20 rokov Lidla na Slovensku! Z neznámeho diskontu sa stala trhová jednotka

Prínos pre ľudí, prínos pre krajinu

Lidl – jedným z najlepších zamestnávateľov na Slovensku

Aktívny partner v celospoločenských diskusiách

11.9.2024 (SITA.sk) -Písal sa štvrtok 9. september 2004, keď sa prvýkrát otvorili vstupné dvere do predajní Lidl Slovenská republika. V tento deň sa na mape našej krajiny objavilo 14 Lidlov, do konca roka ich bolo 41. Neznámy diskont, ktorý na Slovensko prišiel ako posledný z medzinárodných reťazcov, sa postupom času vyprofiloval na lídra na trhu a v súčasnosti prevádzkuje 164 predajní, ktoré zásobujú tri logistické centrá v Seredi, Nemšovej a Prešove. Firma so sebou priniesla nové privátne značky, diskontný spôsob predaja a rýchlo získala mnoho spokojných zákazníkov.Reťazec zákazníkom ponúka takmer 5-tisíc produktov, z ktorých bezmála 80% tvoria privátne značky. Privátne, alebo vlastné, značky mali aj iné reťazce, no až Lidl im dodal punc kvality a naučil Slovákov, že kvalita má cenu len vtedy, keď si ju môže dovoliť každý. Výrobky od slovenských dodávateľov tvoria až 36% sortimentu, za ktoré reťazec v minulom roku zaplatil viac ako 500 miliónov eur v nákupných cenách. V potravinách sú slovenskí dodávatelia zastúpení prevažne v pekárenskom, pivovarníckom a vo vinárskom priemysle, pri výrobe detských pokrmov, medu a mliečnych produktov. Taktiež pri dodávaní pitných a minerálnych vôd, mäsových výrobkov a v neposlednom rade pri dodávaní zeleniny z mierneho pásma. Domáce produkty spoznajú zákazníci na pultoch aj vďaka označeniu. Reťazec podporuje Slovensko aj v športe. Tento rok sa stal generálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu, pričom podporuje mužské a ženské A-tímy, všetky domáce mládežnícke reprezentácie, a tiež detské projekty. Lidl sa hrdí, na rozdiel od väčšiny konkurencie, jednotnými cenami vo všetkých predajniach naprieč krajinou. Mnoho Slovákov reťazec pozná aj vďaka obľúbeným tematickým týždňom, ktoré im umožňujú spoznávať rôzne chute zo zahraničia. Diskont má však omnoho širší sortiment. Okrem potravín ponúka aj spotrebný tovar pre domácnosť, kanceláriu, šport, zábavu alebo domácich majstrov. Zákazníci s obľubou nakupujú aj vs bohatým výberom, no vo veľkom využívajú aj, s ktorou vedia ušetriť financie. Podľa slov obchodného riaditeľa za nákup – Mateja Prochotského, ide v prípade Lidl Plus o jediný, výlučne digitálny, vernostný program v slovenskom retaile. "Patrí dlhodobo k najsťahovanejším na Slovensku. Doteraz si ju zadovážilo viac ako milión zákazníkov a ich štruktúra je pestrá – od mladých až po tých skôr narodených, seniorov. Tento rok aplikácia oslávila svoje 4. narodeniny," ozrejmuje. Za štyri roky ušetrili zákazníci vďaka Lidl Plus viac ako 40 miliónov eur.Spoločnosť výrazne prispieva k slovenskej ekonomike, a to sumou takmer 1,8 miliardy eur ročne. Na daniach za 20 rokov zaplatila takmer 3 miliardy eur. Len za minulý rok zaplatil Lidl na dani z príjmu 34 miliónov eur, čo predstavuje takmer 1% z celkového objemu tejto dane zaplatenej na Slovensku v roku 2023. Lidl tiež 9-krát získal ocenenie Merkúr Daňovník roka vďaka tomu, že si príkladne plní svoje daňové povinnosti na Slovensku. Počas svojho pôsobenia na Slovensku firma preinvestovala viac ako 924 miliónov eur, z toho veľkú časť práve s domácimi firmami, ktorým zároveň otvorila dvere do sveta. Slovenské produkty môžu vďaka Lidlu zákazníci ochutnať v desiatkach európskych krajín. Z pôsobenia značky ťažia pracovníci, privátny sektor, štátna pokladnica, mestá aj tretí sektor. Ekonomická hodnota, ktorú spoločnosť vytvára, smeruje do takmer všetkých