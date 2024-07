10 najlepších kúpeľných hotelov

V tomto článku zistíte, ktoré kúpeľné hotely na Slovensku patria medzi 10 najlepších. Hľadáte dokonalý relax? Nemusíte cestovať ďaleko – obnovte svoje sily v najlepších kúpeľných hoteloch na Slovensku. Ktoré patria medzi tie najlepšie? Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac!

Trenčianske Teplice

Nemusíte cestovať ďaleko, aby ste si užili starostlivosť na úrovni filmových hviezd. Svetové celebrity prichádzajú na Slovensko pre vynikajúce služby, skvelú kuchyňu a špičkové kúpeľné procedúry v liečivej termálnej vode. Kam? Do nášho najstaršieho a najpopulárnejšieho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Ubytujte sa v Hoteli Most Slávy *** a zažite atmosféru, kde sa prechádzali herecké hviezdy, ktoré tu získali ocenenia za svoje prínosy do filmového umenia. Na chodníku slávy nájdete mená ako Jozef Kroner, Jeremy Irons, Jean-Paul Belmondo či Sophia Loren. Hotel Most Slávy *** ponúka elegantné izby, skvelú polpenziu a množstvo procedúr priamo na mieste. K dispozícii je neobmedzený vstup do hotelového bazéna s teplotou vody 28 ºC, fínskej sauny a slender štúdia. V rámci pobytu navštívite aj bazény Grand a Dr. Čapka a užijete si rašelinový zábal a oxygenoterapiu. Toto je len začiatok vášho oddychu v Trenčianskych Tepliciach.

Tipy na výlety a relax v Trenčianskych Tepliciach:

Miestna liečivá sírna voda a blahodarné bahno majú pozitívne účinky na pohybové ústrojenstvo, reumu, nervové, kožné a gynekologické problémy. Navštívte Kúpele Trenčianske Teplice (350 m) a užívajte si relax v bazénoch, sírnych zábaloch, obkladoch a masážach. Termálna voda je vhodná aj na pitnú kúru.

Pre nevšedný ozdravný a estetický zážitok navštívte turecké vaňové kúpele Hammam (240 m) v orientálnom štýle, postavené podľa návrhov pre egyptského vladára.

Len pár krokov od hotela sa nachádzajú zrekonštruované Wellness kúpele Zelená žaba (400 m) v krásnej prírode, navrhnuté Bohuslavom Fuchsom.

A keď už budete mať dosť kúpania, prechádzajte sa po krásnych Trenčianskych Tepliciach s unikátnou kúpeľnou architektúrou alebo vyrazte na turistiku po niektorom z množstva okolitých náučných chodníkov (Jeleň - Baračka, Klepáč, Lesnícky náučný chodník a ďalšie).

Piešťany

Piešťany rozhodne nemôžu chýbať na zozname najlepších kúpeľných miest na Slovensku. Svetovú slávu si získali nielen vďaka zdraviu prospešnej minerálnej vode, ale aj unikátnemu sírnemu bahnu a vyše 60 moderným procedúram. Ak plánujete relaxačný pobyt v Piešťanoch, doprajte si ho na najvyššej úrovni. Najlepšie služby a elegantné prostredie nájdete v Grand Hotel Residence **** pri priehrade Sĺňava. Hneď pri príchode vás očarí jeho luxusné interiéry v talianskom štýle, ktoré vás budú sprevádzať aj v izbách. Rozmaznávanie začína už pri raňajkách v hotelovej reštaurácii a pokračuje obedom a večerou, kde si môžete dopriať víno z oceňovanej ponuky. Hlavným lákadlom Grand Hotel Residence **** sú však procedúry, ktoré si v rámci pobytu užijete. Tešiť sa môžete na privátny vstup do wellness s občerstvením, masáže (aromatická, liečebná či masáž tváre) a transfer do mesta, ktorý vám umožní dokonale si vychutnať kúpeľnú atmosféru Piešťan.

Tipy na výlety a relax v Piešťanoch:

Priaznivé účinky termálnej minerálnej vody a slávneho sírneho bahna môžete zažiť na vlastnej koži v Kúpeľoch Piešťany (2,4 km), kde si môžete vychutnať procedúry ako zábaly, parafango, známe bahnisko či zrkadlisko a hlavne zaslúžený oddych v bazénoch.

Váš pobyt v Piešťanoch ešte viac spríjemnia prechádzky okolo Vodnej nádrže Sĺňava (1 km), ktorá má svoje jedinečné čaro v každom ročnom období.

