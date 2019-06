A. Danko: Európa by mala byť dynamickejšia v kybernetickom priestore

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (v pozadí uprostred) počas stretnutia šéfov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Poprade 27. júna 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke zľava predseda Národného zhromaždenia Maďarska László Kövér, predseda Poslaneckej snemovne Českej republiky Radek Vondráček, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a redseda Sejmu Národného zhromaždenia Poľskej republiky Marek Kuchcinski počas stretnutia šéfov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Poprade 27. júna 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 27. júna (TASR) - Budúcnosť Európskej únie (EÚ) po európskych voľbách v roku 2019 bola hlavnou témou stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4), ktoré sa koná vo štvrtok a v piatok (28. 6.) v Poprade. Hovorili i o problémoch, ktoré jednotlivé krajiny trápia a je potrebné ich spoločne riešiť.uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko, ktorý zároveň poďakoval, že mal možnosť predsedníctvo viesť. Následne pomyselnú štafetu odovzdal českému senátu a poslaneckej snemovni.Predsedovia parlamentov sa venovali i uplynulým voľbám do Európskeho parlamentu.povedal Danko.V oblasti kybernetického priestoru by mala byť Európa podľa predsedov parlamentov dynamickejšia.vysvetlil Danko.Európska únia je podľa jeho slov projekt, ktorý je jedinečný a nenahraditeľný v živote jednotlivých národov.zdôraznil Danko.Formát V4 na parlamentnej úrovni má podľa Danka význam.vysvetlil Danko.povedal predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček.povedal na margo budúcnosti EÚ Vondráček.Predseda Národného zhromaždenia Maďarska László Kövér je hrdý na to, že spolupráca V4 funguje a štyri krajiny dokážu spolupracovať aj v EÚ.povedal.skonštatoval Kövér a poukázal tiež na tému ochrany životného prostredia a klímy, ako aj na dvojitú kvalitu potravín.Maršálek Sejmu Poľskej republiky Marek Kuchcinski povedal, že v oblastiach, kde krajiny V4 spolupracujú, dosahujú veľmi dobré výsledky a ciele v rámci EÚ. "Náš hlas počuť a berie sa na vedomie," skonštatoval Kuchcinski.Slovenská republika vykonáva svoje piate predsedníctvo vo V4 od 1. júla 2018 do 30. júna 2019.