10 rokov Connected Biking s Bosch eBike Systems

15.7.2024 (SITA.sk) -Bosch eBike Systems položil základný kameň budúcnosti systémov eBike pred desiatimi rokmi: Connected Biking je od roku 2014 hnacou silou ďalšieho vývoja e-bicyklovania s ďalšími novými funkciami a dopĺňa fyzický zážitok svetom digitálnych vymožeností. V tom čase spoločnosť Bosch uviedla na trh úplne prvý pripojený all-in-one palubný počítač v bicyklovom priemysle s modelom Nyon. V spojení s online portálom a aplikáciou pre smartfóny bol systém Nyon kombináciou ovládania elektrobicyklov, navigačného systému, fitnes trénera a prístupu do online sveta. Veľmi skoro nasledoval ďalší dôležitý krok smerom k digitalizácii elektrobicykla: prevzatie spoločnosti COBI. V roku 2017 rozšírila divízia Bosch eBike Systems svoje produktové portfólio a odborné znalosti o riešenia založené na smartfónoch. Ďalšie inovácie, ako napríklad displej Kiox (2019) alebo prvá integrácia funkcie proti krádeži (2019), na seba nenechali dlho čakať.Veľmi dôležitým míľnikom v tomto vývoji a začiatkom novej, prepojenej budúcnosti pre elektrobicykle bolo zavedenie inteligentného systému v roku 2021. Počnúc touto generáciou systémov Bosch eBike Systems sú všetky komponenty – ako napríklad pohonná jednotka, batéria, displej a smartfón – navzájom plne prepojené, môžu navzájom komunikovať a zdieľať údaje. Odvtedy si jazdci na e-bicykloch môžu vychutnať intuitívnu a pohodlnú jazdu na e-bicykli s množstvom nových možností. Vrcholom je aplikácia eBike Flow, ktorej dôveruje viac ako milión používateľov e-bicyklov na celom svete. Umožňuje prístup k ďalším digitálnym funkciám, osobným nastaveniam, analýze a zobrazovaniu jazdných údajov, navigácii, aktualizáciám a ďalším. Elektrobicykel tak uľahčuje každodenný život a voľný čas. Bosch neustále zlepšuje inteligentný systém neustálymi aktualizáciami a ďalšími novými funkciami v štyroch oblastiach: ochrana proti krádeži, navigácia, personalizácia a aktualizácie a servis.Či už je to krátka zastávka v kaviarni alebo dlhšia prestávka na športovej ceste: Každý, kto zaparkuje svoj elektrobicykel na kratšiu alebo dlhšiu dobu, tak chce urobiť s kľudom. Digitálne funkcie proti krádeži v systéme Smart System ponúkajú dodatočný bezpečnostný prvok a sú ideálnym doplnkom mechanického zámku. Vďaka funkcii "eBike Lock" sa smartfón alebo displej stáva digitálnym kľúčom, bez ktorého nie je možné aktivovať podporu motora. Pomocou funkcie "Alarm eBike" môže používateľ vidieť aktuálnu polohu a stav elektrobicykla; V prípade pokusu o krádež eBike spustí zvukový a vizuálny alarm a odošle správu do smartfónu. Ak je aj napriek tomu ukradnutý, spustí sa automatické sledovanie – vrátane sledovania polohy políciou.Aby bol každý kilometer zážitkom, inteligentný systém ponúka plánovanie trasy, navigáciu a sledovanie aktivity prostredníctvom aplikácie Flow . Trasy je možné naplánovať s maximálnou voľnosťou a efektivitou ešte predtým, ako vyrazíte. Funkcia "Range Control" založená na umelej inteligencii pomáha pri plánovaní: Ak používateľ e-bicykla vytvorí trasu v aplikácii eBike Flow, aplikácia mu priamo ukáže, aké percento energie mu pravdepodobne zostane v cieli. Ak chcete z cesty odstrániť posledné starosti s dojazdom, môžete dokonca nastaviť minimálnu úroveň nabitia batérie v cieli – a inteligentný systém sa postará o zvyšok. Ďalšie funkcie založené na umelej inteligencii rozpoznávajú správanie používateľov, učia sa z predchádzajúcich ciest a môžu ponúkať prispôsobené trasy s presne vypočítaným časom príchodu. Trasy vopred naplánované v komoot je možné importovať aj automaticky. Prehľadné zobrazenie trasy a presné pokyny na odbočenie vám počas jazdy poskytnú špeciálny zážitok s modernou navigáciou – či už pomocou displeja, smartfónu na riadidlách alebo hlasovej navigácie. V prípade potreby je možné kedykoľvek zobraziť všetky dôležité údaje, ako je rýchlosť, stav batérie, graf nadmorskej výšky alebo – v spojení s monitorom srdcového tepu – aktuálny srdcový tep. Pomocou funkcie sledovania aktivity sa zaznamenávajú všetky údaje o trase a výkone – v prípade potreby sa synchronizujú so službou Strava alebo Apple Health – a po jazde ich možno analyzovať, exportovať ako súbor GPX alebo vo formáte FIT a zdieľať ich s vlastnou komunitou.Či už eCity, eTrekking alebo eMTB: Rovnako rozmanité ako sú pedále, tak rozmanité sú aj požiadavky ich používateľov. Preto sa otázka personalizácie stáva čoraz dôležitejšou. Elektrobicykel sa čoraz viac prispôsobuje individuálnemu životnému štýlu – presne podľa typu osobného použitia. Vďaka prepojeniu jednotlivých komponentov je možné eBike prispôsobiť vašim vlastným potrebám pomocou aplikácie eBike Flow. Napríklad displej je možné nastaviť podľa želania vďaka viac ako 30 rôznym možnostiam nastavenia, aby sa zobrazili informácie, ktoré sú relevantné pre aktuálnu jazdnú situáciu a trasu. Jazdné režimy je možné prispôsobiť aj vašim vlastným preferenciám: dynamický na traile, úsporný na dlhších trasách alebo uvoľnený v mestskej premávke.Pomocou aktualizácií sa neustále vylepšuje inteligentný systém a zavádzajú sa nové funkcie. To znamená, že elektrobicykel zostáva aktuálny a rovnako dobrý ako nový. Aj tu sa za desať rokov od začiatkov prepojenej cyklistiky veľa zmenilo: Zatiaľ čo predtým najnovšiu verziu nahral špecializovaný predajca, aktualizácie sa teraz jednoducho vykonávajú bezdrôtovo prostredníctvom aplikácie eBike Flow. Šikovná funkcia: Aplikácia eBike Flow slúži aj ako digitálna servisná knižka.Budúcnosť elektrobicyklov budú formovať ďalšie digitálne funkcie a ešte väčšie možnosti individualizácie, ktoré je možné načítať jednoduchou aktualizáciou softvéru. Prepojené elektrobicykle budú v budúcnosti výnimkou – otázka prepojenej cyklistiky bude preto v nasledujúcich rokoch naďalej zohrávať ústrednú úlohu pre systémy Bosch eBikes. Okrem väčšej flexibility a ďalších funkcií zohráva konektivita elektrobicyklov rozhodujúcu úlohu aj na ceste k mobilite zajtrajška. Je základom prepojenej komunikácie medzi elektrobicyklami a súvisiacou infraštruktúrou, ako sú semafory pre cyklistov, alebo s inými účastníkmi cestnej premávky alebo poskytovateľmi inteligentných služieb, o ktorej sa diskutuje vo vede, priemysle a politike v kontexte konceptu Bike2X ako súčasti digitálnej vízie mesta.