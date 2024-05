6 najkrajších oblastí v Dolnom Rakúsku, do ktorých sa oplatí vyraziť na cyklistiku

Oblasť Weinviertel - Láska k vínu a kultúre

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasy:



OKRUŽNÁ CYKLOTRASA REBLAUS-EXPRESS - Dĺžka: 50 km, Trvanie: 3:00 h, Prevýšenie: 249 m



CYKLOTRASA WEINVIERTEL DAC - Dĺžka: 56 km, Trvanie: 3:45 h, Prevýšenie: 506 m



CYKLOTRASA PO VÍNNYCH ULIČKÁCH REGIÓNU WEINVIERTEL - Dĺžka: 52 km, Trvanie: 3:30 h, Prevýšenie: 414 m



CYKLOTRASA VÍNO A KULTÚRA - Dĺžka: 56 km, Trvanie: 3:15 h, Prevýšenie: 629 m



IRON CURTAIN TRAIL EuroVelo 13 - 7. ETAPA RETZ – LAA - Dĺžka: 50 km, Trvanie: 3:00 h, Prevýšenie: 111 m



Oblasť Mostviertel - Načerpajte nové sily na cyklotúre popri vode

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasy:



YBSTALLSKÁ CYKLOTRASA - Dĺžka: 108 km, Trvanie: 7:00 h, Prevýšenie: 545 m



CYKLOTRASA ERLAUFTALRADWEG - Dĺžka: 59 km, Trvanie: 4:20 h, Prevýšenie: 495 m



Oblasť okolia Dunaja - Energia na dvoch kolesách

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasa:



EUROVELO 6 DUNAJSKÁ CYKLOTRASA - Ybbs – Bratislava - Dĺžka: 210 km, Trvanie: 14:30 h, Prevýšenie: 325 m



Oblasť Viedenský les - Inšpirácia a zážitok z prírody i kultúry

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasa:



CYKLOTRASA ZA KLÁŠTORMI – CISÁRMI – UMELCAMI - Dĺžka: 60 km, Trvanie: 5:15 h, Prevýšenie: 599 m



Oblasť Waldviertel - Ponorte sa do tajov prírody a histórie

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasa:



EUROVELO 13 IRON CURTAIN TRAIL - Dĺžka: 107,51 km, Trvanie: 7:00 h, Prevýšenie: 548 m



Oblasť Viedenské Alpy - Zažite dobrodružstvo a aktívnu cyklistiku

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

Cyklotrasy:



