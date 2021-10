A čokoládového Oscara získava – táto slovenská pralinka! Mňam!

Nikdy nie je neskoro

Ako jedlý šperk

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Obstála v ťažkej konkurencii a potvrdila, že Slovenky sú neskutočne šikovné. Čokoládová majsterka Zuzka Varga vytvorila čokoládovú pralinku, z ktorej padli na zadok aj najväčší fajnšmekri. Bola ocenená dvomi hviezdami Great Taste Awards a to z nej robí v tomto roku najväčšiu hviezdu našej čokoládovej scény.Nech sa páči, zoznámte sa,je tá, ktorá dobyla srdcia (a chuťové poháriky) náročnej poroty v Londýne. Great Taste Awards je niečo ako gastro Oscar, pričom dve hviezdy získali ako jediní stredoeurópski súťažiaci. Okrem toho zabodoval aj ručne vyrobený krém z lieskových orieškov ZAX Zsutella, ktorý bol ocenený jednou hviezdou. Ako sa všetky tieto dobroty zrodili?Presne tak, ako to býva: z vášne a radosti, ktorá nečakane prerástla do profesionálneho podnikania.Zuzka pochádza z milého, podunajského mesta Komárno, celý život pracovala s číslami a výroba čokoládových bonbónov bol jej vzrušujúci koníček. Jedného dňa sa prihlásila na kurz čokolatiérov, vyrábala pralinky pre blízku rodinu, neskôr pre priateľov a nakoniec už aj pre priateľov svojich priateľov. Jej manžel F. Varga sa roky zaoberal interiérovým dizajnom, no dvojica si v istom bode povedala: prečo neskúsiť niečo nové? Konkrétne: čo tak ako 56 -ročná začať s ďalším podnikaním? A dali sa do práce! Príbeh, ktorý svedčí o tom, že naozaj nikdy nie je neskoro, ak robíme veci srdcom.Manželia otvorili na brehu Dunaja svoj prvý obchod a dielňu na čokoládu. Zuzka sa učí od tých najlepších v profesii a denne sleduje trendy, dokonca aj v týchto dňoch sa zúčastňuje online kurzu so španielskym majstrom čokolády.Každý, kto ochutná čokoládu ZAX potvrdí, že nič podobné v živote nejedol. Vargovci si boli od začiatku vedomí, že prémiový výrobok je možné vyrobiť len z vynikajúcich surovín. To je dôvod, prečo pracujú s najlepšími prísadami na svete, ktoré majú svoju cenu. "Cestovali sme do krajín po celom svete a vybrali sme tých najvýznamnejších výrobcov. Kakaové bôby pochádzajú z Južnej Ameriky a Afriky, vanilka z Madagaskaru, lieskové orechy z Piemontu, mandle pochádzajú z Kalifornie alebo Stredomoria," hovorí pán Varga. A ich čokoládky nielen chutia, ale prinášajú aj vizuálny zážitok, doslova záplavu krásy a farieb. Pokochajte sa v galérii! Prémiová kvalita niečo stojí, ZAX vytvoril aj najhodnotnejšiu bonboniéru na Slovensku, 100 kusový výber Black Edition stojí 127 eur.70 percent ich zákazníkov nakupuje čokoládu ako darček, pretože dokážu vyrobiť pralinky vo farbách, príchutiach a tvaroch akejkoľvek značky, či podujatia, samozrejme mimoriadne obľúbené sú svadobné edície.Manželia sú hrdí na to, že môžu vytvárať hodnoty na slovenskom trhu s čokoládou a slúžiť ako ďalšia pripomienka toho, že aj z malého mesta je možné vyrobiť produkt svetového rangu.Informačný servis