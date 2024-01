13 strategických dodávateľov Tesca v strednej Európe zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a jeho znižovaní

2.1.2024 (SITA.sk) -"Nikto nedokáže vyriešiť potravinový odpad sám. Preto sa usilujeme vniesť do potravinového dodávateľského reťazca viac transparentnosti, už odkedy sme pred siedmimi rokmi prvýkrát zverejnili svoje údaje. Sme presvedčení, že čo sa dá zmerať, dá sa aj riadiť, a preto podporujeme dodávateľov v tom, aby zverejňovali svoju mieru odpadu. Pretože znížiť potravinový odpad vo svete a znížiť jeho vplyv na klimatické zmeny sa podarí len spoluprácou a vzájomnou motiváciou," uviedolV roku 2013 zverejnilo svoje údaje 13 stredoeurópskych produktových partnerov, ktorí spoločne znížili plytvanie potravinami o 1 846 ton a zaznamenali medziročné zníženie intenzity plytvania potravinami o 7 %. V porovnaní s východiskovým rokom, keď začali merať potravinový odpad, ide o priemerné zníženie odpadu o 10 %.Jedným z príkladov, ako bojuje Tesco spolu s dodávateľmi proti plytvaniu potravinami, je predaj na pohľad nedokonalej, ale kvalitnej zeleniny a ovocia z radu Perfectly Imperfect či uvedenie nového radu Baby potato v spolupráci so spoločnosťou Zeleninárska (BROP). "Od roku 2019 sme dosiahli absolútne zníženie potravinového odpadu až o 100 ton. Vďaka vlastnej značke Tesco Perfectly Imperfect sme schopní maximalizovať množstvo čerstvých produktov zákazníkom za dostupné ceny a zároveň pomáhať zvyšovať povedomie zákazníkov o dôležitosti riešenia plytvania potravinami. V spolupráci s Tescom sme vyvinuli nový rad Baby zemiaky, ktorý sa v súčasnosti predáva v Českej republike a na Slovensku. Pôvodne boli tieto malé zemiaky ponechané na poli, takže vytvorenie tejto novej línie produktov nám pomohlo znížiť plytvanie potravinami," hovoríSpoločnosti, ktoré reportujú: ABP, Brop Slovakia, G CE, Hilton Foods, Daifressh, La Lorraine Baker Group, Greenyard Frozen, Freiberger, LE&CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., Mecom Group, s. r. o. SK, Mecom Group, s. r. o., HU, North Coast, Nowel Sp. z o.o. a Intersnack. Reporty sú dostupné na korporátnej stránke Tesco Tesco je prvý maloobchodník v strednej Európe, ktorý zverejnil svoje údaje o potravinovom odpade vo svojich prevádzkach a už v roku 2019 dosiahol cieľ udržateľného rozvoja OSN znížiť do roku 2030 plytvanie potravinami na polovicu.Informačný servis