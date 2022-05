365.bank prináša digitálne diela Vladimíra Havrillu vo forme NFT na svoje pobočky

Revolúcia vo svete umenia

26.5.2022 (Webnoviny.sk) -Digitalizácia presahuje do všetkých sfér nášho života a neobchádza ani umenie. Vďaka technológii blockchain, na ktorej sú založené aj virtuálne meny, je možné zdigitalizovať už aj umeleckú tvorbu. Jedno z prvých NFT diel v našich končinách pochádza od slovenského umelca Vladimíra Havrillu a prostredníctvom umeleckej zbierky ART FOND ho iniciovala 365.bank. Oddnes pritom sprístupňuje tento špecifický typ digitálneho umenia aj širšej verejnosti prostredníctvom siete svojich pobočiek.NFT sa stalo svetovým trendom v oblasti umenia a v súčasnosti je vyzdvihované ako digitálna odpoveď na zberateľské predmety.Funguje na princípe rovnakej technológie ako kryptomeny, ale na rozdiel od bitcoinu každá jednotka NFT reprezentuje jednu unikátnu digitálnu položku."Okrem toho, že s NFT umením sa dá v digitalizovanej podobe jednoduchšie obchodovať, majú tieto diela aj nižšie nároky na udržiavanie, transport a skladovanie. Je to tiež efektívny spôsob, ako zaistiť ich trvácnosť pre ďalšie generácie a potvrdiť originalitu takéhoto umenia. S využitím digitálnych plôch ako sú napríklad LED obrazovky či iné nosiče pritom tieto diela nemusia ostať zapísané len na tzv. tokene ich majiteľov - zberateľov, ale môže si ich pozrieť aj široká verejnosť," hovorí Kristína Zaťko Jarošová, riaditeľka stredoeurópskeho fondu súčasného umenia ART FOND.Vladimír Havrilla je etablovaným slovenským výtvarníkom s povesťou priekopníka umenia nových médií na Slovensku. Od 70. rokov experimentoval s filmom a od konca 90. rokov 20. storočia sa popri klasickej a konceptuálnej maľbe a soche venuje najmä tvorbe digitálnej sochy, grafiky a 3D filmu. Do formátu NFT preklopil v limitovanom počte štyri svoje grafiky a jeden animovaný film. Výber z nich je súčasťou zbierky ART FOND-u.365.bank a ART FOND zároveň budú pokračovať v podpore NFT aj pri ďalších vybraných umelcoch. Už na jeseň predstavia diela od Daniela Fischera. Ambíciou je založiť prvú zbierku NFT umenia na Slovensku a postupne ju sprístupňovať v rámci bankových pobočiek širšej verejnosti.