Piešťany

Zostaňme ešte chvíľu pri oddychu v Piešťanoch - relax a medicínsku starostlivosť pod dohľadom skúseného personálu si môžete vychutnať aj v Medical Wellness Hoteli Máj ***. Tento hotel spĺňa medzinárodné štandardy kvality a poskytuje nadštandardné vybavenie v izbách, jedálni aj v hotelovom wellness centre. Svoju zaslúženú dovolenku začnite vo wellness centre s krytým bazénom s teplotou vody 32 °C, kde môžete oddychovať v hydromasážnej vírivke, saune alebo soláriu. Požiadajte personál o tradičné procedúry - v rámci pobytového balíčka si môžete vychutnať parafango zábal alebo klasickú masáž. K dispozícii sú aj skrášľovacie procedúry ako pedikúra, manikúra, kozmetika alebo nový účes v kaderníckom salóne. Domov sa tak vrátite omladený a osviežený. Pri oboch spomenutých hoteloch v Piešťanoch sa dostatočne dostupne nachádza Hotel Park. Nájdete ho nie len keď hľadáte vhodný wellness hotel v odľahlom tichom prostredí ale aj keď vyhľadávate “pobyt pre seniorov piešťany”.

Tipy na výlety a relax v Piešťanoch:

V Piešťanoch sa oplatí opustiť bazén a preskúmať mesto. Navštívte Balneologické múzeum (2,7 km), prejdite sa po Kúpeľnom ostrove (2,4 km) alebo zavítajte do Domu umenia (3 km).

História milovníkov určite nadchne množstvo hradov v okolí - Hrad Tematín (24 km), Čachtický hrad (25 km) a Hrad Beckov (30 km).

Dudince

Zázračné účinky termálnej vody v Dudinciach poznali už starovekí Rimania. Dôkazom je miestna legenda o sile vody a približne 32 bazénov vytesaných do travertínu, ktoré pochádzajú z čias rímskej okupácie. Dnes si môžete v Dudinciach užiť relax v moderných bazénoch Kúpeľov Dudince a oddych vo vitálnom svete. Ideálnym miestom pre ozdravný a relaxačný pobyt je Hotel Flóra **, kde si počas každého dňa pobytu užijete viacero procedúr na základe odporúčania lekára. Relaxačné masáže chrbta a šije, rašelinové zábaly, kúpele a mnohé ďalšie kúry budete striedať s bohatou plnou penziou, takže sa nemusíte starať o jedlo počas dovolenky. Stačí sa ponoriť do termálnej vody s obsahom až 6 minerálnych látok a nechať starosti a bolesti odplávať. Uvidíte, že po pobyte si už ani nespomeniete na problémy s pohybovým aparátom, reumu ani na srdcovo-cievne ťažkosti, na ktoré je termálna voda v Dudinciach ako stvorená.

Tipy na výlety a relax v Dudinciach:

Dudince sú ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a relax. V Kúpeľoch Dudince (1,1 km) nájdete nespočetné množstvo procedúr.

Ak prichádzate do Dudiniec v lete, určite si užite termálnu vodu aj na Kúpalisku Dudinka (650 m).

Voľné chvíle medzi procedúrami si môžete spríjemniť prechádzkami po okolí a návštevou miestnej atrakcie - Dudinských travertínov (750 m).

Kúpele Číž

Liečivé jódové pramene sú v strednej Európe tak vzácne, že ich nájdete iba na jednom mieste – v Kúpeľoch Číž na juhu Slovenska. Vydajte sa objaviť ich zázračné účinky a ubytujte sa priamo v srdci kúpeľného komplexu v Hoteli Rimava ***. Každý deň vášho pobytu vám spríjemní zapožičanie bicykla alebo Nordic Walking palíc na preskúmanie okolia, voľný vstup na prednášky v kúpeľoch, zabezpečený pitný režim a predovšetkým bohatý výber procedúr, ktorých počet sa zvyšuje s každým dňom vášho pobytu. Okrem relaxu a kúpeľov si môžete dopriať rašelinový zábal, masáž alebo neobmedzený vstup do rehabilitačného bazéna. Tento bazén je naplnený unikátnou vodou z jódovo-brómového prameňa, ktorá vďaka svojmu zloženiu výrazne pomáha pri liečbe nervového a pohybového ústrojenstva, ale aj pri problémoch so štítnou žľazou či chorobách z povolania. V letných mesiacoch sa pri hoteli otvára aj vonkajší bazénový svet s oddychovými bazénmi a bazénom pre deti s vodnými atrakciami a trojdráhovou šmykľavkou. Relaxačný aj ozdravný pobyt v Číži si tak užijete aj s celou rodinou.

