5 najčastejších chýb začínajúcich investorov

1. Nákup náhodných aktív bez stratégie alebo plánu

2. Predaj v panike, keď začnú klesať (slabé ruky alebo FUD)

3. Snaha zachytiť dno alebo vrchol bez znalosti fundamentálnej alebo technickej analýzy

4. Požičiavanie peňazí na nákup aktíva na základe istého tipu

5. Nediverzifikácia investície

A čo inflácia?

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ak ste na finančných trhoch nováčikom, určite ste sa s nimi už stretli. Stalo sa vám, že ste do niečoho investovali peniaze, ktoré ste si možno aj požičali, bez plánu alebo stratégie? Predávali ste v panike, keď akcie začali klesať? Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku áno, netrápte sa, každý investor predsa musí niekde začať. No najlepšie je poučiť sa z chýb ostatných, aby ste ich zbytočne neopakovali a neprišli tak o svoje peniaze. Čoho sa teda vyvarovať?Zostavte si plán, rozdeľte ho do investičnej stratégie a držte sa ho. Aj keď je vašim plánom investovať každý mesiac len 5% z vašich príjmov, držte sa toho a neprekračujte ho. Plán môžete zmeniť a stratégiu upraviť neskôr, až sa dozviete viac o tom, ako celé investovanie funguje. Pamätajte na dve zlaté pravidlá investovania hneď od začiatku: nikdy neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť a diverzifikujte svoje investície.Ak teda dodržíte prvé pravidlo, vaša stratégia vás dostane cez poklesy na trhu, kde by ste inak v panike predávali pod vplyvom trhového sentimentu FUD za nevýhodné ceny.Vaša stratégia tiež zabráni tomu, aby ste sa snažili zachytiť prepad alebo vrchol trhu bez toho, aby ste vedeli, čo robíte. Ušetrený čas a peniaze radšej venujte kurzu, ktorý vám podrobnejšie vysvetlí, ako investovanie funguje, na čo si musíte dať pozor a ako pracovať s technickou a fundamentálnou analýzou. Nehovoriac o tom, že by ste mali poznať svoju investíciu od začiatku, mali by ste vedieť, do čoho a prečo investujete.Pokiaľ nie ste ochotní riskovať a doslova hrať ruskú ruletu so svojimi úsporami, neinvestujte do aktív sľubujúcich astronomicky vysoké výnosy v krátkom časovom období. To by mal byť pravý opak, červená zástavka signalizujúca, že s touto investíciou nie je niečo v poriadku. A investovať peniaze, ktoré ani nemáte, je ten najhorší nápad zo všetkých, pretože porušuje prvé zlaté pravidlo investovania.Druhým pravidlom investovania je diverzifikácia prostriedkov. Nestávkujte všetko len na jedno "vajce v košíku”. Ideálne je mať "viac vajec vo viacerých košoch”, t.j. vybrať si z každej skupiny aktív jedno, a do každého z nich investovať časť svojich prostriedkov. Investície voľte podľa cieľa a účelu, ktorý chcete dosiahnuť. Čím dlhší je časový horizont, tým konzervatívnejšia by mala byť vaša investícia, ale nezabudnite mať vo všetkých investíciách určité zaistenie proti hrozbe inflácie.Nezabudnite do svojej investičnej stratégie zahrnúť zabezpečenie proti inflácii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa zaistiť proti inflácii, jednou z možností je investícia do digitálnych aktív.Vzhľadom na to, že digitálnych mincí alebo tokenov je obmedzené množstvo, ide o prirodzený deflačný nástroj. Vyberte si jedno alebo viac digitálnych aktív v primeranom pomere k zvyšku svojej investície. Časť prostriedkov môžete napríklad alokovať do tzv. stakingu, kedy mince držíte po určitú dobu a získavate garantovaný zisk. Staking digitálnych aktív ponúka napríklad spoločnosť Platon Life , ktorá okrem toho tiež poskytuje digitálnu peňaženku poistenú a zabezpečenú proti strate prostriedkov, napríklad z dôvodu hackerského útoku.Informačný servis