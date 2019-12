A. Danko: Ak prezidentka vetuje zákon, zvolám januárovú schôdzu

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ak prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte vetuje niektorý zákon, predseda Národnej rady (NR) SR zvolá v januári ďalšiu schôdzu parlamentu. Do jej programu zaradí tiež všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. Pre TASR to povedal šéf parlamentu Andrej Danko (SNS).Prezidentka pre TASR reagovala, že zákonmi sa bude ešte v piatok zaoberať.priblížila.skonštatoval Danko.Šéf parlamentu zdôraznil, že v prípade vetovania zákonov má povinnosť zvolať ďalšiu riadnu schôdzu NR SR.vysvetlil.Podľa jeho slov je otázne aj to, či nebude pred budúcoročnými parlamentnými voľbami ešte mimoriadna schôdza parlamentu na odvolávanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).podotkol. Hoci je podľa jeho slov odvolávanie premiéra krátko pred voľbami nezmyselné a nemá logiku, myslí si, že opozícii to prekážať nebude a využije každú príležitosť postaviť sa pred kamery.Z programu poslednej schôdze parlamentu na návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica presunuli niekoľko bodov, boli to prevažne opozičné návrhy zákonov. Argumentoval tým, že na schôdzi je potrebné nechať dostatočný priestor na prerokovanie štátneho rozpočtu. Opozícia tvrdí, že tak boli porušené jej demokratické práva na predkladanie a prerokovanie ich návrhov. Iniciovali preto mimoriadnu schôdzu, jej program však plénum na začiatku decembra nepodporilo.