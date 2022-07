5 tipov na septembrovú dovolenku

Pokiaľ nemôžete či nechcete cestovať v lete, jeseň ponúka skvelú príležitosť na dovolenku mimo preplnených pláži, davov pred pamiatkami či radov na fakultatívne výlety. Navyše, septembrové počasie je pre Stredoeurópana o čosi prívetivejšie ako letné horúčavy.

S letenkami od leteckej spoločnosti Ryanair sa dostanete do viac či menej tradičných, neďalekých i vzdialenejších destinácií rýchlo a pohodlne, častokrát takmer za babku. Plánujte teraz, nakupujte online a oddychujte na jeseň vo vašich obľúbených prímorských destináciách.

Kam sa vybrať po letnom zhone?

Pokiaľ obľubujete Mediteránske kultúry, slnko, more, históriu na každom kroku a južanskú atmosféru v každom závane vetra, nemusíte baliť veľa kufrov, ani cestovať ďaleko. Španielske ako i talianske destinácie sú len na let vzdialené, a tak presunu do nich nemusíte venovať viac ako 2,5 hodiny strávené vo vzduchu na krídlach Ryanairu. Optimálne pre rodiny s deťmi, seniorov, ale v podstate aj všetkých ostatných. Veď komu by sa chcelo tráviť viac času presunmi ako na pláži či pri obľúbenej (ne)činnosti.

Kam lieta Ryanair z Bratislavy a Viedne nielen na jeseň?

Španielska Malorka, Barcelona či Valencia, Malta aj Sardínia sú dostupné kedykoľvek si zmyslíte. Do väčšiny z nich odletíte komfortne z Bratislavy, do Valencie z viedenského letiska. Každopádne, letenky za babku za to stoja, rovnako ako tieto miesta plné jedinečných zážitkov.

A tu sú naše tipy, prečo navštíviť práve týchto 5 destinácií predurčených na skvelú jesennú dovolenku:

Tip 1. – Temperamentná jesenná Malorka

Pristáť v baleárskej Palme v Zátoke paliem so scenériou úžasnej katedrály je zážitkom už pri samotnom prílete, či pristávate za bieleho dňa alebo v noci. Určite si nenechajte ujsť preslávenú avenue La Rambla, ktorá ponúka tú najautentickejšiu atmosféru tohto kúta sveta. Na Malorke však zďaleka nemusíte len chodiť po meste či ležať na pláži. Výlet po pobreží ostrova alebo jeho vnútrozemím vám ukáže vinárstva či morské zákutia priam stvorené na fotenie. Navyše ostrovný život mimo pobrežia a najväčších turistických centier je často o niečom úplne inom.

Tip 2. – Sardínia – kolíska európskych dejín

Vedeli ste, že Sardínia nie je len jedna? Autonómny taliansky región leží nielen na hlavnom, ale aj viacerých menších ostrovoch obkolesujúcich samotnú Sardíniu, ktorá je druhým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Jedna z najstaršie osídlených častí Európy je ideálna na objavovanie čias dávno minulých, ich zákutí a zaujímavostí. A veru neudialo sa tu toho málo. Ak ste milovníkom histórie, ale aj nespútanej prírody, kupujte cenovo výhodné letenky od Ryanair a objavujte Sardíniu.

Tip 3. – Strategické miesto obchodu - Malta

Strategicky situovaná Malta si počas svojej histórie prešla rôznymi viac i menej náročnými obdobiami. Mix kultúr, ktoré sa týmto územím premleli s cieľom zobchodovania všetkého možného od juhu na sever i z východu na západ tu zanechal zaujímavé artefakty svojich tradícií. A tak na Malte, kdekoľvek sa pohnete, objavíte úlomky rôznorodých dejín. A práve za nimi sa sem oplatí priletieť.

Tip 4. – Rôznorodá Valencia

Južne od Barcelony, zhruba v úrovni ostrovnej Palmy, našla svoj prístav Valencia zasvätená nielen futbalu. Unikátny futuristický komplex, najväčšie mestské záhrady v celom Španielsku, navyše s Guliverovým parkom, Staré mesto preslávené jedným z najväčších historických centier Európy, centrálne trhovisko, aj mestská pláž Playa de la Malvarrosa - to všetko na jedinom mieste nájdete jedine v španielskej Valencii. Práve tu na históriu nadväzuje nielen súčasnosť, ale aj stále bližšia budúcnosť, kultúra sa prelína so športom a neustále to tu južansky pulzuje.

Tip 5. – Gaudího Barcelona

Túto katalánsku dámu snáď vôbec netreba predstavovať. Dominantná socha Krištofa Kolumba vítajúca návštevníkov v prístave, plejáda originálnej architektúry nielen od Gaudího či centrálny bulvár Las Ramblas, kde to žije vo dne v noci, sú len malou ochutnávkou toho, čo všetko tu môžete zažiť. Pokiaľ to všetko a ešte oveľa viac chcete vidieť z vtáčej perspektívy, lanovka vedúca na vrch Tibidabo týčiaci sa nad mestom vám ponúkne Barcelonu ako na dlani.

Tak už viete, kde strávite jesennú dovolenku tohto roku?