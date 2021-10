7 vecí, ktoré potrebujete vedieť o diagnostike rakoviny u gynekológa

1. Druhé najčastejšie onkologické ochorenie u žien

2. Rakovina krčka maternice má niekoľko štádií, preto je potrebná prevencia

3. Cytológia - nástroj, ktorým vieme bojovať proti rakovine

4. Príprava na vyšetrenie je tiež dôležitá

5. Presnejšia LBC cytológia už aj bezplatne

6. Pomocou LBC cytológie vieme odhaliť aj prítomnosť spúšťača rakoviny, teda HPV vírus

7. Očkovanie proti HPV vírusu má význam aj vo vyššom veku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) -Ročne je diagnostikovaná rakovina krčka maternice u približne šesťsto žien, pričom dvesto z nich tomuto ochoreniu aj podľahne. Ženy zvyčajne prichádzajú na vyšetrenie len pri akútnych ťažkostiach a lekári nám potvrdili, že majú aj pacientky, ktoré prídu po pätnástich rokoch. Gynekologička Zuzana Balážová opisuje najčastejšie dôvody, ktoré jej pacientky udávajú: "Hovoria, že sa im zdá zbytočné chodiť, keď sa cítia dobre alebo že sa obávajú zlých výsledkov odberov. No a sú aj také, ktoré sa hanbia."Skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice, teda cytológiu, u nás podstupujú ženy vo veku od 23 do 64 rokov, kedy je dlhodobo zaznamenaná najvyššia frekvencia výskytu rakoviny krčka maternice. Dnes už vieme, že rakovine predchádza niekoľko predštádií a cytologické vyšetrenie pomôže včas zaznamenať zmeny. "Prvé dva skríningové odbery sa vykonávajú raz ročne a pokiaľ sa pri týchto vyšetreniach neukážu žiadne bunkové abnormality, pokračuje sa v trojročnom intervale. Tento skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak posledné 3 cytologické nálezy boli negatívne. Samozrejme, ak je to opodstatnené, je možné odobrať cytologický ster z krčka maternice aj v kratšom intervale”, vysvetľuje gynekologička.Aktuálne je možné vykonať toto vyšetrenie dvoma metódami - takzvanou konvenčnou cytológiou, kedy sa z krčka maternice odoberie ster, prenesie sa na podložné sklíčko, zafixuje a odošle do laboratória. Nevýhodou je, že pri skúmaní steru je prítomné aj takzvané pozadie, napríklad zápalové bunky, nečistoty, zhluky atď., ktoré môžu sťažovať hodnotenie vzorky. Druhou metódou je, odobraná vzorka je vložená do špeciálnej tekutiny v odberovej nádobke, výsledkom čoho je čistejšia vzorka, ktorá uľahčuje vyšetrenie danej vzorky a znižuje sa tak počet falošne negatívnych výsledkov.I keď žiadna špeciálna príprava nie je potrebná a vyšetrenie je veľmi rýchle a takmer bezbolestné, gynekologička Zuzana Balážová predsa pred vyšetrením odporúča: "Je potrebné, aby pacientka nepoužívala 48 hodín pred vyšetrením vaginálne výplachy, vaginálne čípky, gély, alebo peny.”Za cytologické vyšetrenie presnejšou LBC metódou si poistenkyne museli v ambulanciách gynekológov doplácať od 20 do 40 eur. "Union zdravotná poisťovňa chce motivovať svoje poistenkyne k prevencii rakoviny krčka maternice a ako jediná prepláca v plnej výške túto presnejšiu a drahšiu metódu, teda LBC cytológiu," vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenszighová.Výhodou LBC cytológie je, že sa dá popri nej zistiť aj prítomnosť HPV vírusu. Ten je priamo pôvodcom rakoviny krčka maternice. "Samozrejme, pokiaľ je to potrebné, vieme aj dovyšetriť, či nájdený HPV vírus patrí medzi nízkorizikové typy alebo vysokorizikové typy (spôsobujúce rakovinu krčka maternice)”, vysvetľuje gynekologička.Hoci má táto vakcinácia najvyššiu úspešnosť u pacientiek v mladom veku, ktoré ešte nie sú sexuálne aktívne, dá sa aplikovať aj neskôr, "Dokonca aj u tých žien, ktoré sú po gynekologických zákrokoch pre nálezy na krčku maternice z dôvodu HPV vírusu. A v neposlednom rade má očkovanie nespochybniteľný význam aj u chlapcov, na čo sa častokrát zabúda”, dodáva MUDr. Zuzana Balážová, PhD., MHA. Union zdravotná poisťovňa aktuálne prepláca celý doplatok vakcíny pokiaľ je dieťa očkované v trinástom roku života. "U detí v štrnástom, pätnástom a šestnástom roku života preplácame 50% z ceny vakcíny," uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.Informačný servis