Tipy na výlety a relax v Číži:

Za zábavou mimo bazénového sveta sa vydajte do Hipoareálu (850 m), kde si môžete zajazdiť na koni alebo vyskúšať hipoterapiu.

Navštívte blízku Rimavskú Sobotu (25 km) s jedinečným štvorcovým hlavným námestím a Gemersko-malohontským múzeom, kde nájdete pravú egyptskú múmiu.

Históriu regiónu môžete spoznať pri návšteve Fiľakovského hradu (45 km) alebo Kaštieľa Betliar (57 km) s kompletne zachovaným zariadením, kde sa natáčal aj úspešný slovenský seriál 1890.

Nimnica

Kúpele Nimnica síce nemajú dlhú tradíciu a bohatú históriu, ale môžu sa pochváliť všetkými výhodami najmladších a najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Odpočinok tu nájdete v modernom prostredí, kde si okrem ubytovania v útulných izbách a výbornej plnej penzie formou bufetu užijete aj relax v Medicínskom wellness centre s bazénom, vírivkou, saunami a Kneippovým kúpeľom. Školený personál vás bude rozmaznávať počas procedúr ako oxygenoterapia, elektroliečba, vstup do soľnej jaskyne, rôzne zábaly či masáže. Nimnická voda je známa svojimi liečivými účinkami na pohybový aparát, preto je odporúčané absolvovať aj cvičenie vo vode v rámci skupinových lekcií. Pitná kúra v Nimnici posilňuje trávenie, obehovú a dýchaciu sústavu. Moderné prostredie kúpeľného hotela ponúka množstvo možností zábavy a relaxu aj mimo liečivej vody. Môžete navštíviť tichú čitáreň, kaviareň alebo Kursalon, ktorý je barom s krbom, vyhliadkou, bowlingom a detským kútikom. Počas pekných dní sa vyberte na prechádzku kúpeľným lesoparkom a okolo vodnej nádrže Nosice.

Tipy na výlety a relax v Nimnici:

Najbližším mestom je Púchov (5,6 km), kde môžete navštíviť Župný dom alebo prírodnú zaujímavosť Púchovskú skalu.

Ak počas pobytu v Kúpeľoch Nimnica zatúžite po poznávaní, vyberte sa k neďalekým zrúcaninám Považského hradu (13 km).

Určite sa oplatí navštíviť aj populárny Skanzen Čičmany (35 km) s maľovanými drevenými domčekmi, ktoré lákajú návštevníkov z celého sveta.

Patince

Hoci sú Patince známe ako letný raj so zábavnými kúpaliskami a toboganmi, ich liečivú termálnu vodu si môžete vychutnávať počas celého roka. Pred chladným počasím sa ukryte vo Wellness Hoteli Patince ****, kde si môžete zohriať stuhnuté svaly v termálnom vnútornom bazénovom svete alebo v saunovom svete, kam máte v rámci ubytovania neobmedzený vstup. Tešiť sa môžete na útulne zariadené izby a bohatú polpenziu s večerou o štyroch chodoch. Neodmysliteľný je aj oddych v termálnej vode, ktorá má blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo a končatiny, spolu s množstvom procedúr, ktorých počet sa zvyšuje s každým ďalším dňom vášho pobytu. Počas bezstarostného pobytu dlhého až 8 dní si užijete napríklad levanduľový kúpeľ, pleťovú masku, antimigrenóznu masáž šije, tváre a hlavy a mnoho ďalších procedúr, po ktorých sa budete cítiť ako nový človek.

Tipy na výlety a relax v Patinciach:

Z vašej izby budete mať len pár krokov do rozsiahleho Wellness centra v Patinciach, takže si ho môžete užiť naplno. V lete vás poteší oddych a zábava s deťmi na Termálnom kúpalisku Patince (500 m).

Ďalšou zaujímavosťou v Patinciach je Rímsky bahenný kúpeľ, ktorý si môžete vychutnať priamo vo Wellness Hoteli Patince ****.

Dunajská Streda

Predstavte si, že vás od vodného sveta rozprestierajúceho sa na ploche 18 hektárov delí len pár krokov cez chodbu. Presne to zažijete pri pobyte v moderných Apartmánoch Termál *** v Dunajskej Strede. Každé ráno sa zobudíte v útulne zariadenom apartmáne s vlastnou kúpeľňou a kuchynkou, a energiu na celý deň načerpáte z lahodných raňajok podávaných formou bufetu. Potom môžete prejsť chodbou do obľúbeného aquaparku s kúpeľmi na Žitnom ostrove - Thermal Parku Dunajská Streda, kde budete mať v rámci pobytu neobmedzený celodenný vstup. Ďalšie služby závisia od zvoleného balíčka - môžete sa tešiť na zľavu na masáže, vstup do wellness centra so saunami a zážitkovými sprchami a mnoho ďalších výhod. Relax v 10 vnútorných a vonkajších termálnych bazénoch môžete striedať so zábavou na 7 toboganoch alebo pri hre minigolfu či stolného tenisu. Možností v Dunajskej Strede je neúrekom.

