A. Danko: Ja som 50-dňové moratórium nechcel, chcel ho R. Fico

Bratislava 30. decembra (TASR) - Predseda SNS a šéf Národnej rady (NR) SR Andrej Danko zdôraznil, že hoci otvoril tému predvolebných prieskumov, 50-dňové moratórium nechcel. Podľa jeho slov túto lehotu presadil predseda Smeru-SD Robert Fico. Danko to povedal v rozhovore pre TASR s tým, že z jeho strany to bol ústupok, pretože mu viac záležalo na tom, aby prešli v pléne podnikové byty.vysvetlil.Podľa svojich slov pôvodne navrhoval úpravu v oblasti prieskumov, pretože v súčasnom stave vidí problém a potrebu. Podotkol, že stanovenie metodiky či sprísnenie licencovania navrhoval už pred troma rokmi a je rád, že sa téma prieskumov otvorila.V súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti novely si Danko myslí, že súd bude musieť posúdiť rovnako aj ústavnosť 14-dňového moratória.zdôraznil Danko.Rozdiel vidí v tom, že 14-dňové moratórium už je dlhodobo platné." podotkol s tým, že ÚS je tu na to, aby dbal na dodržiavanie zákonnosti. Podľa svojich slov je sám zvedavýDanko zdôraznil, že rozhodnutie ÚS rešpektuje.poznamenal. Dodal, že chcel vedieť, aký senát o tom rozhodoval, ÚS však podľa svojich slov nekontaktoval a verí, že tak neurobila ani prezidentská kancelária, aby v tejto veci nelobovala.ÚS rozhodol 18. decembra o pozastavení účinnosti 50-dňového zákazu zverejňovať volebné prieskumy pred voľbami s tým, že platí skorší právny stav. Vyhovel tak návrhu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sporný paragraf zákona o volebnej kampani napadla ako protiústavný. Plénum ÚS zároveň prijalo jej návrh na ďalšie konanie.