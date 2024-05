8 fakt dobrých trikov, ako ušetríš v supermarkete. Plánovanie je len časť úspechu

1. Nenakupujte hladní

3.5.2024 (SITA.sk) -Pravidlo číslo jeden, ktoré ste počuli už stokrát a my vám to zopakujeme. Nákupy, keď vám škvŕka v bruchu, nie sú efektívne, pretože do košíka hádžete všetko, na čo sa vaše lačné oči pozrú. Pred návštevou obchodu si tak dajte niečo malé pod zub, aby ste sa uistili, že nakúpite rozumne a zodpovedne. Úspešne sa tak vyhnete impulzívnym nákupom, ušetríte peniaze a neplytváte potravinami.Podľa rôznych štúdií sa nakupovanie s vopred zostaveným zoznamom potravín automaticky spája s nižšími nákladmi. Ľudia, ktorí chodia nakupovať s presným zoznamom, minú menej peňazí a vyberajú si zdravšie potraviny ako tí, ktorí nakupujú bez zoznamu. Takýto prístup nielenže pomáha udržať náklady pod kontrolou, ale tiež zaisťuje, že nakúpite iba to, čo skutočne potrebujete. A zoznam môžete mať aj v mobile, nie na papieri. ????Ďalším tipom je plánovanie jedálnička na týždeň dopredu a jeho prispôsobenie akciovým ponukám v letákoch. Napríklad v letáku BILLA si všímajte Cenové šoky , v rámci ktorých sú každý deň v týždni konkrétne potraviny s výraznou zľavou. So zľavou 40 % až 50 % viete nakúpiť mlieko či vajcia, ale aj ovocie a zeleninu, ako napríklad jahody, citróny, paradajky, reďkovky, brokolicu a hrozno. O viac ako tretinu lacnejšie oproti bežnej cene môžete niekedy nakúpiť aj bravčové plece, bravčové stehno bez kostí či kačacie stehná.Každý nákup by mal mať "hlavu a pätu". Pri každodenných menších nákupoch sa pri čerstvých potravinách, ovocí alebo zelenine vyhnete zbytočnému plytvaniu.Ak uprednostňujete "rodinné" nakupovanie vo väčšom, vyberte sa na ne cez víkend. Počas soboty a nedele si viete nákup v obchodoch lepšie naplánovať, ste možno viac oddýchnutí, výrazne vám klesne stresový hormón a doprajete si viac pohody a správneho rozhodovania sa pri výbere a porovnávaní produktov. Pri "víkenďákoch" ešte k tomu viete aj výrazne ušetriť. Napríklad v BILLA od piatku do nedele klesajú ceny aj o 40% a viac.Čarovná kartička od jednotlivých reťazcov je zázrak, ktorý milujeme! Dnes už síce uprednostňujeme apky, ale ich pointa, teda veľké zľavy a parádne výhody, ostali. Najobľúbenejšou výhodou je zbieranie bodov za každý nákup, ktoré môžeme vymieňať za ďalšie zľavy a darčeky. Okrem toho vďaka vernostnej kartičke získavate prístup aj k exkluzívnym akciám a zľavám, ktoré nie sú dostupné bežným zákazníkom. Napríklad s BILLA Bonus sú to víkendové akcie so zľavou 25 % na celý sortiment, t. z., že si môžete kúpiť značku potravín v akcii, ktorú máte radi.Na vlastné značky obchodov sa niektorí ľudia pozerajú cez prsty. Kvalitná privátna značka ale v sebe skrýva veľmi priaznivý pomer kvality a ceny, vďaka ktorému pomáha rozumne ušetriť. Ak ste v nákupoch privátnych značiek nováčikom, odporúčame značky ako Bon Via, Mäsiarov výber, Grill Party či Clever v predajniach BILLA, ktorých výnimočnosť ocenili aj prestížne svetové programy ako Superbrands, Qudal ale aj domáca Voľba spotrebiteľa.Informovaní zákazníci majú najlepšiu šancu zachytiť všetky akcie a nakúpiť najvýhodnejšie. Sledujte pravidelne letáky a sociálne siete, aby vám neunikla žiadna výnimočná akcia. Napríklad BILLA v porovnaní s minulým rokom zlacnila 1800 produktov, a to až do výšky 50 %! Informácie o dobrých cenách, akciách, či vernostnej karte nájdeš na www.billa.sk Informačný servis