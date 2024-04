365.bank uzavrela rok 2023 so ziskom takmer 85 mil. eur. V zmysle svojej stratégie naďalej upevňuje pozíciu retailovej banky

Hlavné ekonomické ukazovatele

4.4.2024 (SITA.sk) -"Aj keď uplynulý rok priniesol mnoho makroekonomických a geopolitických výziev, vnímam ho z pohľadu banky ako úspešný. Dokázali sme rásť vo väčšine pre nás dôležitých ukazovateľoch. V súlade s našou stratégiou sme sa aj tento rok fokusovali najmä na retailový segment klientov a utlmovali korporátny biznis. Naďalej je našou prioritou byť jednou z troch bánk v rámci parametra "top of mind". S týmto účelom sme skvalitňovali naše produkty, inovovali, zlepšovali mobilnú aplikáciu, ale tiež uplatňovali princípy udržateľného a spoločensky zodpovedného bankovníctva, a to všetko pri dosahovaní nákladovej efektívnosti," hodnotí rok 2023 Andrej Zaťko, CEO 365.bank.Rok 2023 uzavrela 365.bank s čistýmna úrovni takmerv podobe výnosu z predaja dcérskej spoločnosti 365.life, ku ktorému došlo v predchádzajúcom roku, pritom ide medziročne ovýsledku hospodárenia na úrovniPod hospodársky výsledok sa pritom podpísali najmäbanky v, ale aj pozitívny vývoj opravných položiek. Portfóliovzrástlov porovnaní s minulým rokom na stabilnej úrovni365.bank zaznamenalaDarilo sa aj predajuhlavne prostredníctvom pobočkovej siete, ktorýV dôsledku zvýšenej aktivity banky v obchodnej oblasti dosiahla nárast. V reakcii na rastúci trend úrokových sadzieb, ovplyvnený najmä rastom centrálnej sadzby ECB ako aj sadzby štátnych dlhopisov, dosiahol ajmedziročnýnaNa druhej strane sa 365.bank darilo držať. V tomto smere pritom zaznamenala leno 7 %, a to v reakcii na narastajúcu infláciu a s ňou súvisiacu úpravu miezd, a medziročneúroveňS cieľom posilňovať svoju pozíciu plnoformátovej retailovej banky naďalej redukovalaúverov v prospech retailového segmentu.Čo sa týka ostatných ekonomických ukazovateľovdosiahla medziročne porovnateľnú úroveňjea naďalej významneminimálnehoV priebehu uplynulého roka banka úspešne umiestnila ďalšienezabezpečených(MREL), historicky po prvýkrát aj emisiu určenú retailovým klientom, a to vo výškeV roku 2023 získala 365.bank odčo v porovnaní s tým predchádzajúcim predstavuje. Pod tento výsledok sa podpísala najmä transformácia na plnoformátovú retailovú banku, ale aj redukcia korporátneho portfólia úverov, či väčší fokus sa na poskytovanie a rast spotrebiteľských a hypotekárnych úverov retailovým klientom.Čo sa týka, 365.bank bez pochýb vníma najmä nové výzvy spojené s legislatívou. "Výrazné zvýšenie zdanenia ovplyvní stratégiu banky a niektoré pripravené projekty, ktoré budú v tejto situácii prehodnotené. A ešte viac zvýši potrebu efektívneho fungovania a zvyšovania výnosov. Primeraný zisk je jeden z parametrov, ktoré sú od bánk vyžadované legislatívou a súčasne stabilnú a ziskovú banku od nás očakávajú aj naši klienti," dodáva Andrej Zaťko.Doterajšiu ponuku platieb mobilom a hodinkami 365.bank rozšírila o. V priebehu roka spustila nové formy smart platieb prsteňom, náramkom, kľúčenkou, či dokonca analógovými hodinkami.Zároveň počas celého roka sa banka tiež zameriavala nasúčasných a na. Pridala možnosť využiť predschválený úver prostredníctvom aplikácie, zrealizovala viacero krokov pre jej ešte bezpečnejšie využívanie a zvýšila aj jej výkon. Investičné Syslenie si po novom budú môcť založiť klienti nielen v mobile, ale aj v pobočke.Počas roka 2023 rozvíjala 365.bank. Klienti mali možnosť aj naďalej využívať digitálne, bezplastové a bezpapierové produkty, ako sú bezplastový účet s digitálnou kartou, eko hypotéka s možnosťou zníženia úrokovej sadzby či ďalšie digitálne produkty, ktoré vybavia bez tvorby uhlíkovej stopy priamo v mobilnej aplikácii. Banka uskutočnila ďalšie kroky s cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2025., ale ajpritom dominovali aj v rámci CSR aktivít. Projekty v oblasti finančného vzdelávania pritom zastrešovala v spolupráci s Komenského inštitútom a Junior Achievement Slovensko.Banka pritom napĺňala aj svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú zo signatárstvav rámci ktorej sa oficiálne prihlásila k záväzku vytvárať a udržiavať pracovné prostredie založené na princípoch rozmanitosti, nediskriminácie a rovnosti, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.Aktivity 365.bank v oblasti ESG jej priniesli oceneniev medzinárodnej bankovej súťažiInformačný servis