okresov, vrátane tých najmenej rozvinutých. Lidl nepoľavuje a rozrastá sa rapídnym tempom. Zatiaľ čo v roku 2004 otvoril 41 predajní, za prvých 10 rokov ich bolo 123 a v ďalšej dekáde pribudlo 41. Reťazec však plánuje expandovať aj naďalej a svoje pobočky plánuje otvoriť aj v menších mestách. Pozíciu generálneho riaditeľa v tomto jubilejnom roku od augusta zastáva Ivan Udiljak. "Veľmi sa teším, že Lidl k dnešnému dňu oslávi 20. narodeniny pôsobenia na Slovensku. Na Slovensku je lídrom na trhu a naším cieľom je udržať si túto pozíciu. Budeme pozorne vnímať očakávania našich zákazníkov, obchodných partnerov aj zamestnancov a pracovať na tom, aby sme pre nich boli jednoznačnou prvou voľbou," zhodnotil Udiljak.Aktuálne pre spoločnosť pracuje viac ako 6 600 zamestnancov, čo je dvojnásobok oproti roku 2010. Značka sa profiluje ako férový zamestnávateľ a stabilný pilier do života. Medzi jeho kľúčové hodnoty firemnej kultúry patria výkon, rešpekt, dôvera, rozvaha a spolupatričnosť. Zamestnancom sa dostáva pravidelné a kvalitné zvyšovanie platov. Za tri roky investoval diskont do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Až 44,2% zamestnancov pracuje na plný úväzok a 96% na trvalý pracovný pomer. Spoločnosť zamestnancom ponúka bohatý balík benefitov, pričom hodnota každoročne narastá. Len v tomto roku do zamestnaneckých benefitov investuje približne 5 miliónov eur, pričom ich hodnota na jedného zamestnanca dosahuje takmer 800 eur. Až tri štvrtiny zamestnancov tvoria ženy, aj napriek tomu, že značka nerobí rozdiel v platoch medzi pohlaviami a ide o vôbec prvú maloobchodnú spoločnosť na Slovensku, ktorá získala certifikát Equal Salary a má svoju Ambasádorku diverzity. Tu prvenstvo nekončí. Lidl sa ako prvý obchodný reťazec na Slovensku opakovane stal Najzamestnávateľom a získal titul Top Employer.Reťazcu záleží aj na témach, ktoré presahujú krátkodobý horizont. V rámci svojej stratégiesa snaží spolu s dodávateľmi, zákazníkmi a partnermi dbať na trvalú udržateľnosť. Značka Lidl je vnímaná ako spoločensky zodpovedná a za svoje roky pôsobenia podporila spoločensky zodpovedné projekty sumou 20 miliónov eur. Nadačný fond a nadácia Lidl podporili od roku 2012 projekty zlepšujúce svet okolo nás vo výške 9,3 milióna eur, a to vďaka 2% z daní a finančným darom. Jednou z prioritných tém je ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Na tú spoločnosť dbá pri výstavbe, v logistike, i prevádzke. Značka okrem toho využíva zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov, redukuje a nahrádza plasty, má vypracovanú klimatickú stratégiu a vo všetkých predajniach má najmodernejšie technológie. Prísne ciele si stanovila aj pri nákupoch kritických surovín. Jej záväzkom je do roku 2025 ich získavať len udržateľne. Lidl prináša aj konkrétne projekty. Po kalamite vo Vysokých Tatrách sa spoločnosť zapojila do výsadby nových lesov, vďaka čomu pribudlo viac ako dva milióny stromčekov. Po celom Slovensku Lidl postavil 50 ihrísk Žihadielko a v niekoľkých mestách pribudli mestské parky Čistinky. Pomáha stovkám chorých detí, realizuje najväčšiu potravinovú zbierku v krajine a podporil detskú onkológiu i kardiológiu."Byť zodpovednou firmou by malo byť v dnešnom svete už samozrejmosťou. Lidl od roku 2017 pravidelne vydáva Správu o trvalej udržateľnosti, ktorá reflektuje náš záväzok k ochrane životného prostredia, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Všetky naše ciele sú dôkazom silného odhodlania prispievať k lepšej budúcnosti a pomáhať tam, kde to je potrebné," povedala Zuzana Sobotová, Senior konzultantka pre CSR projekty.Informačný servis