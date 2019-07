A. Babiš: Krajiny V4 zachovali jednotu, stále sú proti Timmermansovi

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 1. júla (TASR) - Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa spolu s Talianskom počas krízového summitu Európskej únie v Bruseli snažili presvedčiť ostatných kolegov z Únie, že systém takzvaných špicenkandidátov pre obsadenie vrcholných postov v EÚ nie je vhodný. Uviedol to v pondelok český premiér Andrej Babiš po prerušení summitu EÚ, ktorý bude pokračovať v utorok o 11.00 h.Babiš priznal, že 21-hodinový maratón rokovaní, vrátane bilaterálnych diskusií, bol zrejme jedným z najdlhších zasadnutí Európskej rady v histórii. Potvrdil, že rokovania lídrov zamerané na obsadenie kľúčových pozícií v Únii nedospeli k dohode.opísal situáciu Babiš. Pripomenul, že aj na júnovom summite EÚ mala V4 k tomu výhrady, pričom z pohľadu lídrov stredoeurópskych krajín najmä Frans Timmermans, navrhnutý skupinou európskych socialistov za šéfa eurokomisie, je meno, ktoré Európu skôr rozdeľuje ako spája.Český premiér upozornil, že summit ponúkol možnosť viacerých separátnych rokovaní, čo krajiny V4 využili na vysvetlenie svojej pozície pri rozhovoroch s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či talianskym premiérom Giuseppem Contem. Dodal, že skupina V4 dokázala vo svojich názoroch zostať jednotná, hoci "boli rôzne pokusy na zmenu názoru".opísal atmosféru na summite. A dodal, že Timmermans sa v minulosti vyjadroval nevhodne o viacerých členských krajinách, či už o tých zo skupiny V4, Rakúsku alebo o ďalších členoch EÚ.vysvetlil Babiš.Podľa jeho slov v utorok môže dôjsť k nejakému posunu, lebo už v pondelok ku konci summitu sa začalo hovoriť o iných menách ako doteraz, pričom on sám v rámci svojich vystúpení navrhol asi šesť ďalších mien bez ohľadu na ich politické začlenenie, ktoré sú prijateľné pre českú stranu. Nešpecifikoval však o koho ide, určite to však nie je Timmermans. Doplnil, že skupina V4 nemá vlastné meno v hre o pozíciu šéfa exekutívy EÚ, vie však podporiť kandidátov z iných regiónov. Podľa jeho slov konzultácie medzi lídrami budú prebiehať v priebehu pondelka a zrejme ešte aj v utorok ráno.