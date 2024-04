50 % zľava na vlak: Cestujte so ZSSK na Profesia days

ročník Profesia days Bratislava bude 24. a 25. apríla 2024 v Starej tržnici



Najzamestnávateľ roka 2023 v sektore Doprava a logistika predstaví voľné pozície a benefity



Cestujte na veľtrh do Bratislavy a získajte späť 50 % z cestovného



Vďaka ZSSK môžete pri ceste na najväčší profesijný veľtrh získať späť 50 % z cestovného. Ako na to?



Cestujte na Profesia days do Bratislavy vlakom a preukážte sa zakúpeným jednosmerným alebo spiatočným cestovným lístkom v stánku ZSSK priamo na Profesia days.



Pracovníci ZSSK vás zaregistrujú prostredníctvom formulára, do ktorého bude potrebné uviesť meno, priezvisko a údaje o ZSSK ID konte (číslo registrácie aj ZSSK ID).



ZSSK vám preplatí 50 % zo sumy z cestovného lístka vo forme extra bonusového kreditu do vášho zákazníckeho konta ZSSK ID. Extra bonusový kredit môžete čerpať do výšky 25 % ceny hodnoty pri ďalších zakupovaných cestovných lístkoch.



Prečo navštíviť ZSSK na Profesia days Bratislava?



Objavte širokú škálu pracovných príležitostí: ZSSK ponúka prácu v rôznych oblastiach železničnej dopravy, od rušňovodičov a vlakvedúcich až po mechanikov a elektromechanikov.



Získajte informácie o požiadavkách a benefitoch: dozviete sa, aké sú požiadavky na uchádzačov o prácu v ZSSK a ktoré benefity spoločnosť svojim zamestnancom ponúka.



Stretnite sa so skúsenými zamestnancami: poraďte sa so skúsenými zamestnancami ZSSK a dozviete sa viac o ich práci a skúsenostiach.



Stánok ZSSK nájdete hneď vedľa hlavného pódia na ľavej strane.



Láka vás práca v dynamickom a zároveň stabilnom sektore? Potom si nenechajte ujsť 14. ročník veľtrhu Profesia days Bratislava, ktorý bude 24. a 25. apríla 2024 v Starej tržnici. Na najväčšom festivale pracovných príležitostí sa predstaví aj Najzamestnávateľ roka 2023 v sektore Doprava a logistika, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Zamestnanci národného dopravcu vám priblížia bohatú ponuku pracovných pozícií v tejto príťažlivej oblasti.ZSSK je stabilným zamestnávateľom s dlhoročnou tradíciou. Zamestnanci majú možnosť kariérneho rastu i zvyšovania kvalifikácie. Po novej dohode a podpise Kolektívnej zmluvy na roky 2024 – 2028 sa očakáva, že v roku 2024 by mohla byť celková priemerná mzda v ZSSK až 2 040 eur. Rušňovodičom, ako jednej z najkľúčovejších pozícií, by v tomto roku mohla celková priemerná mzda vzrásť až na 2 330 eur.Profesia days nie sú len obyčajným veľtrhom práce. Sú to dva dni plné inšpirácie a nových možností. Čaká na vás viac ako 90 vystavovateľov z rôznych oblastí, s ktorými sa môžete porozprávať o vašich kariérnych cieľoch a dozvedieť sa o aktuálnych pracovných ponukách. Okrem toho sa môžete zúčastniť workshopov a prednášok na rôzne témy súvisiace s prácou a profesiou.Najväčší profesijný festival vám umožní stretnúť zamestnávateľov na jednom mieste, odprezentovať svoje zručnosti a získať okamžitú spätnú väzbu. Vstupenku získate zadarmo registráciou cez jednoduchý a prehľadný formulár Profesia days a viac informácií o tomto podujatí a programe nájdete na ich webe