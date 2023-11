4 detské knihy plné rozprávok, dobrodružstva a čarovnej atmosféry

Malá princezná

V sérii Ilustrovaná svetová klasika už vyšli nádherné knihy ako Tajná záhrada, Rozprávky spod Černičia, Guliverove cesty, či Robinsom Crusoe.

Teraz pribudlo úžasné vydanie nesmrteľného klasického príbehu o sile odhodlania a fantázie – Malá princezná . Pre deti od 9 rokov.

Malá Sara je výnimočne inteligentná a privilegovaná študentka Výberového lýcea pre mladé dámy pani Minchinovej, ktorá si majetok Sárinho otca cení oveľa viac než vedomosti a milú povahu svojej zverenkyne, a potajme na dievča žiarli. Obe, hoci každú z iného dôvodu, zdrví nečakaná správa o jeho smrti.

Sara, ktorú majetok a otcovo rozmaznávanie nikdy nepoznačili a zostávala vždy skromná, sa zrazu ocitne v novej situácií – žije vykázaná v podkroví a pracuje ako slúžka. Ani bieda, útlak, hlad či zlé zaobchádzanie ju však nezlomia a vďaka fantázii a priateľstvu odolá aj tým najťažším skúškam v živote dieťaťa.

Čarovný príbeh, v ktorom si zamilujete malú Sáru, pretože je plná odhodlania nevzdávať sa za žiadnych okolností, k čomu jej dopomáha jej bohatá fantázia. Práve vďaka nej prekonáva aj najťažšie momenty vo svojom živote.

Maliar Graham Rust vdýchol príbehu jedinečnú dobovú atmosféru viktoriánskeho Anglicka.

Stromkáči

Pre deti od sedem rokov máme pekný tip na slovenskú knižku, ktorá je dobrodružná aj poučná zároveň. Pre deti, ktoré majú rady svet zvierat. Volá sa Stromkáči a autorom je Roman Brat, výborný prozaik a prekladateľ. Deti milujú jeho knižky, získal za ne viaceré ocenenia a určite vás zaujmú aj Stromkáči.

Do lesa vtrhnú s pílami pajkovia, ako nazývajú zvieratká ľudí, a ničia ho. Zvieratká sú zhrozené a vypukne panika. Starý jazvec zvolá poradu a zvieratká sa dohodnú, že budú vzdorovať. Že to nenechajú len tak... Kuna, ďateľ, sova a ďalší sú odhodlaní svoj domov zachrániť. Zabudnú, že si občas lezú na nervy, a zomknú sa v jeden tím. Od tej chvíle sú stromkáči!

Začnú sa svorne schádzať u jazveca a aby neriešili iba pajkov, dohodnú sa, že si každý večer vyrozprávajú jeden príbeh na rozveselenie. Trochu napínavý... trochu žartovný. Ako prvá sa prihlási včela Sisa a po nej sa osmelia ostatní. Týmito príbehmi si nielen krátia čas pri strážení lesa, ale zároveň sa povzbudzujú v súboji so silným protivníkom. Zbaviť sa pajkov totiž vôbec nebude ľahké, a tak im pri tom držme prsty.

„Tento príbeh je predovšetkým humorný a dramatický,“ hovorí autor Roman Brat. „Rúbanie lesa a ohrozenie stromu, kde žijú moji hrdinovia je síce vážny problém, no iba rámcuje smutno-smiešne rozprávanie pre deti. Je to však aj upozornenie na to, ako rúbeme lesy a predávame drevo do zahraničia. Mnohé krajiny si lesy šetria. Radšej nakupujú drevnú hmotu od bláznov, ktorým ide o chvíľkové finančné potešenie.“

Takže dobrodružstvo, zábava a k tomu trošku poučenia. Navyše veľmi pekné, výstižné sú ilustrácie Juraja Martišku, ktoré vystihujú charaktery zvieracích hrdinov, celkovú atmosféru a mnohým deťom vyčaria úsmev na tvári.

Dievča z Myrty

Ďalšia kniha od slovenského autora. Ľudovít Petraško je germanista, spisovateľ, prekladateľ a z nemeckých rozprávok vybral nádherné príbehy, ktoré prerozprával a vyšli pod názvom Dievča z Myrty . Sú určené deťom od osem-deväť rokov, sú to ľudové rozprávky, ktoré patria k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

Je tam 13 rozprávok ako Zlatý kľúčik od bratov Grimmovcov, Anička a Gašparko, Škriatkovia, Rozprávka o Bystrohlávkovi, Hostina na rozlúčku a samozrejme Rozprávka o myrtovej dievčine z pera Clemensa Brentana.

Sú to klasické rozprávky, v ktorých dobro víťazí a každému sa po zásluhe dostane odplaty: princom milované dievča vystúpi z myrty, pán Arnold s rodinou sa vďaka duchom nemusia sťahovať, sedliakov Pejko sa dočká vyslobodenia. Dejú sa tam nezvyčajné veci, dobrodružstvá a každý príbeh nesie nejaký odkaz.

Knihu Dievča z myrty krásne ilustrovala slovenská výtvarníčka Katarína Smetanová.

Rozprávky Pavla Dobšinského

Rozprávky Pavla Dobšinského vyšli v špeciálnej verzii. Mnoho generácií slovenských detí vďačí Pavlovi Dobšinskému za príbehy, v ktorých statoční šuhaji víťazia nad strigôňmi a drakmi, ľúbezné dievčiny pomáhajú svojim milým v núdzi a chudobní rodičia majú v synoch i dcérach bohatstvo, aké kráľom chýba.

Má cez 260 strán a nájdete v nej 26 rozprávok – schválne, či niektorú nebudete poznať: tak napríklad Zakliata hora, Loktibrada, Lomidrevo alebo Valibuk, Zlatovláska, Mahuliena Zlatá Panna, Jelenček, či Zlatá priadka.

V rozprávkových krajinách sa dejú nevídané, neslýchané zázraky: pecúch Janko vzlietne na striebornom tátošíkovi ponad hory, kováčova žena povije dievčatko so zlatou hviezdou na čele. Lomidrevo pošibe medené jabĺčko a hneď z neho vyrastie zámok.

„Pán Boh daj šťastia,“ zdravia sa jeho hrdinovia a zlým silám odolávajú najmä múdrosťou a dobrotou srdca. A tak sa im napokon dostane zaslúženej odmeny, zvonec odzvoní šťastný koniec a my sa môžeme radovať spolu s nimi.

Vladimír Král vytvoril unikátne ilustrácie, ktoré perfektne sedia na Dobšinského príbehy. Graficky celú knihu upravil Marek Kianička – kniha je s prebalom, vo vysokej polygrafickej kvalite. Takáto kniha je skvelým darčekom alebo zberateľským kúskom pre milovníkov slovenských rozprávok.

Milan Buno, knižný publicista