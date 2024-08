365.bank uzavrela prvý polrok 2024 s čistým ziskom 38,6 mil. eur a mala takmer dvojnásobnú daňovú povinnosť

Posun depozitného ratingu do prestížneho investičného pásma

Pozitívne obchodné výsledky, ale aj vyššia banková daň

6.8.2024 (SITA.sk) -„365.bank má za sebou ďalší úspešný polrok. Svedčia o tom výsledky v oblasti retailového bankovníctva, hlavne pokiaľ ide o objem prijatých vkladov a poskytnutých úverov. Úspešné napĺňanie retailovej stratégie sa prejavilo aj na výraznom zlepšení nášho ratingu, v rámci ktorého sme sa posunuli do prestížneho investičného pásma. Podarilo sa nám na trh umiestniť ďalšiu emisiu MREL dlhopisov, ktorá odzrkadľuje dôveru v našu stabilitu a ďalší rast aj z pohľadu zahraničných investorov,“ hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.v objemebola určená inštitucionálnym investorom, pričom ide o doterazMREL na zahraničných trhoch.Banka si, pričom od agentúry Moody´s dostala historicky najlepšie hodnotenie depozitného ratingu na úrovni. Týmto krokom sa posunula do prestížnehoratingového365.bank získala aj titulod renomovaného britského magazínu. Toto ocenenie reflektuje najmä digitálne riešenia postavené na „mobile first“ princípoch, ktoré razí od svojho vzniku a na ktoré nadviazala aj po svojej transformácii na plnoformátovú banku.Za prvý polrok dosiahla 365.bank. Do celkového hospodárenia banky sa pritom premietla aj výrazne zvýšená daňová povinnosť bánk. Za prvý polrok mala banka daňovú povinnosť vo výške, čo je viac ako dvojnásobok oproti porovnateľnému obdobiu.po splnení daňových povinností predstavujeČo sa týka obchodných výsledkov, portfóliovzrástloobjemretailovýchV dôsledku zvýšenej aktivity v obchodnej oblasti zaznamenala bankanana približne. Čistá úroková a poplatková marža retailového segmentu vzrástla o 15%.Čo sa týka prevádzkových nákladov, 365.bank sa napriek inflačným tlakom podarilo udržať celkové prevádzkové náklady na rovnakej úrovni ako minulý rok, aj keď personálne náklady vzrástli o 5 % na úroveň 26,4 mil. eur.S cieľom posilňovať svoju pozíciu plnoformátovej retailovej banky naďalej redukovalaúverov v prospech retailového segmentu.Čo sa týka ostatných ekonomických ukazovateľovdosiahla úroveňjea naďalej významneminimálnehoInformačný servis