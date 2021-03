168 miliónov detí mimo škôl v dôsledku pandémie

168 prázdnych školských lavíc symbolizuje 168 miliónov detí, ktoré nemôžu chodiť do školy

Alarmujúce "vedľajšie účinky” pandémie



K marcu 2021, tvorili 13% zo 71 miliónov infikovaných koronavírusom deti a dospievajúci do 20 rokov.



V rozvojových krajinách sa očakáva nárast detskej chudoby asi o 15%. Predpokladá sa, že 140 miliónov detí v týchto krajinách už žije pod hranicou chudoby.



Školy pre viac ako 168 miliónov školákov po celom svete boli zatvorené takmer celý rok.



1 z 3 školákov nemá prístup vyučovaniu na diaľku.



Do konca tohto desaťročia môže dôjsť k ďalším zhruba 10 miliónom detských manželstiev.



Minimálne 1 zo 7 detí a mladých ľudí má v dôsledku neprirodzenej izolácie pocity úzkosti a trpia depresiami.



Viac ako 2/3 poskytovaných služieb týkajúcich sa podpory duševného zdravia detí a dospievajúcich sa prerušilo.



Do novembra 2020 pribudlo navyše 6 – 7 miliónov detí do 5-tich rokov, ktoré hladujú alebo trpia podvýživou.



Do novembra 2020 viac ako 94 miliónov ľudí prišlo o možnosť očkovania, keďže očkovanie proti osýpkam bolo pozastavené v 26 krajinách.



Do novembra 2020 utečenci a žiadatelia o azyl v 59 krajinách nemali prístup k sociálnej podpore v dôsledku uzatvorenia hraníc, rastúcej xenofóbii a vylúčeniu.



Asi 3 miliardám ľudí chýbajú v domácnosti základné hygienické potreby. V priemere zomiera každý deň 700 detí do päť rokov na choroby spôsobené nedostatkom vody a hygieny.





O UNICEFe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Jeden rok po vyhlásení pandémie, UNICEF upozorňuje na základe najnovších dát na, ktorý má zničujúci, devastačný a neprirodzený vplyv na všetky deti na svete.UNICEF pred sídlom OSN v New Yorku inštaloval tzv. pandemickú učebňu. Každá zo 168 lavíc predstavuje milión detí, ktoré žijú v krajinách, kde sú školy zatvorené väčšinu uplynulého roka. Inštalácia je symbolickým apelom na vlády, aby pri svojom rozhodovaní uprednostňovali znovuotvorenie škôl. Deti musia byť na v centre nášho záujmu, aby z nich táto pandémia nespravila"Jeden rok po vyhlásení pandémie sa zastavil dosiahnutý pokrok takmer vo všetkých oblastiach", uviedla Henrietta Fore, výkonná riaditeľka UNICEF. "Počet detí, ktoré sú hladné, izolované, týrané, žijú v chudobe a sú nútené vstúpiť do manželstva, vzrástol. Zároveň bol výrazne obmedzený aj ich prístup ku vzdelaniu, socializácii a základným službám na ochranu zdravia. To bude mať vplyv na ich kvalitu života aj v ďalších rokoch."UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis