4 odporúčania, podľa ktorých si vybrať cestovné poistenie

Tempo života je rýchle. Niekedy si ani nestihneme uvedomiť, ako rýchlo ubehne pracovný týždeň a máme pocit, že víkend trvá iba zopár hodín. Neraz čakáme na dovolenku v zahraničí, alebo dni strávené na turistike v horách, aby sme na chvíľu spomalili a doprialili si zaslúžený oddych.

S plánovaním dovolenky sa spája viacero príjemných i menej atraktívnych činností, ako je, napríklad vyberanie hotela, rezervovanie letenky či balenie. Nevyhnutnosťou je, samozrejme, cestovné poistenie, vďaka ktorému sa človek cíti bezpečnejšie kdekoľvek na svete.

Ponuka cestovného poistenia na trhu je pestrá. Poisťovne sa snažia nalákať klientov na rôzne akcie, zľavy či benefity, v dôsledku čoho môže byť výber cestovného poistenia náročnejší.

Tipy, ako zvoliť cestovné poistenie

Neviete sa zorientovať v tom, ktoré cestovné poistenie je pre vás výhodné? Máme pre vás štyri praktické rady. Čo je dôležité?

Vyberte si vhodnú poisťovňu

Nie vždy stačí, keď cestovné poistenie kryje iba riziká spojené s úrazom alebo liečbou v zahraničí. Z tohto dôvodu je dôležité najprv preskúmať rozsah poistenia konkrétnej poisťovne. Ideálne je, keď si klient môže k hlavnému poisteniu vybrať aj pripoistenia, napríklad pre prípad straty či odcudzenia batožiny alebo všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Cestovné poistenie online od poisťovne Union, ale, samozrejme, aj jeho uzatvorenie v ktorejkoľvek pobočke, vám umožňuje nakombinovať si cestovné poistenie podľa svojich potrieb a preferencií. Cestovné poistenie podľa seba v prípade cesty do zahraničia kryje, napríklad náklady na technickú pomoc pri záchrannej akcii, alebo zahŕňa poistenie auta na dovolenku.

Pri preverovaní rozsahu poistenia si nezabudnite zistiť aj recenzie klientov konkrétnej poisťovne, ktoré sú bežne dostupné na internete. Nie je žiadnym tajomstvom, že inak sa poisťovňa správa pri uzatváraní cestovného poistenia a iným spôsobom v prípade ťažkostí či poistnej udalosti.

Porovnajte si výhody, ktoré poskytujú jednotlivé poisťovne

Cena poistného by nemala byť nikdy rozhodujúcim kritériom pri voľbe cestovného poistenia, bez ohľadu na to, či ho uzatvárate v pobočke, alebo ako online poistenie. Zamerajte sa predovšetkým na praktické výhody.

Poisťovňa Union vám okrem možnosti voliteľného rozsahu poistenia prináša aj ďalšie benefity, ako napríklad možnosť komplexného poistenia na Slovensku, zvýhodnenú sadzbu pri cestovaní do Českej republiky a poistenie zimných športov na vyznačených trasách ako súčasť základného poistenia.

Za zmienku však stojí aj atraktívna zľava vo výške 30 percent v prípade, že ste poistencom zdravotnej poisťovne Union, alebo ste do nej pridali prihlášku. Okrem toho je možné uplatniť si zľavy, ak ste držiteľom ISIC, EURO26, ITIC či zľavového kódu.

Nezabudnite preveriť krytie v poistení liečebných nákladov

Výška krytia v poistení liečebných nákladov by sa mala odvíjať od toho, do ktorej krajiny cestujete. Väčšinou platí, že pre dovolenku v okolitých štátoch stačí menší poistný limit. Avšak čím ďalej cestujete, tým by mal byť poistný limit liečebných nákladov vyšší.

V prípade cestovného poistenia Union si s týmto hlavu lámať nemusíte, lebo poskytuje neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí.

Využite online aplikácie alebo možnosť poistenia prostredníctvom sms

Najjednoduchšie, najrýchlejšie a často aj cenovo najvýhodnejšie je uzatvorenie cestovného poistenia online alebo prostredníctvom sms. Stačí tak urobiť, napríklad večer pred odchodom na dovolenku.

Poisťovňa Union umožňuje uzavrieť cestovné poistenie v priebehu niekoľkých minút. Stačí zadať miesto a čas dovolenky, počet cestujúcich, výber základného poistenia (liečebných nákladov a asistenčných služieb v zahraničí, cestovných dokladov, batožiny…) a voľbu doplnkového poistenia (nečakaný pobyt v nemocnici, asistenčné služby pre bicykle a kolobežky, opustená domácnosť…). Potom už len vyplníte osobné údaje, poistné zaplatíte kartou, alebo prostredníctvom internet bankingu.

Cestovné poistenie cez sms je o výbere z niekoľkých typov poistenia. Napríklad typ A kryje liečebné náklady a asistenčné služby v zahraničí. Zvoliť si môžete aj iné typy podľa vašich potrieb a preferencií tak, aby ste sa v cudzine cítili bezpečne.