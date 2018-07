5 spôsobov ako dofinancovať hypotéku po 1.7.2018

1. Spotrebný úver

2. Medziúver

3. Stavebný úver

4. Požičanie si finančných prostriedkov od svojich blízkych

5. Vlastné finančné prostriedky – naplánovať si bývanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Jedna z najčastejších a najdostupnejších foriem. Vo väčšine bánk nie je problém získať spotrebný úver až do výšky 25 000,-€. Úroky na spotrebných úveroch, sú však omnoho vyššie ako pri hypotékach, kde sa pohybujú okolo hranice 1%, pričom pri spotrebných úveroch je to až 5 - 20%. Okrem vysokých úrokov je ďalšou nevýhodou splatnosť spotrebného úveru, ktorá je oveľa nižšia ako pri hypotékach, spravidla to býva najviac 8 rokov.Jednou z ďalších možností je medziúver zo stavebného sporenia. "Stačí, ak si založíte stavebné sporenie a kým si na ňom nasporíte cieľovú sumu, stavebná sporiteľňa vám poskytne medzivúver. Počas sporenia splácate aj medziúver, ale pozor, nesplácate jeho istinu, ale len úroky. V momente, keď nasporíte na stavebnom sporení cieľovú sumu, zníži sa pôvodná istina medziúveru a o túto sumu sa zmení medziúver na stavebný úver. Takýto úver splácate riadnym splátkami so splácaním istiny ako aj úrokov. Kým sa medziúver zmení na stavebný úver, musíte splácať nielen medziúver, ale aj prispievať na stavebné sporenie,” vysvetľuje Karolína Lehocká z TOWER FINANCE.Tejto forme dofinancovania bývania predchádza uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Preto je výhodnejšie si čo najrýchlejšie našetriť dostatočnú sumu a namiesto medziúveru si zobrať stavebný úver. "Stavebný úver môžete splácať kedykoľvek mimoriadnymi splátkami bez poplatku, pri hypotéke sú splátky bez poplatku zvyčajne len v dobe zmeny fixácie. Ďalšou výhodou stavebného úveru je fixácia úrokovej sadzby, kde je garantovaný rovnaký úrok a rovnaká výška splátky počas celej doby splácania úveru. Ak máte čas si šetriť, je to jedna z možností ako riešiť dofinancovanie bývania v budúcnosti,” radí Karolína Lehocká z TOWER FINANCE.Ide o rýchle získanie peňazí, bez zdĺhavého vybavovania. Nie každý však môže mať takúto možnosť. Naviac, v prípade nesplácania to môže zhoršiť osobné vzťahy. Obrátiť sa na rodinu a známych a požiadať ich o takúto pomoc môže byť často veľmi nepríjemné.Dostatočný balík finančných prostriedkov je najlacnejšia forma financovania bývania. Sporte si s cieľom odkladania peňazí výlučne na bývanie. Keď si dopredu bývanie naplánujete a začnete sa naň pripravovať skôr, ušetríme tým nemalé finančné prostriedky."Správny výber financovania bývania závisí od viacerých faktorov. To čo môže byť výhodné pre jedného klienta naopak nemusí vyhovovať druhému klientovi. Každé riešenie je individuálne. Dôležité je však nespraviť chybu a poradiť sa s nezávislým odborníkom na financie, ktorý vám zanalyzuje celý trh a ponúkne vám najvýhodnejšie formy riešenia,” odporúča Karolína Lehocká z TOWER FINANCE.