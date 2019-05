A. Danko: Európska únia je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať. Pri príležitosti 15. výročia vstupu do EÚ to uviedol predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý zároveň ocenil prínos EÚ pre život občanov SR.zhodnotil predseda parlamentu.Na druhej strane je Danko presvedčený, že europoslanci by mali viac riešiť reálne problémy ľudí, napríklad aj v spolupráci s národnými parlamentmi. "uviedol. Apeluje preto na zodpovedný prístup voličov v blížiacich sa eurovoľbách.