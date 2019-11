6. ročník Doma Dobre s kapelami Bazzookas, Saténové Ruky a Lomnické Čháve

Návštevníci šiesteho ročníka Doma Dobre tak opäť uvidia fantastickú show tejto holandskej ska-rockovej kapely. V nocľahárni zaznie aj bratislavský rokenrol v podaní Saténových Rúk a temperament a podtatranskú živelnosť predvedú Lomnické Čháve. Koncerty budú v nedeľu 8. decembra v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul od 14.00. Súčasťou akcie bude aj beseda o bezdomovectve, výstava fotiek, videoprojekcie a detský kútik (v ktorom sa predstaví Notový Danny a divadlo Ministerstvo nápadov). Vstup na koncert je podobne ako po minulé roky bezplatný. Dobrovoľným príspevkom môžete pomôcť ľuďom bez domova.

Na koncerte Doma Dobre, v klube De Drie Gezusters, v školskom autobuse či na hlavnom stagei Pohody... Kdekoľvek sa objaví holandská ska-rocková zostava Bazzookas, prinesie nákazlivú radosť z hrania a neskutočnú energiu. Pred Pohodou 2016 ich u nás nepoznal takmer nikto, no po festivale sme mali na nich azda najviac pozitívnych reakcií. Náklonnosť bola zjavne vzájomná, keďže kapela udelila Pohode na Reeperbahne v roku 2017 Bazzookas Award pre najlepší festival, na akom hrali. Všetko potrebné vám o nich prezradí video zo série Pohoda acoustic session či ich vlastné aftermovie z minuloročnej Pohody. Neskutočnú muzikantskú, no najmä ľudskú veľkosť prejavili na minuloročnom koncerte Doma Dobre. Nielen že merali cestu z Holandska a za vystúpenie si nevzali ani cent, no dali show s takým nasadením, ako keby hrali pre najväčších promotérov a vydavateľov. Sme preto veľmi radi, že pre návštevníkov koncertu Doma Dobre a klientov nízkoprahovej nocľahárne príde zahrať opäť táto skvelá partia.

Gypsy Band Lomnické Čháve zaplnili a vyžmýkali NAY tanečný dom na Pohode v roku 2017. Šéfredaktor portálu Music Festival Wizard koncert opísal ako najlepšiu tanečnú zábavu daného ročníka. O rok neskôr k nám prišli s dokumentom režiséra Ladislava Kaboša s názvom Kapela. Pár hodín po nej na hlavnom pódiu odpálili energickú tancovačku, keď zahrali počas Vítania slnka s doposiaľ azda najväčšou účasťou. O pár dní zahrajú na Bašaveli v rámci podujatia Roma Spirit, na ktoré idú aj ako kapela s nomináciou v kategórii Kultúra (za autentickú a živelnú hudobnú produkciu a prezentáciu rómskej kultúry). Aktuálne pracujú na nových piesňach, prvom videoklipe a predvedú sa aj na koncerte Doma Dobre.

Saténové Ruky hudobne charakterizujú jednoduché gitarové riffy a rock and rollový drive. Na konte majú výborné albumy Bozkávam a Tretí album či nový single „Gravitácia“ a „37°C“. Na ich koncertoch je super najmä zjavná radosť členov kapely z toho, čo robia (potvrdili to na Pohode v rokoch 2016, 2017 a 2018). Ako aj povedal Vlado Janček v rozhovore pre Newsound: „Ten pocit, keď človek drží v ruke vlastný vinyl, alebo keď na jeho koncert prídu aj iní ľudia ako kolegovia z roboty, stojí fakt za to.“ Vladovi tak určite spravíte radosť, keď prídete na ich koncert do Nocľahárne sv. Vinceta de Paul.

Do nocľahárne sa dostanete spojmi 61 a 96, pričom od zastávky Fafruny si môžete prejsť cestu, ktorú si každý večer a ráno prejdú klienti nocľahárne. V uliciach Bratislavy sa pohybuje okolo 4 000 ľudí bez domova. Služby nízkoprahovej nocľahárne využíva každoročne viac ako 1 000 ľudí. Pracovníci organizácie Depaul Slovensko sa starajú o to, aby ľuďom bez domova poskytli teplo, stravu a základné služby bez ohľadu na to, v akom stave prídu. Okrem iného tu dostanú hygienické potreby a v prípadne záujmu i sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Tešíme sa na vás.

Ako môžete pomôcť?

Vstup na koncert je bezplatný, počas koncertu môžete venovať dobrovoľný príspevok , vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo

, vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo Poslaním prázdnej SMS na číslo 827 podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 €

podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 € Prispieť môžete aj neobmedzene cez www.depaulslovensko.sk

Príspevkom v Depaul stánku – za čo dostanete pekné tričko, tašku, odznak

Program koncertu Doma dobre (8.12.2019)

14.00 – 14.45 Lomnické Čháve

15.15 – 16.00 Saténové Ruky

16.30 – 17.20 Bazzookas

Doprava

Link na mapu: https://goo.gl/2H9XBW

Súradnice GPS: 48.177219, 17.188832

Autobusy 61 a 96 (zastávka Fafruny), potom peši do nocľahárne, je to asi 1 km