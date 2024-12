500 kolegov a kolegýň v Tescu tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením

3.12.2024 (SITA.sk) -Z aktuálnej už správy v oblasti diverzity a inklúzie Tesca vyplýva, že na rôznych pozíciách pracuje 6,5 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Z nich najviac pracuje priamo v obchodoch, potom v distribučných centrách a v centrálnej kancelárii. Uplatnenie v Tescu našli ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako sú Downov syndróm, poruchy autistického spektra, detská mozgová obrna, kolegyne a kolegovia na invalidnom vozíku, sluchové a ďalšie rôzne fyzické či neurodiverzné znevýhodnenia."Ak má človek zmenenú pracovnú schopnosť pre zdravotné znevýhodnenie, neznamená to, že je menejcenný. Vnímame to ako jeho jedinečnú charakteristiku, ktorú s hrdosťou rešpektujeme. Ako veľký zamestnávateľ máme zo zákona povinnosť zamestnávať minimálne 3,2 % ľudí so zmenenými pracovnými schopnosťami. Sme hrdí na to, že aj v roku 2023 sme túto požiadavku opätovne splnili a výrazne prekročili," hovoría dodáva: "Usilujeme sa o to, aby bolo Tesco prístupnejšie pre každého ako miesto na prácu aj nakupovanie. Aj preto prispôsobujeme pracovisko pre našich kolegov a kolegyne či zákazníkov a zákazníčky s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a neurodiverzitou. Popri našom úsilí o vytváranie prístupnejšieho a inkluzívnejšieho pracoviska sa zameriavame aj na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti."Tesco každoročne pre kolegyne a kolegov pripravuje rôzne prednášky a workshopy v rámciTento rok bola jednou z hlavných tém aj oblasť zdravotného znevýhodnenia. Cieľom školení je budovať porozumenie, ako vhodne pracovať s kolegyňami a kolegami so zmenenou pracovnou schopnosťou a ako citlivo reagovať na ich potreby.Jedným z kolegov so zdravotným znevýhodnením je aj, ktorý oceňuje najmä flexibilitu pracovného času a možnosť dlhších prestávok na oddych: "Keď som po približne desiatich rokoch ukončil prácu na pozícii mzdového účtovníka, začal som doučovať anglický jazyk ako lektor. Táto práca ma bavila, ale keďže som robil iba na dohodu, nezarobil som toľko peňazí, koľko by som potreboval. Začal som si preto hľadať prácu, a vtedy som asi prvýkrát v živote pocítil, aké náročné môže byť pre človeka s hendikepom nájsť si prácu. Trvalo mi tri roky, kým som sa dostal k pracovnej ponuke od Tesca, takže keď som prišiel na pohovor, bol som dosť nervózny, ale videl som, že mi tu chcú dať šancu, čo mi veľmi pomohlo," zdieľa svoje pracovné skúsenosti zdravotne znevýhodnenýa dodáva: "Práca ma baví a v tíme sa cítim vítaný, pomáhame si navzájom. Tesco ako zamestnávateľ mi umožnilo prispôsobiť si pracovný čas tak, aby som sa mohol venovať popri práci aj svojim aktivitám a zdravotnému stavu, či už vo forme dlhšej prestávky na oddych počas pracovnej zmeny, alebo aj finančného príspevku na invalidný vozík, za čo som veľmi vďačný."Tesco každoročne organizuje ajTento rok sa tri desiatky zástupcov zo štátneho, občianskeho aj súkromného sektora zamerajú práve na tému znevýhodnenia na trhu práce aj v spoločnosti.V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Aktuálne reťazec takto spolupracuje s ôsmimi školami z celého Slovenska.Tesco je aj partnerom programuspoločnosti Profesia od pilotného ročníka a aktuálne už zamestnáva viac ako 20 absolventov. Cieľom iniciatívy je podporiť zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. V rámciabsolvovali študenti a študentky so špeciálnymi potrebami exkurzie v Tescu, počas ktorých si mohli vyskúšať rôzne druhy prác. Stážisti môžu otvorene komunikovať o svojich potrebách a zároveň vedia, že môžu využiť pomoc pracovného kouča, ktorý so zamestnávateľom spolupracuje. Mať reálnu pracovnú skúsenosť, dostať spätnú väzbu a môcť sa zlepšovať je najúčinnejšia forma prípravy mladých ľudí na pracovný život.Za rok 2023 Tesco získalo oceneniev kategórii Výnimočný zamestnávateľ za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce. Opätovne sa Tesco umiestnilo aj medzi trojicou najlepších zamestnávateľov v prestížnej nezávislej anketev kategórii Obchod a služby. Tesco získalo 2. miesto a už štvrtýkrát po sebe tak reťazec potvrdil, že mu záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov, a rovnako to vníma aj široká verejnosť.Informačný servis