.W. vznikla v rokuv mestečku Tullamore. Skratkanie je náhodná – odkazuje na jedného z najväčších majstrov výroby whiskey, akého Írsko kedy poznalo -Jeho motto? "Vytvoriť whiskey, ktorá si získa svet." A tak sa aj stalo.Dnes je Tullamore D.E.W. jednou zznáma svojou jemnosťou a trojitým destilačným procesom.Whisky nie je len na popíjanie. V posledných desaťročiach sa stala, ktorému sa venujú finanční analytici, zberatelia aj aukčné domy. Zberateľské edície alebo vzácne ročníky prinášajú vyššie výnosy než niektoré akcie či zlato. Nie nadarmo sa dnes hovorí o whisky ako o "tekutom zlate". V roku 2022 sa whisky stala najvýnosnejšou kategóriou v rámci alternatívnych investícií.V roku 2023 sa na aukcii predala fľašaza neuveriteľných, čím sa stalavšetkých čias. Ide o extrémne limitovanú edíciu, z ktorej vzniklo len 40 fliaš.Zaujímavosťou je, že whisky prestane zrieť vo chvíli, keď sa naplní do fľaše. Čiže ak máte doma fľašu 18-ročnej whisky a necháte ju tam 20 rokov, stále to bude 18-ročná whisky – na rozdiel od vína, ktoré zreje aj vo fľaši. Tullamore D.E.W. zreje v dubových sudoch, ktoré whisky dodávajú jemné vanilkové a korenisté tóny.Japonsko bolo dlho považované za outsidera v svete whisky, ale v posledných desaťročiach si ich značky akozískali medzinárodné ocenenia. V roku 2015 bola japonská whisky vyhlásená zaMnohí si myslia, žeje jediný typ kvalitnej whisky. Pravda je však taká, že aj(miešaná) môže byť vynikajúca. Ajje blend, ktorý dokazuje, že kvalitná whiskey nemusí byť len single malt.Whisky nie je len nápoj – je to časová kapsula. Mnohé svetové pálenice fungujú už stovky rokov a stali sa živými múzeami.Titul najstaršej oficiálne licencovanej pálenice na svete držív Severnom Írsku, ktorá bola založená v rokuPridanie pár kvapiek vody do whisky nie je barbarstvo. Naopak, odborníci tvrdia, žektoré by inak ostali skryté. Dokonca aj profesionálni degustátori si whisky "zriedia". Tullamore D.E.W. so svojou jemnosťou je ideálna aj na "whiskey sour" či "Irish coffee".Či už dávate prednosť írskemu šarmu Tullamore D.E.W., škótskej sile alebo japonskej precíznosti, whisky je svet plný príbehov, chutí a tradícií. Tak si nalejte pohár – a objavujte ďalej. Ale nezabúdajteInformačný servis