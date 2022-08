365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky a rastie

Hlavné ekonomické ukazovatele

16.8.2022 (Webnoviny.sk) -365.bank v prvej polovici roka doplnila, spustila, predstavila nové, ale tiež prispela na"Do roku 2022 sme vstúpili v znamení pretrvávajúcej pandémie, neskôr aj vojny na Ukrajine, v dôsledku ktorých sme dnes svedkami dramaticky rastúcej inflácie, ale aj energetickej krízy. Aj v tomto ekonomicky náročnom období sa nám však darí dosahovať dobré hospodárske výsledky, prekonávať minuloročné čísla a v neposlednom rade prinášať našim klientom užitočné riešenia. V uplynulom polroku sme opäť zavádzali nové technológie, zdokonaľovali škálu digitálnych nástrojov a rozširovali naše portfólio o produkty, ktoré pomôžu klientom ochrániť ich peniaze v týchto neľahkých časoch. Popritom sa aj naďalej venujeme celospoločenským témam, ako sú najmä ekológia a vzdelávanie, ktoré podporujeme v rámci našich CSR aktivít prostredníctvom konkrétnych projektov s pridanou hodnotou," hovorí Andrej Zaťko, group CEO 365.bank a Poštovej banky.Napriek tomu, že tento rok bude vo všeobecnosti patriť k tým ťažším, 365.bank sa doposiaľ dariloekonomických. V prvom polroku 2022 dosiahol jej zisk po zdanení hodnotu, čo jeako v rovnakom období minulého roka. Celkové aktíva banky sa medziročne zvýšili o 5 % a presiahli úroveň 4,7 miliardy eur.365.bank najvýraznejšie posilnila v oblasti úverov. Ich celková hodnota sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšila onaposkytnutýchpričom ich hodnota presiahla sumuZ toho najvýraznejšie vzrástol objemIch suma dosiahlačo predstavuje takmerBanka zaznamenala mierny pokles spotrebných úverov (o necelých 6 %).dosiahol sumu takmerčo predstavuje365.bank pri zakladaní účtov cez mobil umožnila overovanie identity aj prostredníctvom, ktorá funguje na princípe selfie. Svoju "mobile first" filozofiu pritom úspešne pretavila aj do možnosti. Reagovala tak na aktuálnu ekonomickú situáciu, v ktorej je investovanie najefektívnejším prostriedkom zhodnocovania peňazí, ale aj na požiadavky klientov ohľadne digitalizácie. Pre konzervatívnejších klientov banka rozšírila vkladové produkty o zvýhodnenýs ročným úrokoma doplnila aj, v ktorom spájaV súvislosti s vojnou napriniesla skupina 365.bankale ajľuďom prichádzajúcim na Slovensko. Súčasťou tohto balíka bola aj podpora vydania vôbecAha, slovenčina!, vďaka ktorej ukrajinskí školáci ľahšie zvládnu zoznamovanie sa s novým jazykom, ale aj celkovú výučbu a začlenenie sa do kolektívu.365.bank sa venuje osvete a vzdelávaniu aj v iných oblastiach. Aktívne podporovala rozvojprostredníctvom viacerých projektov v spolupráci s kľúčovými partnermi ako súJednou z kľúčovými oblastí a aktivít 365.bank je podporapodporujúcichfilozofiu. V tomto smere nadviazala banka na svoju spoluprácu sa pokračuje v aktivitách zameraných na