5. ročník Čerstvých hlavičiek opäť štartuje. Zahlasujte za vašu základnú či materskú školu už dnes

Budovanie zdravých stravovacích návykov začína už v detstve

Viac ako 15 druhov čerstvého ovocia a zeleniny

Hlasovať môžete už dnes

20.4.2023 (SITA.sk) -Kameňom úrazu v stravovaní školákov bývajú desiaty a olovranty, ktoré si deti často kupujú v bufetoch, jedia ich v zhone alebo celkom vynechávajú. Nie vždy obsahujú čerstvé ovocie a zeleninu. Aj tento fakt odhalil unikátny prieskum zo základných a stredných škôl, ktorý v roku 2021 realizovalo občianske združenie Skutočne zdravá škola.Podľa jeho výsledkov sa deti o to, čo je zdravé a čo nezdravé, prirodzene zaujímajú, zároveň však nedokážu zhodnotiť vplyv nevyváženého jedálnička na ich náladu či schopnosť sústrediť sa. Prieskum tiež potvrdil, že čím viac informácií o zdravom stravovaní žiaci majú, tým lepšie sa stravujú. Vzdelávanie v oblasti výživy preto môže mať vplyv nielen na ich študijné výsledky, ale aj na ich zdravie."Prvotné stravovacie návyky sa utvárajú doma a v rodine, no neskôr túto úlohu preberajú škôlky a školy, vrátane pedagógov a pani kuchárok," zdôrazňuje Eva Blaho z občianskeho združenia Skutočne zdravá škola a dodáva: "Čím skôr si deti správne návyky osvoja, prevezmú ich za prirodzené a pokračujú v nich aj v neskoršom veku.""Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli pred piatimi rokmi spustiť projekt Čerstvé hlavičky, ktorý má za cieľ vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy a naučiť ich jesť čerstvé ovocie a zeleninu pravidelne a s radosťou. Tento projekt je súčasťou našej komplexnej stratégie "Kaufland za zdravú výživu", prostredníctvom ktorej sa snažíme pozitívne ovplyvňovať stravovanie našich zákazníkov," hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Okrem obľúbených jabĺk, hrušiek či banánov si deti v predchádzajúcich ročníkoch Čerstvých hlavičiek mohli pochutiť aj na pomarančoch, mandarínkach, ringlotách, broskyniach alebo kivi, podľa toho, ktoré ovocie bolo práve v sezóne. Zo zeleniny nedali dopustiť na sladkú mrkvu, ktorá im niekoľkokrát spestrila desiatu.Kaufland v aktuálnom piatom ročníku venuje čerstvé ovocie a zeleninu až 75 základným a 75 materským školám, ktoré tak získajú poriadnu dávku vitamínov pre svojich žiakov na celý školský rok 2023/24. Výherné partnerské základné a materské škôlky môžu získať až 9 kilogramov ovocia a zeleniny na žiaka Týmto spôsobom tiež podporuje rodiny, ktoré si ich z ekonomických alebo iných dôvodov nevedia dovoliť."Naši žiaci vždy vopred hádajú, aké ovocie alebo zeleninu dostanú. Niektoré druhy, ako napríklad hurmikaki, väčšina z nich nepoznala, preto je výborné, že k nim zároveň dostávame letáky, z ktorých sa o nich dozvieme viac. Deti sa v konzumácii navzájom povzbudzujú a skúšajú nové chute, čo hodnotíme mimoriadne pozitívne," konštatuje Mgr. Žaneta Harkotová, ZŠ Bojničky.Nie je to však iba o ovocí a zelenine - víťazné základné a materské školy získavajú aj pravidelné online newslettre, z ktorých sa vedia inšpirovať pri edukácii žiakov ohľadom vyváženého stravovania. Školy tiež môžu súťažiť o vzdelávacie workshopy a webináre na témy o zdravej výžive alebo poruchách príjmu potravy v období dospievania, ktoré reťazec realizuje s podporou dlhoročného partnera, OZ Skutočne zdravá škola."Minulý rok sa našej škole podarilo vyhrať prednášku o zdravej výžive, ktorá našich žiakov nesmierne zaujala, čo bolo vidno aj podľa množstva otázok, ktoré kládli prednášajúcim. Sme radi, že sme takouto formou mohli podporiť budovanie správnych stravovacích návykov u detí v citlivom veku, ktoré často nemajú priestor sa o tejto téme rozprávať," vysvetľuje Mgr. Kristína Slezáková, ZŠ Tbiliská.Pokiaľ sa vaša škola alebo škôlka do projektu prihlásila, podporte ju na stránke www.cerstvehlavicky.sk . Po jednoduchej registrácií môžete hlasovať každý deň od 20. apríla do 31. mája 2023, a to za 1 základnú a 1 materskú školu. Výsledky budú známe už začiatkom júna.Vo finálnom poradí materských a základných škôl bude zohľadnená ich veľkosť - celkový počet hlasov sa vydelí počtom detí, ktoré zariadenie navštevujú. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole a škôlke rovnaké šance na výhru.Informačný servis