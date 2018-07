8. júl – Svetový deň alergií

Foto: ALK SLOVAKIA, s. r. o. Foto: ALK SLOVAKIA, s. r. o.

Alergická nádcha Astma záchvaty kýchania kašeľ (najmä suchý v noci a nadránom, často jediný príznak) vodnatý výtok z nosa sipivé, pískavé dýchanie upchatý nos na podklade opuchu sliznice nosa pocit prekážky pri dýchaní svrbenie, sčervenanie a slzenie očí (zápal spojiviek) pocit krátkeho dychu, problém vydýchnuť nahromadený vzduch svrbenie v ústach, hrdle, ušiach tlak, napätie v hrudi (nie bolesť) dočasná strata chuti, čuchu problémy s dýchaním alebo kašeľ po fyzickej námahe môžu sa vyskytnúť príznaky astmy nepokoj, nespavosť

Bratislava 9. júl (OTS) - Alergické ochorenia sú v súčasnosti jednou z najväčších epidémií v Európe. Viac ako 150-miliónov Európanov trpí určitou formou alergie a aktuálne sa predpovedá, že do roku 2025 bude postihnutá polovica celej populácie EÚ. Stúpajúci počet alergikov evidujeme aj na Slovensku.varuje prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu a dodáva, že najčastejšie Slovákov trápia alergény peľu a roztočov domáceho prachu.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú alergické ochorenia štvrté najčastejšie sa vyskytujúce na svete a v oblasti kvality života predstavujú nielen spoločenskú, ale aj ekonomickú záťaž, najmä kvôli počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdavkov na lieky či dokonca úmrtnosti.Alergická nádcha je aj výrazným rizikovým faktorom pre vznik astmy a u tretiny alergikov sa do astmy aj rozvinie.zdôrazňuje prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.Odhaduje sa, že približne 300 miliónov ľudí trpí na astmu a zároveň je to aj najčastejšie chronické ochorenie medzi deťmi. Americká akadémia pre alergiu, astmu a imunológiu predpokladá, že do roku 2025 narastie počet astmatikov o viac než 100 miliónov. Alergie sa globálne vyskytujú u 30 – 40 % populácie, pričom každý trpí minimálne jednou a viac alergiami.vysvetľuje prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.Na niekoľkonásobnom náraste alergických chorôb sa podieľajú viaceré príčiny – genetické faktory, zmeny spôsobu života, ale tiež zmeny vonkajšieho i vnútorného prostredia.Kto trpí peľovými alergiami, mohol v posledných rokoch nadobudnúť pocit, že sa jeho stav s každou letnou sezónou zhoršuje. Nádcha, svrbenie, pálenie očí a ďalšie príznaky sa zdajú byť intenzívnejšie, začínajú skôr (niekedy už koncom zimy) a trvajú dlhšie. Naozaj nás príroda trápi viac, alebo sme len viac precitlivení?hodnotí prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.Za všetkým nie sú len globálne zmeny, alergiu môže spustiť alebo zhoršiť aj náš spôsob života. Tak napríklad nadmerný stres je s nimi previazaný hneď niekoľkými spôsobmi. Znižuje odolnosť proti zápalom a dlhodobo aj proti podráždeniu slizníc, takže nádchu alebo pálenie očí prežívame horšie.Ignorovať alergiu sa nevypláca, neliečený pacient si totiž môže poškodiť zdravie. Alergia je zápal a ak je zápal chronický (dlhodobý), podmieňuje zmeny v tele a znižuje aj imunitu organizmu. Najmä pri agresívnejších alergénoch, akými sú roztoče alebo peľ ambrózie, zvykne komplikovať alergickú nádchu zápal prínosových dutín a časom sa z nej môže rozvinúť astma spojená s ťažkými záchvatmi, ktorá už vyžaduje konzultácie s lekárom, prísne dodržiavanie liečebných postupov a výrazne znižuje kvalitu života. Rokmi môže alergik stratiť čuch alebo sa mu pri opakovaných zápaloch stredného ucha zhorší sluch. Sprievodným problémom alergickej nádchy býva aj narušený spánok, ktorý vedie k chronickej únave a pocitu vyčerpanosti, kardiovaskulárnym a niekedy aj k psychickým problémom.Tohtoročná peľová sezóna je pre alergikov veľkou záťažou. Ak potrápili nepríjemné príznaky aj vás a ešte stále odkladáte návštevu lekára s tým, že „to prejde“, pamätajte, že alergény vyvolávajú v dýchacích cestách alergický zápal a ten je prítomný aj vtedy, keď pacient nemá príznaky.odporúča prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.Zdravý životný štýl, menej stresu a pohyb síce pomáhajú pri potláčaní prejavov alergie, častokrát to však nestačí a v snahe dostať nepríjemné príznaky pod kontrolu siahame po voľnopredajných „antialergikách“.vysvetľuje prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD..Hoci táto liečba nie je novinkou, nie všetci o nej vedia. Alergénová imunoterapia dokáže nielen utlmiť prejavy alergie, ale aj pomôcť k úplnému vymiznutiu jej príznakov. Je to dlhodobé podávanie malej dávky alergénu (toho, na čo je pacient alergický) za účelom zmeny reakcie imunitného systému alergického jedinca a navodenie tolerancie alergénu. Ide v podstate o preškolenie (vzdelávanie) imunitného systému, aby sa naučil tolerovať to, čo sa v prírode a okolo nás nachádza. Alergia je totiž neprimeranou, zbytočnou reakciou imunitného systému na bežné látky prostredia, je teda poruchou tolerancie. Alergén pri AIT môžeme podávať vo forme podkožných injekcií alebo pod jazyk vo forme kvapiek alebo rýchlo rozpustných tabliet.hovorí z praxe prof. prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.Účinnosti a bezpečnosti alergénovej imunoterapie sa venuje veľká pozornosť a vďaka pozitívnym výsledkom najväčšieho klinického programu spoločnosti ALK v oblasti alergickej imunoterapie zahŕňajúceho viac ako 6 000 pacientov na troch kontinentoch Globálna iniciatíva pre astmu (GINA) prvýkrát zahrnula podjazykovú alergénovú imunoterapiu ako prídavnú liečbu vo svojej Globálnej stratégii pre liečbu astmy a jej prevenciu.uzatvára prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.