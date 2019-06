27. ročník Art Film Festu potešil aj niekoľkými novinkami v odbornom programe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 25. júna (WebNoviny.sk) - V sobotu 22. Júna 2019 skončil v Košiciach 27. ročníkPočas 9 dní premietol viac ako 150 filmov, medzi nimi množstvo premiér domácich snímok a svetových diel, ktoré zarezonovali na najprestížnejších festivaloch. Priniesol však aj viacero sprievodných podujatí pre filmových fanúšikov i profesionálov, vrátane niekoľkých noviniek.Festival tento rok prvýkrát pripravil tzv., ktorý tvorili filmové projekcie a následné prezentácie či prednášky filmových tvorcov, ale aj diskusie na filmárske témy, ktoré rezonujú v našom regióne. V rámci dvoch dní s názvomrozprávala trojica mladých tvorcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska o práci na svojich úspešných filmových debutoch.predstavil prácu slovenských tvorcov vizuálnych efektov. Masterclass pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o princípy filmovej a televíznej scenáristiky, pripravil, spoluautor scenára k filmuči tvorca českého seriálového fenoménu. O súčasnosti a potenciálnej budúcnosti televíznej tvorby diskutovali v rámci programunezávislí producenti a riaditelia troch slovenských televízií –Pred záverom Art Film Festu odovzdal ocenenia. Do jeho súťaže sa prihlásilo celkovo 250 filmov zo 40 krajín sveta a o víťazoch rozhodovala porota zložená z odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky. Všetky filmy, vrátane ocenených diel, si môžete pozrieť na webovej stránke www.festival.azyl.sk . Spolupráca dvoch festivalov nadviazala na úspešný vlaňajšok, tohtoročnou novinkou však bol, tvorivé a vzdelávacie podujatie, na ktorom si študenti a študentky stredných škôl vyskúšali nakrútenie vlastných krátkych filmov. Počas 5 dní boli za pomoci 4 odborných lektorov vedení k tomu, aby čo najlepšie zrealizovali svoj námet na témudo 1 minútového filmu. Podľa organizátorov zboli výsledky workshopu mimoriadne sľubné a Slovensko sa môže tešiť z niekoľkých výrazných filmárskych talentov.Najbližší, teda 28. ročníksa uskutoční v Košiciach v dňoch. Informácie o ňom budú pribúdať na webstránke www.artfilmfest.sk , kde zatiaľ nájdete zhrnutie ostatného ročníka.