Tipy na výlety a oddych v Dunajskej Strede:

Vyhraďte si pár hodín na prechádzku po Dunajskej Strede a vychutnajte si jej atmosféru. Ak cestujete s deťmi, pripravte im nezabudnuteľný výlet do záchrannej stanice cirkusových zvierat Malkia Park, kde uvidia exotické šelmy aj drobnejšie zvieratá. Za návštevu stojí aj známe Vodné dielo Gabčíkovo.

Rajecké Teplice

Ak uprednostňujete menšie a útulnejšie ubytovanie s rodinnou atmosférou pred veľkými kúpeľnými komplexmi, zarezervujte si pobyt vo Ville Amélia v Rajeckých Tepliciach. Toto pohodlné ubytovanie vám poskytne raňajky a atraktívne zľavy na wellness, pivné kúpele, bowling a vstup do slávnych kúpeľov a saunového sveta Spa Aphrodité. Tieto kúpele, postavené v antickom štýle, vás ohromia svojou nádherou a širokou ponukou služieb. Relaxovať môžete v krytých aj vonkajších bazénoch, obklopených mramorovými stĺpmi a antickými sochami. Všetky bazény sú naplnené termálnou vodou obohatenou o ióny vápnika a horčíka, ktoré priaznivo pôsobia na pohybový aparát, nervový systém a choroby z povolania. Okrem relaxácie v vode s teplotou okolo 38 °C si môžete dopriať rôzne procedúry ako parafango, inhalácie, masáže či liečebné zábaly. Milovníci saunovania budú nadšení Saunovým svetom s orientálnymi interiérmi, kde sa môžete zohriať v arabskej, bylinkovej a ďalších saunách, alebo sa zúčastniť saunových rituálov, ktoré posilnia vašu imunitu a poskytnú nezabudnuteľný zážitok.

Tipy na výlety a relax v Rajeckých Tepliciach:

Rajecké Teplice lákajú najmä na návštevu preslávených Kúpeľov Aphrodite, ktoré sú vzdialené len 650 m od Villy Amélia. Môžete sa vydať aj na turistiku po krásnych zákutiach a chodníkoch v okolí, ktoré vás zavedú napríklad na blízke Slnečné skaly alebo Lietavský hrad (13,5 km).



Podhájska

Za jedinečnou termálnou vodou, ktorá svojím zložením a obsahom pripomína tú z Mŕtveho mora, nemusíte cestovať ďaleko. Nájdete ju aj na Slovensku, v kúpeľnej obci Podhájska, kde si môžete vychutnať liečivú vodu a v lete sa zabaviť na toboganoch. Najlepšie ubytovanie blízko termálnych prameňov a kvalitné služby už niekoľko rokov poskytuje komplex Penziónov Quatro. Jeho štyri budovy sa nachádzajú asi 300 metrov od Termálneho kúpaliska Podhájska a len o 100 metrov ďalej sa nachádza Wellness centrum Aquamarin. Pobyt v jednom z penziónov vám ponúkne pohodlné ubytovanie, chutné raňajky formou bufetu každé ráno a zľavu do Rímskych kúpeľov, aby ste si svoj oddych v Podhájskej ešte viac užili.

Tipy na výlety a relax v Podhájskej:

V Podhájskej sa môžete kúpať v termálnej vode, ktorá je skutočne slaná a obsahuje množstvo zdraviu prospešných látok ako lítium, jód, zlúčeniny vápnika, sírany a bromidy. Táto voda pomáha pri rôznych zdravotných problémoch – od dýchacích ťažkostí, cez problémy so štítnou žľazou, pohybové ťažkosti až po kožné choroby a ekzémy. Skvelá je však aj na obyčajný oddych a relax.

Účinky tejto vody môžete vyskúšať na vlastnej koži v celoročne otvorenom Termálnom kúpalisku Podhájska (300 m). Pre prvotriedne bazény, relax vo wellness či masáže navštívte Wellness centrum Aquamarin (400 m). Skrášľujúce a ozdravné procedúry ako pre Kleopatru si vychutnáte v štýlových Rímskych kúpeľoch (450 m).