6 tipov na investovanie v roku 2023: netreba sa unáhliť

1. Investujete na dôchodok? Nepanikárte

2. Veríte akciám? Radšej rozdeľte riziko

3. Dlhopisy sa vracajú na výslnie

4. Vyšší výnos je za väčšie riziko

5. Nehnuteľnosti na zostupnej krivke

6. Kryptomeny ako experiment

4.4.2023 (SITA.sk) -Urobili ste premyslenú investíciu s cieľom zabezpečiť si dostatok zdrojov a dôstojnú životnú úroveň po skončení aktívnej kariéry? Každý odborník z fachu vám povie, že vaše výnosy sú teraz nastavené na dvadsať až tridsať rokov dopredu a predčasné zmeny ich len ohrozia.Dlhodobé investície sú postavené na dekádami overenej odolnosti trhov voči dočasným "výkyvom", kam patrí aj vojna, zvýšená inflácia či energetická kríza. "Je potrebné sa len ďalej držať zvolenej investičnej stratégie, ktorá by však mala rešpektovať investičný profil klienta a mieru rizika, ktorú si na začiatku zvolil a je ochotný ju akceptovať," hovoríMinulý rok sa niesol v znamení prepadov na akciových trhoch. Vojna na Ukrajine či po covide sa zotavujúce dodávateľsko-odberateľské reťazce viedli investorov k väčšej opatrnosti pri odhade rastu a úspechov firiem. Podľa analytikov ani tento rok nevyzerá jednoduchý: "Nie je isté, či cena akcií ešte viac neklesne, pretože politická situácia či makroekonomické ukazovatele zvyšujú celkovú neistotu na trhu. Receptom pre tých, ktorí chcú napriek tomu investovať do akcií, je štandardne rozložiť si tento rok jednorazovú investíciu v čase. Viac tranží totiž znamená aj menšie riziko, že kupujúci minie celú investičnú sumu pred prípadným ďalším poklesom ceny akcií," upozorňuje Michal Ďuriš.Centrálni bankári postupne zdvíhajú úrokové sadzby na úvery pre komerčné inštitúcie, aby skrotili vysokú a dlhotrvajúcu infláciu. Po Spojených štátoch amerických nepretržite zdražuje peniaze aj eurozóna a jedným z dôsledkov prísnejšej monetárnej politiky je už aj zvyšujúca sa atraktivita štátnych cenných papierov."Toto je vhodné obdobie na nákup štátnych dlhopisov, pretože majú v súčasnosti relatívne vysoký úrok a pri dlhšom držaní má investor vysokú šancu zarobiť aj na náraste ich ceny na trhu, ktorý sa udeje, keď sa úrokové sadzby opäť znížia," dodáva M. Ďuriš s tým, že mnohí analytici už dnes označujú rok 2023 za "rok dlhopisov".Ak znášate riziko lepšie a hľadáte zaujímavé príležitosti na vyššie zhodnotenie prostriedkov, zvážte tohtoročné trendy. V Európe sú to najmä. Brusel pokračuje v ťažení za ochranu klímy a to isté predpísal aj bankám či firmám.Čoraz viac inštitúcií preto posiela peniaze na účty firmám, ktoré im dokážu zabezpečiť úspory energie, výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov či prechod na elektromobilitu. Vojna na Ukrajine navyše spôsobila, že aktivity európskych firiem majú v súčasnosti na trhu nižšiu cenovku, ako by mali v čase mieru. "Ak by sa podarilo tento rok vojnu ukončiť, bol by to pre trhy veľmi pozitívny signál," vysvetľuje M. Ďuriš.Ďalším perspektívnym segmentom je. Pandémia koronavírusu presmerovala financie a úsilie firiem v "healthcare" do hľadania vakcín proti jej šíreniu či účinnej liečby. V súčasnosti sa však už zdroje vracajú k rozpracovaným projektom či liekom, ktoré ostali na polceste klinického testovania. Výskum na poli covidu tiež priniesol viaceré nečakané objavy a zistenia, ktoré v súčasnosti nachádzajú cestu ku komerčnému využitiu. Stálicou z pohľadu investičných príležitostí je pritom starnúce obyvateľstvo na "starom kontinente". "Klientom do tretice odporúčame malé americké spoločnosti, kde si myslíme, že je najväčší inovačný potenciál a priestor na rýchly rast," dodáva M. Ďuriš.Ceny nehnuteľností stagnujú alebo klesajú a sadzby hypotekárnych úverov zrejme v najbližších mesiacoch ešte viac porastú. Investičná nehnuteľnosť za financie z hypotekárneho úveru sa preto dnes môže zdať ako dobrá kombinácia. "Na trhu sú aktuálne dve banky, ktoré ponúkajú hypotéku za súčasný úrok, ale nehnuteľnosť si na tento úver môžete kúpiť až o pol roka alebo rok, ak ešte viac klesnú ceny realít," upozorňuje Michal Ďuriš.Ďalšou možnosťou je spoľahnúť sa na kalkulačky a dáta odborníkov z realitných fondov. "Vieme povedať, že sa budú zvyšovať ceny nájmov, pretože zmluvy štandardne obsahujú inflačné doložky. Vyšší príjem z prenájmu môže následne zvýšiť výkonnosť viacerých realitných fondov," dodáva.Záujemcov o tento typ investície však upozorňuje na rôznu mieru zadlženosti fondov. Náklady na úvery, za ktoré získali nehnuteľnosti vo svojom portfóliu, sa totiž fond od fondu odlišujú a budú výrazne ovplyvňovať ich reálne výnosy.Hračka, experiment či doplnok investičného portfólia. Väčšinový pohľad odborníkov z investičnej komunity na tento typ investície je naďalej skôr odmietavý a nedôverčivý. Klientom odporúčajú, aby ich vklad do kryptomien neprevýšil päť percent z celkového objemu portfólia, a radia investovať skôr do akcií firiem, ktoré zabezpečujú pre kryptomenových nadšencov služby a infraštruktúru."Na rozdiel od dlhopisov, nehnuteľností či akcií kryptomeny neprinášajú pravidelný tzv. kupónový výnos. Musíte sa teda len spoľahnúť na stabilný rast ich ceny, čím sa zaraďujú skôr medzi komodity a tie sú pre dlhodobé investície zväčša nepoužiteľné," uzatváraInformačný servis