WEXL TRAILS - Panoramatické trasy 61 km, Trailový park 22 km, Prevýšenie 1586



23.5.2024 (SITA.sk) -Cyklistika popri vinohradoch. Tak znie motto 5 cyklotúr v okolí mestečka Retz. V miestnych vínnych uličkách s historickými lisovňami má svoj domov víno, ktoré priam pozýva cyklistov, aby pozdvihli poháre a pripili si: na svoje cesty po najväčšom vinohradníckom regióne, na "dedinky bez komínov" a na život.Keďže mottom regiónu Weinviertel je "nádherný pokoj", je toto miesto priam ako stvorené pre rekreačných cyklistov. Početné okružné trasy rôznej dĺžky vedú naprieč mierne zvlnenou krajinou bez strmých stúpaní – cez vinice, polia a pokojné vínne uličky.Na konci trasy si najlepšie oddýchnete pri chutnom občerstvení a, samozrejme, pohári vína alebo hroznovej šťavy v jednej z viech. Cyklotúry si môžete ideálne skombinovať s 2-3 dňovým pobytom.1) Vínne uličky Maulavern, Zellerndorf, 2) Zážitková vínna pivnica Retz, 3) Kultové miesto Svätý kameň, Mitterretzbach, 4) Veterný mlyn v RetziAk si chcete vybrať vlastné výlety alebo sa chcete dozvedieť viac o TOP cyklotrasách Dolného Rakúska, navštívte stránku Dolného Rakúska: https://www.dolne-rakusko.info/cyklistika Keď to hučí, zurčí a žblnká, môžete si byť istý, že idete správnym smerom. Pretože na Ybstallskej cyklotrase a cyklotrase Erlauftalradweg vedú všetky cesty k vode. Cyklistické trate, lesné cesty a cestné komunikácie často vedú pozdĺž riek Ybbs a Erlauf. Na tejto cyklotúre si môžete dosýta užiť vodnú zábavu. Rieky, potoky a jazerá na kúpanie vám ponúkajú možnosť osviežiť sa a načerpať nové sily. Takto veselo a bezstarostne môžete putovať od jednej vodnej plochy k druhej – vrátane nádherných miest na kúpanie a vychutnávanie si Kneippových kúpeľov.Pri jazere Lunzer See sa určite oplatí zastaviť u Fanny a Christiana Metzgerovcov v hoteli Refugium Lunz a vychutnať si krásny výhľad na hory. Viac miestnej kultúry zažijete na kováčskej míli v Ybbsitzi. Od kováčskeho majstra Seppa Eybla sa dozviete, akú úlohu zohráva pri tradičnom železiarskom remesle vodná energia.1) Plážové kúpalisko Hollenstein, 2) Roklina Ofenloch neďaleko obce Opponitz, 3) Kúpalisko Lunz, 4) Zámok Rothschild, Waidhofen an der YbbsNajdlhšia rieka v Rakúsku dodáva energiu elektrárňam, ale na Dunajskej cyklotrase, ktorá sa skladá z niekoľkých etáp, môžu načerpať nové sily aj cyklisti. Pravdepodobne za to možno vďačiť blízkosti vody, ktorá vyžaruje pokoj a pohodu. Na bicykli pohodlne prechádzate neustále popri Dunaji a po cyklotrase EuroVelo 6 údolím Wachau zapísaným na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Trasy pozdĺž rieky sa striedajú s lesnými a lúčnymi cestami, vinohradmi, lužnou krajinou a malebnými dedinkami.1) Elektráreň Ybbs-Persenbeug, ktorá je sprístupnená návštevníkom, 2) Cyklokompa Dürnstein – Rossatz, 3) Krajinská galéria Krems, 4) Národný park Dunajské lužné lesyVo Viedenskom lese na vás čaká to najlepšie zo sveta prírody a kultúry. Viedenský les ako rekreačná oblasť priamo pred bránami Viedne bol po stáročia sídlom kláštorov, cisárskej rodiny a umelcov. Na takmer 60 kilometroch prejdete od opátstiev a kláštorov ku gotickým mostom, barokovým freskám a mnohým atraktívnym miestam súčasného umenia. Cesta neustále prechádza lesnatou krajinou Viedenského lesa, ktorá vyzerá ako z Monetovho obrazu. V tamojších viechach si môžete urobiť príjemnú zastávku na oddych. Skutočné majstrovské dielo pre cyklistov so záľubou v umení a kultúre.1) Vinárstvo Freigut Thallern, 2) Beethovenov dom v Badene, 3) Hrad Liechtenstein, 4) Karmel MayerlingVďaka obchádzkam sa toho dozviete viac o tamojšom regióne. Trasa Iron Curtain Trail, ktorá je dokonalým rozprávačom príbehov, vám zas pomôže rozšíriť si vedomosti o histórii. Táto trasa vedie popri vzácnych historických artefaktoch. Cestu lemujú staré tankové cesty, hraničné ploty, historické bunkre a zvyšky železnej opony.Prechádzate lesmi, rašeliniskami a miernymi kopcami a môžete zažiť celkom zblízka, ako sa príroda stretáva s históriou. Zážitok na hraniciach, ktorý vám umožní nahliadnuť do sveta pred zjednotením Európy. A mnohí z vás tak možno pocítia väčšiu vďaku za slobody, ktoré dnes máme.1) Jazero Herrensee, Litschau, 2) Drosendorf, stredoveké mesto, 3) Zvyšky železnej opony na hraniciach pri Slavoniciach (CZ), 4) Národný park Thayatal, HardeggAk milujete akciu a zábavu, nemali by ste určite vynechať trasy Wexl Trails v stredisku St. Corona. Tu vám bude vietor veselo hvízdať okolo uší na rýchlych tratiach typu downhill v strmom teréne, na tratiach typu singletrail a flowtrail a skokanských úsekoch. Zaručená je poriadna dávka adrenalínu. Ak uprednostňujete pokojnejšie aktivity, môžete si jednoducho vychutnať jazdu na bicykli prírodou, pretože aj to ponúka trailový park Wexl Trails. Ponuka siaha od panoramatických trás naprieč horskými pastvinami až po dynamické trasy pre sólové zjazdy.1) Paddleboardy na jazierku v horách Wechsel, 2) Bobová dráha, Wexl Arena, 3) Glamping Park Mönichkirchen, 4) Býčie rodeo v hostinci RamswirtMnožstvo ďalších cyklotipov, interaktívnu mapu a informácií o cyklistike v Dolnom Rakúsku môžete objaviť na oficiálnej stránke https://www.dolne-rakusko.info/cyklistika Informačný servis