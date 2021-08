6 jednoduchých rád, ako sa starať o suchú pleť

Povedzte NIE horúcej vode

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Máte pocit, že nech robíte čokoľvek, vaša pokožka je neustále vysušená? Ani mastná pleť však nemusí byť žiadnou výhrou. Ľudia so suchou pleťou obvykle nemusia toľko zápasiť s kožnými nedokonalosťami, ako sú akné či pigmentové škvrny, no na druhej strane suchá pleť pôsobí starším dojmom. Vzhľad mastnej pleti je na prvý pohľad mladistvejší, bohužiaľ sa však často spája s rôznymi nedokonalosťami a rozšírenými pórmi."Sama dobre viem, aké nepríjemné a vyčerpávajúce môžu byť problémy so suchou pleťou. Rozhodla som sa teda priblížiť niekoľko zásad, ktoré sa mi počas rokov osvedčili a mohli by pomôcť aj vám," hovorí, riaditeľka pre vzdelávanie v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition.Nie je nad horúcu sprchu či kúpeľ. Kým pre zvyšok tela je horúca voda príjemná, pleti na tvári rozhodne neprospieva. Nielenže ju to vysušuje, navyše stráca prirodzený maz, ktorý slúži ako ochranná vrstva kože. Táto vrstva pomáha zachovávať pleť hydratovanú, vďaka čomu zostáva hladká, svieža a jemná na dotyk. Horúce sprchy skúste nahradiť skôr teplými a relax vo vani si doprajte len raz za čas. Po sprche pleť uterákom nedrhnite, len ju jemne vysušte a ihneď naneste hydratačné prípravky.Pri čistení pleti to s dôkladnosťou občas preháňame. V prípade suchej pokožky je však ešte väčší dôraz na jemnosť a opatrnosť. Nedrhnite pleť príliš silno, vyhnete sa tak zbytočnému podráždeniu. Dôležitý je tiež výber šetrných čistiacich prípravkov. Vyberajte tie, ktoré obsahujú prírodné látky ako napríklad aloe vera na zjemnenie a upokojenie pleti. Pamätajte tiež na dôkladné opláchnutie. Na pleti by sme nemali nechávať zvyšky mydla a čistiacich prípravkov, mohli by totiž spôsobiť vysúšanie a svrbenie.Väčšina z nás vie, aké dôležité sú krémy s ochranným faktorom. Poškodenie spôsobené UVA a UVB žiarením totiž nespôsobuje len spálenie, ale tiež prispieva k starnutiu pokožky. Medzi ďalšie prejavy patrí výskyt vrások a pigmentových škvŕn. Je preto dôležité používať prípravky s UV filtrami, a to nielen v lete, ale po celý rok. Medzi produkty pre každodennú starostlivosť teda zahrňte hydratačný krém s ochranným faktorom.Ak vás trápi suchá pleť, holenie ju môže ešte viac podráždiť. Prechádzaním žiletkou po tvári sa totiž nezbavujete iba fúzov, ale aj jej prirodzenej ochrannej vrstvy. Preto je dôležité holiť sa počas sprchovania alebo ihneď po ňom. Fúzy tak budú mäkšie a poddajnejšie, čo proces výrazne uľahčí. Vyhnite sa tupým žiletkám a vždy používajte holiacu penu či gél, najlepšie s hydratačnými vlastnosťami. Pozor si dajte na vody po holení na báze alkoholu, ktoré pleť nadmerne vysúšajú. Vodu po holení môžete pokojne nahradiť vhodným tvárovým tonerom.Ak je pleť nepríjemne suchá, jej hydratácia je o to dôležitejšia. Ako už viete, najlepšie je nanášať hydratačné produkty ihneď po sprche či kúpeli. Uistite sa, že používate denný krém s ochranným faktorom a hustejšie a ťažšie krémy na noc. Na jemnú pokožku okolo očí použite hydratačný očný krém. Ak vás suchá a svrbiaca pokožka trápi aj na zvyšku tela, použite telové mlieko. Po každom umytí by sme tiež mali použiť krém na ruky. Pamätajte, že najlepšou ochranou proti suchej pokožke sú kvalitné hydratačné produkty a ich pravidelné používanie.Nie každý si uvedomuje, že starostlivosť o pleť by nemala byť len vonkajšia. Základom je dodržiavanie pitného režimu. Dostatočný príjem tekutín totiž pomáha pokožke k tomu, aby zostala hydratovaná a svieža. Dôraz je však nutné klásť aj na výživu. Pokožka sa s pribúdajúcim vekom stenčuje, vysušuje a stráca na elasticite. Ak chceme, aby pleť zostala hladká a svieža, musíme jej dodávať potrebné živiny."Jednou z najdôležitejších látok je v tomto ohľade kolagén, ktorý tvorí až 75 percent pokožky a zabezpečuje jej pevnosť, odolnosť a elasticitu. V rámci starostlivosti o pleť je preto nutné dbať na jeho dostatočný a pravidelný prísun," dodáva Susan Bowermanová.