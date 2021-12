7 tipov, ako si môžete zjednodušiť život

Dôvodom je často pocit, že nič nestíhame a najradšej by sme boli, keby mal deň aspoň o pár hodín viac. Vedeli ste však, že si svoj život môžete výrazne zjednodušiť? O niekoľkých užitočných tipoch si povieme v našom článku.

Myslite úsporne

Určite sa všetci zhodneme, že potreba chrániť životné prostredie je čoraz naliehavejšia. Vedeli ste však, že v tomto smere existuje niečo, čo vám pomôže myslieť ekologicky a zároveň vám to výrazne zjednoduší život? Ideálnym kandidátom je napríklad nabíjačka na tužkové baterky. Prečo?

Vysvetlenie je jednoduché. Rozumné využívanie energií totiž dáva aj menšiu uhlíkovú stopu. A to najmenej, čo v súvislosti s tým môžete urobiť, je vymeniť všetky klasické žiarovky za úsporné a LED. V domácnosti však určite miniete aj veľké množstvo alkalických tužkových batérií (AA, AAA).

Namiesto toho, aby ste s nimi chodili po zberných dvoroch a trávili čas hľadaním odpadových nádob určených na ich likvidáciu, je určite rozumnejšie zaobstarať si nabíjateľné batérie. Tie si môžete rýchlo a jednoducho kedykoľvek nabiť podľa potreby a nemusíte sa báť, že vám dôjde „šťava“ v tej najmenej vhodnej chvíli.

Vedeli ste, že…

… nabíjateľné batérie môžete využiť vo všetkých spotrebičoch, ktoré si vyžadujú väčší odber elektrickej energie? Napríklad v digitálnych kamerách, fotoaparátoch či smartfónoch.

Majte v zálohe náhradné riešenia

Všetci to poznáme. Nie je nič nepríjemnejšie, ako technický problém v tom najmenej vhodnom čase. Napríklad potrebujete rýchlo niečo napísať cestou vo vlaku na notebooku, ale ako naschvál vám dôjde batéria. A samozrejme zástrčka nie je v dosahu. Je preto určite rozumné myslieť aj na takéto situácie a zaobstarať si náhradnú batériu do notebooku.

Pochopiteľne, najvhodnejšie batérie do notebooku sú Li-Ion batérie. Ich veľkou prednosťou je, že dokážu uchovávať elektrickú energiu aj v menšom objeme článku. A to sa prejaví na menšej hmotnosti spotrebiča, čo je pri výpočtovej a mobilnej technike veľmi žiadané.

Náhradné batérie samozrejme nie sú všetko. Rovnaký princíp je užitočné uplatniť aj v iných oblastiach. Napríklad sa vám môže zísť náhradné diaľkové ovládanie v domácnosti, gumičkové tesnenie na sifón, či dostatok hmoždiniek rôznych veľkostí. Nikdy neviete, čo z toho budete práve potrebovať.

Tip

Na výlete v prírode sa vám ako záložné riešenie určite zíde Power banka, ktorá vám zabezpečí energiu pre váš smartfón.

Zbavte sa nepotrebných vecí

Mnohí z nás hromadia vo svojej domácnosti nepotrebné veci, a pritom ani nevedia ako. Často si hovoríme - „to sa nám zíde“, alebo „bez tohto to určite nepôjde“. A určite ste už dostali niekedy aj taký vianočný alebo narodeninový darček, ktorý vás veľmi nepotešil. No je vám ho ľúto vyhodiť. Chyba. Takto si čoskoro zapracete celý byt zbytočnosťami. Niekoľkodňové upratovanie, ktoré vôbec nemuselo byť, dokáže život tiež znepríjemniť.

Rovnako sa hovorí, že veci, ktoré nepoužívame 18-24 mesiacov, by mal človek vyhodiť alebo darovať. A keď už nastane ten deň, je určite rozumné zavolať si na pomoc firmu na odvoz a likvidáciu nábytku. Profesionáli vám zabezpečia okrem zbavenia sa nepotrebných vecí a starého nábytku, aj ich ekologickú likvidáciu a separovanie odpadov. Ušetríte nemalé starosti.

Dbajte na pravidelný spánok

Jednou z príčin únavy a neschopnosti sústrediť sa je aj nedostatok spánku. Celý deň je tým pádom stratený a začnú sa vám kopiť pracovné i osobné problémy. Dokonca môže nastať aj depresia, nervozita či pomalšie reakcie. Čím dlhšie trvá tento stav, tým ťažšia cesta bude k náprave. Je preto dôležité dbať na efektivitu spánku.

Pred spaním pomôže vyvetrať miestnosť, zbaviť sa rušivého svetla, dbať na správnu teplotu miestnosti (približne 20 °C, nie viac) a zaviesť svoju rutinu krátko predtým, ako sa uložíte do postele. Môžete si napríklad prečítať knihu alebo si vyjsť na večernú prechádzku. Dôležitý je tiež pravidelný pohyb, hlavne ak máte sedavé zamestnanie.

Stanovte si plán práce

Pri klasickom zamestnaní, ako aj pri práci z domu, je dôležité urobiť si pracovný harmonogram na každý pracovný deň. Premyslite si, koľko by mala daná úloha trvať a snažte sa ju do svojho harmonogramu vhodne zaradiť. Deň by ste mali začínať jednoduchými úlohami a postupne sa prepracovať k tým zložitejším.

Rozhodne sa vyhnite multitaskingu. Znie to síce fajn, robiť viacero úloh naraz, ale funguje to iba v prípade, ak ste v tom naozaj dobrí. Prepínanie medzi jednotlivými úlohami vás totiž stojí veľa času, pretože pri každej zmene úlohy musíte svoj mozog prinútiť k novej myšlienke. Tiež môže byť niekedy náročné získať potrebný impulz na dokončenie nedorobených vecí.

Naučte sa používať slovo nie

Povedať každému áno na jeho požiadavku k vám je priateľské. Dúfate ale, že druhá strana vám to vráti rovnakou mincou? To sa môžete veľmi mýliť. Naviac táto pomoc ide na úkor vlastného času, a pritom to ani nemusí byť tak naliehavé. Naučte sa preto rozlišovať nad tým, čo je naozaj dôležité a kedy treba skutočne pomôcť.

Inak sa môžete dostať do bludného kruhu svojich nevyriešených povinností, čo vás začne znervózňovať a nakoniec môže viesť aj k depresiám. Ak dokážete povedať aj nie, sami pocítite, koľko času vám zrazu ostáva na vaše vlastné projekty.

Vytvorte si pohodlný priestor

Aj v prípade, že nemáte domov zaprataný zbytočnosťami, je určite nepríjemné, keď v ňom neviete nájsť veci. Stanovte si preto presne určené miesto na to, čo používate najčastejšie - kľúče od domu či auta, mobil, dáždnik, pracovnú tašku…Ušetríte si tým veľa času a neraz i nervov.

Rada na záver

Optimalizujte si svoju emailovú schránku. Používanie rôznych filtrov a štítkov vám ušetrí množstvo času, ktoré by ste inak strávili zdĺhavým triedením e-mailovej pošty.