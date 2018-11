A. Babiš sa v súvislosti s Čapím hnízdom stretol s lídrami strán

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP

Praha 14. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v stredu stretol predsedom koaličnej ČSSD Janom Hamáčkom, lídrom SPD Tomiom Okamurom a šéfom komunistov z KSČM Vojtěchom Filipom. Urobil tak po tom, ako šesť opozičných strán v utorok pre údajný únos Babišovho syna na Krym v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo premiéra vyzvalo, aby odstúpil a iniciovalo zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom vysloviť vláde nedôveru. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.Ešte pre stretnutiami s lídrami spomínaných strán sa Babiš zúčastnil na zasadnutí vlády, kde sa po prvý raz od vypuknutia kauzy stretol so svojimi ministrami."Pán premiér na vláde v krátkom päťminútovom prejave povedal svoj pohľad na vec. Vysvetlil niektoré okolnosti, ako zazneli a mne to v tejto chvíli stačí," vyhlásil minister životného prostredia Richard Brabec (ANO), pričom dodal, že Babiš sa najprv chcel stretnúť s predsedom koaličnej ČSSD a ministrom vnútra Hamáčkom.Po Hamáčkovi, ktorý sa k stretnutiu s premiérom ani jeho obsahu nevyjadril, hovoril Babiš s lídrom SPD Tomiom Okamurom. Ten po stretnutí uviedol, že jeho hnutie je pripravené vystriedať ČSSD v podpore vlády."Vytušil som, že by mohol byť priestor na presadenie programu SPD, chceme vystriedať ČSSD," povedal Okamura, ktorý si s Babišom dohodol na budúci týždeň ďalšiu schôdzku.Následne sa Babiš stretol so šéfom komunistov Vojtěchom Filipom. Ten po rozhovore s premiérom novinárom povedal, že Babiš sám odstúpiť nemieni, pretože na to nevidí dôvod. Komunisti sa podľa jeho slov o tom, ako sa postavia k hlasovaniu o nedôvere vláde, rozhodnú na budúci týždeň v utorok, na kedy zvolali rokovanie výkonného výboru strany.Server Seznam Zprávy zverejnil v utorok informáciu, že jeho redaktori našli vo Švajčiarsku Babišovho syna, ktorého sa pre kauzu farmy Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo) snaží vypátrať polícia.V rozhovore s novinármi Andrej Babiš mladší uviedol, že sa proti svojej vôli dostal na Krym, kam ho nechala odviezť jeho ošetrujúca psychiatrička a členka hnutia ANO Dita Protopopovová, aby v prípade nemohol vypovedať.Povedal tiež, že niektoré dokumenty týkajúce sa stredočeskej farmy Čapí hnízdo údajne skutočne podpísal, nevedel však, aký je ich obsah. Práve rodinnou väzbou obhajoval český premiér svoje kroky v celom spore okolo dotácie pre Čapí hnízdo.