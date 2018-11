A. Babiš: Novinári ma naháňali ako zločinca, ktorý si uniesol syna

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. novembra (TASR) - Českú vládu premiéra Andreja Babiša (ANO) čaká v piatok hlasovanie o nedôvere. Rokovanie Poslaneckej snemovne iniciovalo šesť opozičných strán pre kauzu Čapí hnízdo a údajný únos premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho na Krymský polostrov anektovaný Ruskom. V rozprave už vystúpil samotný premiér a posťažoval sa, že novinári ho "naháňali ako zločinca, ktorý uniesol vlastného syna".Rokovanie Poslaneckej snemovne sa začalo o 09.05 h SEČ. Najprv sa prihovoril predseda opozičnej ODS Petr Fiala, ktorý vyhlásil:Potom k rečníckemu pultu pristúpil premiér Babiš. Posťažoval sa, že kauzu vykonštruovali médiá a dvaja novinári sa pokúsili zhodiť vládu. "Novinári ma naháňali ako lovnú zver, ako zločinca, ktorý uniesol svojho syna," citoval ho portál Novinky.cz.Babiš pokračoval opisom, ako u jeho syna prepukla schizofrénia. Polícia ho údajne našla v odstavenom aute na diaľnici. Babiš mladší príslušníkom začal rozprávať, že má v aute bombu a že je George Clooney, dodal premiér.Premiér uviedol, že nechápe, prečo sa niekomu zdá čudné, že jeho syn navštívil Ruskom anektovaný Krym.položil otázku.obhajoval sa premiér.Vláda podľa Babiša nemá jediný dôvod podávať demisiu.argumentoval Babiš.Potom skritizoval pravicu za jej vládnutie v minulosti. Česká republika podľa neho v tom čase stagnovala, neinvestovala a "nepridávala ľuďom peniaze". Premiér zdôraznil, že on zvyšuje platy a dôchodky.poznamenal.Predseda vlády ukončil svoj prejav po 40 minútach výrokom, že nemá dôvod odstupovať.vyhlásil na záver.Menšinový kabinet ANO a ČSSD, podporovaný komunistami, zrejme v hlasovaní obstojí. Opozičné strany (ODS, Piráti, SPD, ľudovci, TOP 09 a STAN) majú spolu 92 hlasov, ale na vyslovenie nedôvery je potrebná najmenej nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 101 hlasov.Komunisti, ktorí vládu tolerujú, už ohlásili, že ju podržia. Rovnako ako poslanci ANO budú hlasovať proti vysloveniu nedôvery. Sociálni demokrati sa rozhodli, že počas hlasovania opustia sálu. Podľa nich by demisia vlády nič nevyriešila, zdvihli by vraj ruku za rozpustenie snemovne.Podnetom na schôdzu o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bola tajne nakrútená reportáž s Andrejom Babišom mladším. V nej obvinil spolupracovníkov svojho otca, že ho proti jeho vôli zadržiavali na Kryme, a to pre kauzu okolo rekreačnej farmy Čapí hnízdo, v ktorej otec aj syn čelia obvineniu z dotačného podvodu.Premiér podľa Babiša mladšieho chcel, aby práve pre túto kauzu opustil Česko. Premiér synove slová popiera a tvrdí, že jeho potomok trpí schizofréniou, musí sa liečiť a byť pod dohľadom.