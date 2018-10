A. Danka mrzí, že protiruské sankcie zabránili summitu v Bratislave

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Antalya 8. októbra (TASR) – Predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi je ľúto, že tretí summit predsedov parlamentov eurázijských krajín, ktorý sa koná od pondelka do stredy v tureckej Antalyi, sa nepodarilo zorganizovať v Bratislave. Vyhlásil to pred pondelkovým bilaterálnym stretnutím s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom.uviedol Danko.Hlavnými iniciátormi eurázijských parlamentných summitov sú Rusko a Južná Kórea, kde sa tieto stretnutia konali v predchádzajúcich dvoch rokoch.Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa uvažovalo, že by sa summit mohol uskutočniť v Bratislave. Šéf dolnej komory ruského parlamentu sa však nachádza na sankčnom zozname EÚ, a tak by ako jeden z kľúčových predstaviteľov projektu do Bratislavy nemohol pricestovať. Summit napokon zorganizovali v Turecku, na ktoré sa sankčný režim EÚ nevzťahuje.dodal Danko.Volodin podľa vlastných slov tiež dúfa, že v budúcnosti sa podarí zorganizovať eurázijský parlamentný summit v Bratislave. V tejto súvislosti zdôraznil, že Rusko a Slovensko pracujú v rozvíjaní vzťahov na parlamentnej úrovni "veľmi efektívne" a je to podľa neho na osoh oboch krajín.povedal Volodin, ktorý sa s Dankom v pondelok stretol na oficiálnej úrovni už štvrtýkrát.dodal šéf ruskej Štátnej dumy.Summit v Antalyi slávnostne otvárajú v pondelok, pričom hlavné diskusie sa rozbehnú v utorok.povedal Danko.Projekt eurázijských parlamentných summitov má za cieľ zintenzívniť obchod a ekonomickú spoluprácu medzi európskymi a ázijskými krajinami. Ďalšími ťažiskovými témami, o ktorých sa bude diskutovať aj v Antalyi, sú ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.